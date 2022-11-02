Бывшая жена погибшего бойца ММА Писарева усомнилась в его наркозависимости

Боец ММА Александр Писарев вел здоровый образ жизни и был против наркотиков. Об этом 2 ноября заявила бывшая супруга погибшего спортсмена Ирина Дрейлинг в беседе с «Известиями».

«Я его знаю другим человеком, совершенно другим. В моей голове это не укладывается, я не могу в это поверить. Я его знаю добрым, веселым и против наркотиков. И тут вот такое. Ну либо я совсем не знала человека, с которым жила, и он всё это скрывал очень хорошо, потому что знал, как я отношусь к этому, либо всё просто изменилось», — сказала она.

Таким образом Дрейлинг прокомментировала новости о том, что по результатам предварительных анализов и по заключению медиков причиной смерти Писарева стало отравление опиоидами.

Экс-супруга бойца также рассказала, что, живя вместе, они с Писаревым вели здоровый образ жизни: бегали по утрам, правильно питались и проводили время на свежем воздухе. Из-за этого, по словам Ирины, трудно поверить, что у спортсмена могла быть зависимость от запрещенных веществ.

Ранее в этот день вдова Писарева сообщила «Известиям», что спортсмен перед смертью ел сушеные грибы. Возможно, они и стали причиной отравления, которое привело к смерти.

В этот день сообщалось, что 33-летний боец скончался в результате пищевого отравления. Отмечалось, что его причиной могли стать арбузы, которые боец часто ел в последнее время.

Писарев провел пять боев и одержал три победы при двух поражениях. Участвовал в турнирах АМС Fight Nights Global и RCC.