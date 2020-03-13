Помпео объяснил санкции США против еще одной «дочки» «Роснефти»

США ввели санкции в отношении еще одной дочерней структуры «Роснефти» TNK Trading International S.A. для принуждения президента Венесуэлы Николаса Мадуро к переговорам. Об этом 13 марта на своей странице в Twitter написал госсекретарь США Майк Помпео.

По словам главы американской дипломатии, санкции должны усилить «изоляцию режима» и приблизить венесуэльцев к «свободе и процветанию».

Накануне Минфин США сообщил о введении санкций по Венесуэле TNK Trading International S.A., работающей в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней компанией «Роснефти».

18 февраля Вашингтон ввел санкции против компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро за посредничество при продаже нефти из Венесуэлы. Они коснулись всего спектра деятельности компании, но не затронули «Роснефть».

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.