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Только обзови: школы обяжут бороться с травлей учащихся

Как образовательные организации должны справляться с буллингом и какие штрафы могут ввести за бездействие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Образовательные учреждения России предлагают штрафовать, если они не будут принимать меры по борьбе с травлей учащихся и сотрудников. В том числе они должны вести профилактическую работу и создавать специальные службы по рассмотрению инцидентов издевательств. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму депутаты четырех фракций: «Единой России», «Справедливой России — За правду», ЛДПР и КПРФ. В нем также будет закреплено само понятие «травля». По мнению инициаторов, проблема буллинга в РФ очень актуальна, однако сегодня эта тема никак не регулируется законодательно.

Принять меры

По информации «Известий», в ближайшее время группа депутатов от четырех фракций внесет в Госдуму законопроект «Об изменениях в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования травли в образовательной организации». Документ имеется в распоряжении «Известий». В нем предлагается обязать учебные заведения принимать меры в случае выявления фактов травли учащихся, а также вести профилактические работы по улучшению психологической обстановки.

Ключевыми будут изменения, направленные на обеспечение права каждого на безопасное получение образования и уважение человеческого достоинства, а также на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья обучающихся, говорится в пояснительной записке к документу.

Только обзови
Школьница за партой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ней уточняется, что именно в образовательных организациях несовершеннолетние проводят большую часть времени, именно там формируется устойчивый круг общения, а среду обучающиеся воспринимают как привычную для себя.

«В настоящее время в случае столкновения с травлей родители и иные законные представители детей чаще предпочитают переводить их в другую образовательную организацию, считая это единственным доступным способом защиты от травли, что не только представляет собой сложный с формальный точки зрения процесс, но и негативно сказывается на психологическом состоянии ребенка», — поясняется в документе.

Законопроект предлагает закрепить понятие «травля», определяет его субъектный состав, а также формирует основу для дальнейшего составления Государственной программы профилактики травли (ГППТ) и Единого стандарта профилактики травли.

Только обзови
Класс школа парты стулья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также авторы предлагают внести поправки в КоАП, предполагающие ответственность за непринятие учебными заведениями нормативных актов по профилактике травли. За это хотят наказывать штрафами от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. За непринятие мер по профилактике наказание предлагается установить от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

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Как уточняют авторы, внесенные предложения учитывают тот факт, что сторонами травли могут быть не только несовершеннолетние, но и все участники образовательных отношений, в том числе лица, которые работают в таких организациях по трудовому или гражданско-правовому договору.

Недооценка значимости

По информации «Известий», в числе авторов законопроекта от «Единой России» вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова, Петр Толстой, Сергей Неверов, а также первый зампред фракции Дмитрий Вяткин.

Обеспечение благоприятной среды в образовательных организациях — важнейшая задача. Она не только про стены и красивую мебель — мы говорим про внутренний климат. Итоги недели приемов «Единой России» по вопросам образования, на которой одной из главных тем обращений стали конфликты в школах, еще раз это подтверждают, — сообщила «Известиям» Анна Кузнецова.

По ее словам, недооценка значимости такого явления, как школьный конфликт, приводит к печальным последствиям.

Только обзови
Девочка первоклассница за партой в школе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Кроме этого, профилактика агрессии, конфликтных ситуаций — обязательное условие успешной реализации воспитательных программ, и это не менее важно, даже порой напрямую влияет на освоение учебного материала, — считает зампредседателя Госдумы.

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По ее мнению, нужны соответствующие структуры в школах, специалисты, готовые работать со столь тонкой и чувствительной сферой. Если требуется совершенствовать законодательство, то это необходимо делать, подчеркнула она.

Первый зампред комитета ГД по просвещению, член фракции «Справедливая Россия — За правду», автор законопроекта Яна Лантратова отметила, что, еще работая в СПЧ, впервые столкнулась с деструктивным влиянием молодежной среды.

Я выявила большое количество групп в интернете, которые обсуждают эту историю. Потом, уже будучи в Госдуме, я начала регулярно объезжать образовательные учреждения, общаться со школьниками. Ребята рассказывают мне об этих ситуациях, — пояснила она «Известиям».

По ее словам, когда стали изучать законодательство, то увидели, что у нас нет даже самого понятия травли.

— Поэтому поняли, что нужно сделать первый шаг. Мы принимаем рамочный закон, которым вводим некую основу для образовательной системы, чтобы можно было создать целую программу по профилактике этих явлений, — сообщила парламентарий.

Она отметила, что законопроект поддержал лидер фракции Сергей Миронов, который также выступил одним из авторов законопроекта.

Только обзови
Мальчик едет на велосипеде возле школы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике, зампред фракции ЛДПР, автор законопроекта Ярослав Нилов заявил «Известиям», что проблема буллинга давно существует в России.

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— Травмы наносятся детям. Если я вижу подобные видео, которые выкладываются в интернете, например, когда травят девочку-инвалида или мальчика с ДЦП, то всегда делаю запросы и в Генпрокуратуру, и в МВД. Родителей тех, кто издевался, привлекают к административной ответственности, — пояснил «Известиям» депутат, добавив, что очень часто в школах учительский состав на это никак не реагирует.

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции КПРФ, автор законопроекта Нина Останина считает, что принятие новых норм актуально как никогда.

— Как мне кажется сейчас, когда отцы, старшие братья принимают участие в спецоперации, уровень тревожности в обществе достигла апогея. Буквально сегодня мне сообщили о том, что в Калуге одноклассники до смерти забили девочку. Конечно, одним законопроектом проблему мы не сможем решить, но в любом случае нужны действия, — пояснила она.

«Известия» обратились в Минобрнауки с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта. Как сообщили в пресс-службе министерства, пока документ на отзыв к ним не поступил.

Заслуженный учитель России, руководитель Общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова заявила, что такой законопроект просто необходим. По ее словам, в советское время учителя занимались психологической работой с детьми на добровольных началах. Но в то время не было таких громких инцидентов, когда учащиеся могли кого-нибудь убить, а сейчас жизнь изменилась. Поэтому контроль за этим явлением необходим, подчеркнула она.

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