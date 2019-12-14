В Госдуме рассказали об идее уголовного наказания для уклоняющихся от лечения наркоманов

Депутат Госдумы Олег Нилов готовит законопроект, который предполагает уголовную ответственность для употребляющих наркотики людей за отказ от принудительного лечения. Об этом он субботу, 14 декабря, рассказал телеканалу RT.

Сенатор уточнил, что в настоящее время суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в соответствующий реабилитационный центр. Однако проект будет направлен на тех, кто уклоняются от назначенного судом направления на лечение.

Нилов настаивает на наказании в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 месяцев.

По его мнению, данная законодательная инициатива направлена на изоляцию «опасного для общества» гражданина и возможность для наркомана избавиться от зависимости.

В свою очередь, руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law firm Александр Иноядов, считает, что санкций действующего законодательства, предусматривающих штраф за употребление наркотиков до 5 тыс. рублей или арест на 15 суток, «вполне достаточно».

12 декабря Нилов рассказал, что готовит поправки в Уголовный кодекс России, связанные с ужесточением ответственности для иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками.