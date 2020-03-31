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Венесуэла выступила против создания временного правительства в стране

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил против инициативы США установить в стране временное правительство. Об этом он написал во вторник, 31 марта, в своем Twitter.

«Учитывая попытки Госдепа США установить в нашей стране подконтрольную власть, боливарианское правительство настаивает, что не принимало и никогда не примет опеки ни от одного иностранного государства», — заявил министр.

Ранее в этот день издание Politico сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа готова отменить санкции в отношении Венесуэлы, если в стране будет установлено временное правительство, представляющее союзников как президента Николаса Мадуро, так и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Согласно плану, Мадуро и Гуайдо должны будут передать власть Госсовету из пяти человек, который будет управлять страной до президентских и парламентских выборов, запланированных на конец 2020 года. Данная мера, по мнению Штатов, направлена на защиту Боливарианской Республики от возможной угрозы распространения коронавируса.

26 марта Госдеп объявил награду в $15 млн за поимку или помощь в задержании ряда граждан Венесуэлы, в том числе президента страны Николаса Мадуро. Их обвиняют в международном обороте наркотиков.

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Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции Соединенных Штатов в отношении Боливарианской Республики в условиях пандемии «орудием геноцида».

В свою очередь британская газета Financial Times призвала руководство США отменить санкции в отношении Венесуэлы на фоне распространения коронавируса, чтобы власти страны смогли принять нужные меры для борьбы с заболеванием в стране.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным Worldometer на 31 марта, число зараженных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс. В России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

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