Прямой эфир

В Госдуме рассказали об идее уголовного наказания для уклоняющихся от лечения наркоманов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Олег Нилов готовит законопроект, который предполагает уголовную ответственность для употребляющих наркотики людей за отказ от принудительного лечения. Об этом он субботу, 14 декабря, рассказал телеканалу RT.

Торг неуместен: за сбыт наркотиков в Сети предлагают давать 25 лет
Парламентарии и эксперты признают отсутствие контроля за распространением психотропных веществ

Сенатор уточнил, что в настоящее время суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в соответствующий реабилитационный центр. Однако проект будет направлен на тех, кто уклоняются от назначенного судом направления на лечение.

Нилов настаивает на наказании в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 месяцев.

По его мнению, данная законодательная инициатива направлена на изоляцию «опасного для общества» гражданина и возможность для наркомана избавиться от зависимости.

В свою очередь, руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law firm Александр Иноядов, считает, что санкций действующего законодательства, предусматривающих штраф за употребление наркотиков до 5 тыс. рублей или арест на 15 суток, «вполне достаточно».

12 декабря Нилов рассказал, что готовит поправки в Уголовный кодекс России, связанные с ужесточением ответственности для иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трехлетний ребенок отравился марихуаной в Москве
В Нарьян-Маре экс-депутата признали виновным в сбыте наркотиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019