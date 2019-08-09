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Трамп обвинил Венесуэлу в невыполнении обязательств по борьбе с наркотиками

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Фото: TASS/Zuma
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Венесуэла и Боливия не выполняют международные обязательства по борьбе с наркоторговлей, заявил президент США Дональд Трамп. Информацию об этом распространила пресс-служба Белого дома в четверг, 8 августа.

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«Я также постановил, что (...) программы США, направленные на поддержку легитимного временного правительства Венесуэлы (оппозиции под руководством Хуана Гуайдо. — Ред.), являются жизненно важными для национальных интересов Соединенных Штатов», — цитирует его ТАСС.

Трамп добавил, что у США появится больше возможностей для борьбы с наркотрафиком, когда с «диктатурой» президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет покончено.

Помимо Боливии и Венесуэлы в список стран, через которые проходит наркотрафик, Трамп включил Афганистан, Багамы, Белиз, Бирму, Колумбию, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Гаити, Гондурас, Индию, Ямайку, Лаос, Мексику, Никарагуа, Пакистан, Панаму и Перу.

6 августа постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности организации должны выступить против американских односторонних санкций в отношении Венесуэлы. Ранее в тот же день Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Отмечается, что помимо этого США заблокировали активы Боливарианской Республики.

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