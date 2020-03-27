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Посольство РФ в Венесуэле прокомментировало обвинения против Мадуро

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В посольстве России в Венесуэле назвали заявления Минюста США о причастности президента страны Николаса Мадуро к наркоторговле попыткой навязать экстерриториальный принцип собственного национального права. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Это один из элементов навязываемого США всему миру порядка, основанного на правилах, а на деле это очередная попытка Вашингтона навязать экстерриториальный принцип своего национального права», — заявили в российской дипмиссии.

26 марта Минюст США обвинил Мадуро, а также нескольких его сподвижников в участии в наркоторговле. Решение выдвинуть обвинения против Мадуро озвучил генпрокурор США Уильям Барр. Ведомство венесуэльское полагает, что руководство состоит в сговоре с колумбийскими повстанцами и их целью является «затопление Соединенных Штатов кокаином».

При этом отмечается, что Госдепартамент США со своей стороны предлагает награду в размере $15 млн за информацию о Мадуро, а также по $10 млн — за информацию о каждом из разыскиваемых венесуэльских чиновников, которые также, по мнению властей США, причастны к наркоторговле.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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