Трамп обвинил Венесуэлу в невыполнении обязательств по борьбе с наркотиками

Венесуэла и Боливия не выполняют международные обязательства по борьбе с наркоторговлей, заявил президент США Дональд Трамп. Информацию об этом распространила пресс-служба Белого дома в четверг, 8 августа.

«Я также постановил, что (...) программы США, направленные на поддержку легитимного временного правительства Венесуэлы (оппозиции под руководством Хуана Гуайдо. — Ред.), являются жизненно важными для национальных интересов Соединенных Штатов», — цитирует его ТАСС.

Трамп добавил, что у США появится больше возможностей для борьбы с наркотрафиком, когда с «диктатурой» президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет покончено.

Помимо Боливии и Венесуэлы в список стран, через которые проходит наркотрафик, Трамп включил Афганистан, Багамы, Белиз, Бирму, Колумбию, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Гаити, Гондурас, Индию, Ямайку, Лаос, Мексику, Никарагуа, Пакистан, Панаму и Перу.

6 августа постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности организации должны выступить против американских односторонних санкций в отношении Венесуэлы. Ранее в тот же день Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Отмечается, что помимо этого США заблокировали активы Боливарианской Республики.