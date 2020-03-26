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Путин предложил не налагать ограничения на пострадавшие от коронавируса страны

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Фото: Global Look Press/Claudio Furlan/Keystone Press Agency
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Президент России Владимир Путин призвал ввести мораторий на различные ограничения в отношении государств, которые пострадали от распространения коронавируса. Предложение прозвучало во время виртуального саммита G20, посвященного борьбе с коронавирусом. Текст речи опубликован на сайте Кремля.

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«Важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок», — сказал Путин. В первую очередь это касается тех стран, которые понесли серьезные потери от коронавируса, отметил он.

«В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — заявил глава государства. В кризисный период нельзя действовать по принципу «каждый сам за себя», подчеркнул он.

24 марта генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров стран G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости, так как сейчас «время солидарности, а не изоляции».

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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