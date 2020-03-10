Возраст первой пробы наркотиков повысился на 3 года

Средний возраст первой пробы наркотиков у россиян вырос на три года, сместившись с 15–17 лет на 18–20. Об этом по итогам проведенного масштабного опроса более 10 тыс. человек «Известиям» сообщили ученые из Института социологии РАН.

«Согласно результатам опроса, в 2013 году на возрастные периоды 15–17 и 18–20 лет приходилось практически одинаковое количество первых проб наркотиков. Однако к 2016 году разница стала значительной — 27% молодых людей знакомились с наркотиками в подростковом возрасте и 45% — в юношеском. В последующие годы тенденция сохранилась», — рассказала руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова.

Эксперты видят причину этой положительной тенденции в возросшей нагрузке на школьников старших классов, в том числе из-за подготовки к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ.

«Кроме того, повышается и возраст психологической зрелости людей. А первая проба наркотиков происходит именно в моменты, когда подростки становятся более самостоятельными, независимыми от влияния родителей», — заявил заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин.

Ученые также сообщили, что для каждого поколения существуют свои «особенности» наркопотребления. Молодежь начинает употребление наркотиков с модных в данный момент веществ — например, «синтетические вещества» (амфетамины). Пожилые люди чаще впадают в зависимость от лекарственных препаратов — снотворных и обезболивающих.

Опрос проводился в период с 2013 по 2018 год в аудиторной и онлайн-форме с участием трудоспособного населения, школьников и студентов вузов. Результаты сравнивались с итогами аналогичного исследования, проведенного в период с 2006 по 2013 год. Общее количество респондентов составило более 10 тыс. человек. Кроме того, ученые опрашивали пациентов с диагнозом «наркомания», находящихся в реабилитационном центре, и их лечащих врачей, а также медперсонал. Все анкеты были снабжены «замаскированными» вопросами, которые позволяли авторам исследования видеть, когда человек лжет в своих ответах. Результаты опросов таких респондентов для анализа не использовались.

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