Прямой эфир
Сюжет:

Трамп и Болсонару выразили поддержку Гуайдо в «восстановлении демократии»

0
Фото: REUTERS/Manaure Quintero
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару подтвердили свою поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо в «восстановлении демократии и конституционного порядка». Об этом в субботу, 7 марта, сообщила пресс-служба Белого дома.

Разговор с самими собой: Россия настаивает на диалоге в Венесуэле
Москва готова поддержать переговоры между правительством и оппозицией и выступает против силового решения кризиса

«Президент Трамп и президент Болсонару подтвердили свою поддержку демократии в регионе, в частности временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо (Россия не признает Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы. — Ред.) и демократически избранной Национальной ассамблее в их работе по восстановлению конституционного порядка», — приводит ТАСС сообщение Белого дома.

О встрече двух президентов, которая состоялась 7 марта, пресс-служба Белого дома сообщала накануне, 6 марта. Отмечалось, что стороны должны обсудить возможность восстановления демократии в Венесуэле и установления мира на Ближнем Востоке.

22 февраля самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал на своей официальной странице в Twitter, что намерен привлечь Россию и Китай к «восстановлению демократии» в стране. Кроме этого, Гуайдо сделал заявление о том, что рассчитывает на поддержку российской нефтяной компании «Роснефть» в помощи по освобождению Боливарианской Республики от действующего правительства.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп допустил новые санкции из-за покупки нефти у Венесуэлы
Рябков заявил о продолжении взаимодействия с Венесуэлой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020