Госдеп США объявил награду за помощь в задержании Мадуро

Государственный департамент США объявил награду за предоставление информации, которая поможет задержать ряд граждан Венесуэлы, в том числе президента страны Николаса Мадуро. Об этом 26 марта в своем Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Сегодня США объявили о вознаграждении, чтобы привлечь к ответственности бывших чиновников режима Мадуро, ответственных за международную торговлю наркотиками», — говорится в сообщении.

По словам Помпео в отношении Мадуро, а также некоторых граждан Венесуэлы, в том числе против бывшего главы военной разведки страны Уго Карвахаля и главы национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо Рондона выдвинуты обвинения в международном обороте наркотиков. Также обвинения выдвинуты в адрес вице-президента Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарека эль-Айссами и генерал-майора в отставке Кливера Алькала Кордонеса. Размер вознаграждения составляет $15 млн.

В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали США, Канада, Бразилия и ряд других государств.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.