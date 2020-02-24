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Вашингтон усилит давление на нефтяной сектор Венесуэлы

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Президент США Дональд Трамп усилит санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Белый дом будет более агрессивно наказывать физические и юридические лица, нарушающие рестрикции, сообщает в понедельник, 24 февраля, Reuters.

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Как заявил агентству спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, Вашингтон намерен установить всех покупателей венесуэльской нефти, в том числе в Азии, а также посредников, помогающих Каракасу скрывать доходы от углеводородов.

18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы. Санкции касаются всего спектра деятельности компании, но не затронут «Роснефть». Ограничительные меры, полагают в Белом доме, заставят Rosneft Trading сократить сотрудничество с Венесуэлой, хотя допускают, что компания попытается обойти санкции.

В Кремле назвали незаконными американские санкции.

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