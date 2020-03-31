Венесуэла выступила против создания временного правительства в стране

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил против инициативы США установить в стране временное правительство. Об этом он написал во вторник, 31 марта, в своем Twitter.

«Учитывая попытки Госдепа США установить в нашей стране подконтрольную власть, боливарианское правительство настаивает, что не принимало и никогда не примет опеки ни от одного иностранного государства», — заявил министр.

#COMUNICADO | Ante la pretensión del Departamento de Estado de EEUU de imponer en nuestro país una pseudo propuesta intervencionista de gobierno tutelado, el Gobierno Bolivariano reitera que Venezuela no acepta, ni aceptará jamás tutelaje alguno, de ningún gobierno extranjero. pic.twitter.com/ITmImZdNWO — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 31, 2020

Ранее в этот день издание Politico сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа готова отменить санкции в отношении Венесуэлы, если в стране будет установлено временное правительство, представляющее союзников как президента Николаса Мадуро, так и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Согласно плану, Мадуро и Гуайдо должны будут передать власть Госсовету из пяти человек, который будет управлять страной до президентских и парламентских выборов, запланированных на конец 2020 года. Данная мера, по мнению Штатов, направлена на защиту Боливарианской Республики от возможной угрозы распространения коронавируса.

26 марта Госдеп объявил награду в $15 млн за поимку или помощь в задержании ряда граждан Венесуэлы, в том числе президента страны Николаса Мадуро. Их обвиняют в международном обороте наркотиков.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции Соединенных Штатов в отношении Боливарианской Республики в условиях пандемии «орудием геноцида».

В свою очередь британская газета Financial Times призвала руководство США отменить санкции в отношении Венесуэлы на фоне распространения коронавируса, чтобы власти страны смогли принять нужные меры для борьбы с заболеванием в стране.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным Worldometer на 31 марта, число зараженных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс. В России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.