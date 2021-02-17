Сигнал Сети: чем грозит склонение к употреблению наркотиков

Совет Федерации одобрил в среду, 17 февраля, закон об уголовной ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Максимальное наказание по нему – 15 лет лишения свободы . В чем суть закона, почему он понадобился именно сейчас и поможет ли это изменить ситуацию с распространением запрещенных веществ – разбирались «Известия».

В чем суть закона

Закон, принятый Совфедом и отправленный на подпись президенту, вводит уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Соответствующие изменения вносятся в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса.

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Склонение к потреблению наркотиков, в соответствии с постановлением Верховного суда, «может выражаться в любых умышленных действиях, в том числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств , психотропных веществ или их аналогов лицом, на которое оказывается воздействие. При этом для признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство ».

Сколько можно получить по новой статье

Наказание за нарушение этого закона составит до 10 лет лишения свободы. Если склонение к употреблению наркотиков повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то срок лишения свободы увеличивается до 12-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Почему он стал необходим именно сейчас

Ранее ст. 230 предусматривала уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков, за это можно было получить от 3 до 15 лет лишения свободы. Однако в законе ничего не говорилось об интернете. Кроме того, в конце 2020-го Совфед одобрил закон о введении административных штрафов до 1,5 млн рублей за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в интернете.

Ввести уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотиков в интернете поручил правительству осенью 2019-го президент Владимир Путин. После этого разными ведомствами было разработано несколько законопроектов, предусматривающих в качестве наказания как штрафы, так и лишение свободы.

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В итоге 10 февраля Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в ст. 230 Уголовного кодекса.

— С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести. Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто — несовершеннолетние. Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает, — пояснил на стадии рассмотрения проекта Госдумой ее спикер Вячеслав Володин.

Последние наркотенденции в России

— За последние несколько лет наркомания в России сильно помолодела, — отметил в беседе с «Известиями» председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников. — Если раньше мы работали преимущественно с людьми от 18 лет, то сейчас среди зависимых много школьников, от 14-15 лет. Здесь сыграли роль два фактора: во-первых, с рынка ушли опиумные наркотики, и на их место пришли синтетические — шарики, веселящие газы, курительные смеси, которые с виду кажутся безобидными и не сразу вызывают зависимость. А во-вторых, продажи перешли в интернет. С этого момента наркотики и стали доступными для подростков, постоянно сидящих в гаджетах. Вещества с привлекательными названиями, например, «мяу», «матильда», предлагают в даркнете, в обычных мессенджерах, телеграм-каналах. При этом сами продажи облачены в форму увлекательного квеста, где молодежи нужно совершить множество разных действий, чтобы в конце концов отгадать, где спрятана закладка. Это своего рода игра, которая не пугает, а, скорее, вызывает азарт. Кроме того, бывают случаи, когда пользователей сети вовлекают в наркоманию своим примером: к примеру, человек может приготовить вещество в прямом эфире, собрать огромное количество просмотров, и по факту ему за это ничего не будет. За употребление у нас предусмотрена только административная ответственность – но и она в подобных случаях наступает не всегда.

Поможет ли новый закон

— Принятие закона будет способствовать повышению эффективности мер государства по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и предотвращению пропаганды наркотиков в интернете, - полагает заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе.

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На совещании Совбеза РФ в конце 2020 г., на котором обсуждались итоги антинаркотической госполитики в 2010–2020 годах и проект стратегии на ближайшее десятилетие, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что за прошедшие десять лет существенно скорректирована нормативная правовая база - ужесточены санкции за сбыт и контрабанду наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах, введена ответственность за незаконный оборот прекурсоров, перечень запрещенных или ограниченных к обороту на территории страны веществ расширен более чем на 330 позиций.

Президент Владимир Путин отметил, что за последнее десятилетие число официально зарегистрированных наркоманов сократилось с 673 тыс. человек до 478 тыс., из них несовершеннолетних — с 7,9 тыс. до 5,1 тыс. Также на 17% снизился уровень наркопреступности, а число совершивших преступление под действием наркотиков уменьшилось на 30%.

По данным председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за последние пять лет в стране сократилось на 27%, при этом в 2020 г. судимость за эти преступления снизилась всего на 3%, а 61% осуждённых были моложе 35 лет.

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