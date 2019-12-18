Студентов проверили на наличие наркотической зависимости с помощью психологического теста

В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского студентов нескольких вузов проверили на наличие наркотической зависимости с помощью психологического теста.

В мае 2018 года тестирование было проведено в Московской области по приказу Минздрава РФ. В него входило заполнение письменной анкеты и сдача медицинских анализов. В результате было выявлено 78 человек с наркотической зависимостью. Это составляет 0,06% от почти 130 тыс. подростков, согласившихся принять участие в тестировании, пишет газета «Известия».

В НМИЦПН им. В.П. Сербского предположили, что результаты не соответствуют реальным, и решили провести свою проверку в нескольких учебных заведениях.

Ученые центра модифицировали так называемый мичиганский тест, который направлен на выявление алкогольной зависимости, его эффективность достигает 98%. Российские специалисты внесли в анкету вопросы об употреблении разных наркотических веществ, а также дополнили ее проверкой на открытость.

«Этот тест позволил отсеять студентов, которые заведомо собирались соврать при ответах на вопросы», — рассказал главный научный сотрудник отдела клинической наркологии центра Сергей Игумнов.

В исследовании НМИЦПН им. В.П. Сербского приняли участие несколько сотен студентов в возрасте от 16 до 20 лет из нескольких учебных заведений. «В итоге мы отобрали 327 из них. Тех, которые, согласно опроснику, стремились к доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими и обладали высоким уровнем самокритичности», — отметил Игумнов.

Выяснилось, что 42% студентов принимали различные психоактивные вещества с той или иной частотой, 12% из них употребляли наркотики.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 19 декабря 2019 года