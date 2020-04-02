США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Сегодня Соединенные Штаты начинают расширенную антинаркотическую операцию в Западном полушарии <...>. Мы не должны дать наркокартелям возможность использовать пандемию, чтобы угрожать жизням американцев», — цитирует его «РИА Новости» 2 апреля.

В связи с этим на данной территории будут размещены дополнительные корабли, самолеты и вертолеты, добавил Трамп. Также Штаты развернут новые силы ВМС и ВВС в Атлантике и в Тихом океане.

В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер подчеркнул, что операция будет также распространяться и на Венесуэлу, поскольку, по его словам, «нелегитимный режим [президента Николаса] Мадуро опирается на прибыль, полученную от продажи наркотиков».

26 марта Госдеп объявил награду в $15 млн за поимку или помощь в задержании ряда граждан Венесуэлы, в том числе Мадуро. Их обвиняют в международном обороте наркотиков.

Американские власти назвали условием снятия санкций с Венесуэлы создание в стране временного правительства, который бы не зависел ни от действующего президента, ни от лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В Боливарианской Республике от данного предложения отказались.

В Москве назвали санкции Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы в условиях пандемии «орудием геноцида».

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.