Тестовый режим: станет ли обязательной проверка на наркотики в школе

Инициатива ввести обязательное тестирование на наркотики прозвучала на тематическом совещании педагогов, родителей и врачей в Хабаровском крае. Подобные предложения на фоне пугающих масштабов наркотизации несовершеннолетних и роста смертности подростков от психоактивных веществ далеко не единичны. Но пока отбор анализов и устные расспросы психологов об отношении подростка к наркотикам — дело добровольное. Разрешить проверку могут только родители или сам тинейджер. Как сделать профилактику зависимостей в школах эффективной и чего боятся родители, ограждая детей от наркотеста, разбирались «Известия».

Дело семейное

Одним из главных барьеров для качественной профилактики наркомании в школах врачи считают обязательное согласие родителей на наркотест. Такое мнение высказал врач-нарколог, приглашенный на тематическое онлайн-собрание педагогов и родителей в Хабаровском крае.

— Стоит вопрос, чтобы сделать такие обследования обязательными, это очень много лет уже обсуждается. Потому что согласие дает только небольшой процент детей, которые и так ответственные, находящиеся под присмотром родителей, — объяснила Татьяна Пекусова, психиатр-нарколог краевой клинической психиатрической больницы имени профессора И.Б. Галанта. Родителям напомнили, что с 2014 года в школах проводятся обязательные медосмотры для выявления учащихся, употребляющих наркотики.

На сегодняшний день тестирование в школах чаще всего проводится медработниками с привлечением психологов — после беседы подростку предлагается пройти углубленное обследование. Речь может идти о сдаче образцов мочи для исследования на маркеры наркотиков.

Тестовый режим Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

На заседании Антинаркотической комиссии Самарской области несколько дней назад отметили положительный опыт социально-психологического тестирования. По словам министра образования и науки региона Виктора Акопьяна, 15 октября тестирование было завершено, число лиц, отказавшихся от участия в нем, снижается. Причем это тенденция последних лет.

«Увеличивать охват тестированием — очень важная, базовая в этом вопросе работа», — отметил губернатор области Дмитрий Азаров. Между тем он поручил усилить работу с теми детьми, которые отказываются от прохождения тестирования, и их семьями, передает niasam.ru. Прокурор региона Сергей Берижицкий уточнил, что среди учащихся частных школ процент отказников от тестирования выше, чем в среднем по региону.

Автор цитаты По данным Росстата, больше 10 тыс. человек в 2021 году скончалось из-за причин, связанных с употреблением наркотиков, что на 37% больше показателя 2020 года. А за три года (с 2019-го по 2021-й) число погибших из-за запрещенных веществ выросло вдвое. Число отравлений среди несовершеннолетних за прошлый год увеличилось на 60%.

А дальше что

— Тестирование считаю очень важным и нужным, его обязательно следует проводить в школах, — прокомментировал «Известиям» ситуацию депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. — Хотя бы в качестве сдерживающего фактора, психологического барьера. Они должны знать и понимать, что в любой момент в школе может пройти тестирование на наркотики, следы которых могут оставаться в крови более 30 дней.

Депутат считает, что одно тестирование едва ли выправит ситуацию с наркотизацией.

— Должна быть программа реабилитации детей-наркоманов, которая в стране на сегодняшний день отсутствует. По сути, на всю страну два реабилитационных центра для детей-наркоманов — каждый на 20 койко-мест, то есть всего 40. Это очень-очень мало. Если сказали «а», нужно сказать и «б». В стране должна быть серьезная система лечения таких детей. Иначе получится, что мы выявили ребенка, заклеймили его, сделали изгоем и только усугубили ситуацию, — добавил депутат.

Тестовый режим Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Он также отметил, что нужно использовать такие инструменты профилактики, как пропаганда здорового образа жизни и спорта.

Пока можно отказаться

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ является обязательной процедурой на добровольной основе, согласно ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». То есть законодательно отказ от прохождения добровольного тестирования не влечет ответственность как для учащегося, так и для его родителей, объясняет член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.

— Согласно ведомственному приказу Минпросвещения РФ от 20 февраля 2020 года № 59, тестирование обучающихся, достигших возраста 15 лет, проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в процедуре. Тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, проводится при наличии информированного согласия одного из их родителей или иных законных представителей, — разъясняет юрист.

Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с распорядительным актом руководителя образовательной организации, проводящей тестирование. Социально-психологическое тестирование должно проводиться раз в год.

Как на практике

О плюсах и минусах существующей системы тестирования «Известиям» рассказал практикующий психиатр-нарколог. Он сразу оговорился, что в настоящий момент возможно лишь добровольное тестирование, о чем прямо говорится в законе.

Тестовый режим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В законодательстве и в правилах тестирования четко прописано, что тестирование является абсолютно добровольным, тогда это может работать, — рассказал «Известиям» Даниил Петров, главврач клиники доктора Исаева. — То есть с 13 лет согласие должны дать родители, а с 15 лет уже сами школьники могут соглашаться на это или нет. Но зачастую сегодня ученики и их родители обращают внимание, что в школе оказывают давление на детей со стороны учителей. На местах бывают перегибы, сотрудников школы зачастую обязывают выполнить стопроцентный план по тестированию... Это недопустимо. Во всяком случае, пока это не закреплено на законодательном уровне, никто не может настаивать на этом тестировании.

Врач добавил, что тестирование способно выявить зависимости или единичные пробы на ранней стадии, что позволяет вовремя предотвратить катастрофу.

Отстает от «новинок»

Что касается эффективности, то, по словам специалиста, результат экспресс-теста достоверен не на 100% .

— Более того, масса лекарственных средств и биологически активных добавок дают ложноположительные результаты. Иногда результаты часто становятся достоянием общественности в школе. Мы знаем, что всё должно быть строго анонимно и оставаться врачебной тайной. Но сейчас мы сталкиваемся с обратной стороной, когда огласка результатов тестирования компрометирует ученика в глазах одноклассников и педагогов.

Еще одна проблема тестов — неспособность определить новые современные наркотики .

— Это тест всего на 10 наркотиков, и в это число не входят новые синтетические наркотики, которые наиболее распространены сегодня среди подростков, — уточняет врач.

По мнению Даниила Петрова, идея обязательного тестирования хороша при грамотной систематизации процесса. Кроме того, он согласен с мнением о том, что само понимание того, что ученика могут протестировать в любой момент, уже снизит потребление.

Признаки налицо

Доктор Петров отмечает, что за последние несколько лет увеличилось поступление несовершеннолетних пациентов.

— Сейчас это порядка 25% обращений пациентов до 18 лет. Сегодня это наиболее актуальная повестка, мы даже открыли отдельный подростковый реабилитационный центр, разработали программу лечения специально для подростков. Наркомания стремительно молодеет, и самые губительные запрещенные препараты в среде подростков сегодня — это синтетические наркотики, различные «соли», так называемые дизайнерские наркотики, — рассказывает специалист.

Тестовый режим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Доктор объясняет, что у человека, употребляющего наркотики, на первый план будут выходить поведенческие расстройства, которые впоследствии приведут к психическим.