США ввели санкции против еще одной «дочки» «Роснефти»

США ввели санкции по Венесуэле против еще одной дочерней структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. Об этом в четверг, 12 марта, говорится в сообщении минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении TNK Trading International S.A. (TTI), работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики», — указано в публикации.

В американском минфине также добавили, что TTI зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней компанией «Роснефти».

24 февраля власти США ввели ужесточенный контроль экспорта товаров технологического и военного значения в отношении России. РФ из благоприятной категории с пометкой A будет переведена в режим D, предназначенный для стран, которые вызывают озабоченность в плане экспорта ядерных и ракетных технологий.

18 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы. Они коснулись всего спектра деятельности компании, но не затронули «Роснефть».

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.