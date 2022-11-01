Боец ММА Писарев ел сушеные грибы перед смертью

Боец ММА Александр Писарев перед смертью ел грибы. Об этом 1 ноября «Известиям» сообщила его супруга.

По ее словам, перед тем, как мужу стало плохо, они проводили время с друзьями, пили вино и ели неизвестные сушеные грибы. Возможно, они и стали причиной отравления, которое привело к смерти спортсмена.

В то же время «Известия» узнали результаты предварительных анализов Писарева. Медики пришли к выводу, что причиной смерти стало отравление опиоидами.

Ранее в этот день сообщалось, что 33-летний Писарев скончался в результате пищевого отравления. Отмечалось, что его причиной могли стать арбузы, которые боец часто ел в последнее время.

Инцидент произошел днем 30 октября. Супруга бойца проснулась и обнаружила, что он не двигается. Скорую вызывал отец Писарева. Когда медики приехали, констатировали смерть бойца.

Позже к медикам обратилась и сама жена спортсмена с жалобами на боли в животе. После этого она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии, но сейчас ей лучше, она выписана.

Девушка отмечала, что супруг старался соблюдать правильное питание.

Писарев провел пять боев и одержал три победы при двух поражениях. Участвовал в турнирах АМС Fight Nights Global и RCC.