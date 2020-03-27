Захарова сравнила с геноцидом санкции США против Венесуэлы в условиях пандемии

Санкции Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы в условиях пандемии коронавируса превращаются в «орудие геноцида». Об этом в пятницу, 27 марта, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Москва призывает снять санкции с Венесуэлы, добавила она. «Сейчас, когда просто задушенная рестрикциями экономика Венесуэлы нуждается в срочном содействии, блокирование доставки в страну продовольствия и медикаментов, ограничение доступа к государственным средствам на счетах в иностранных банках просто ставит под угрозу тысячи человеческих жизней», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее в пятницу власти Венесуэлы сообщили о первой смерти пациента с коронавирусом на территории страны, число подтвержденных случаев достигло 107. В Венесуэле действует общенациональный карантин.

Ранее в марте восемь государств обратились с призывом к ООН потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал лидеров G20 отменить санкции в связи с распространением коронавируса. Генсек отметил, что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 577 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились — 129 тыс.

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