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Свыше четверти тонны кокаина изъяли на юге Доминиканской Республики

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Партию кокаина весом 260 кг задержали сотрудники Национального управления по контролю за оборотом наркотиков Доминиканской Республики на территории муниципалитета Бока Чика на юге страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По имеющимся данным, груз находился в рыболовном судне. В результате четырех находившихся на нем граждан арестовали. Их подозревают в организации сети наркотрафика.

Доминиканская Республика является одним из крупнейших пунктов переправки наркотиков в США и страны Европы. За последнее полугодие правоохранительные органы страны задержали более двух тонн наркотиков в разных городах и портах страны.

6 марта колумбийская полиция в Санта-Марте изъяла почти 468 кг кокаина, который был замаскирован под семена авокадо.

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