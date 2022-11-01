Боец ММА Александр Писарев умер в 33 года
Российский боец ММА Александр Писарев скончался на 34-м году жизни. Об этом 1 ноября сообщила команда спортсмена «Томагавк» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Причины смерти спортсмена не приводятся. По предварительной информации, он не имел хронических заболеваний и умер во сне.
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», причиной смерти мужчины могло стать пищевой отравление.
Назначено проведение медицинской экспертизы.
За карьеру в MMA Писарев провел пять поединков и одержал три победы при двух поражениях. Он участвовал в турнирах российских промоушенов АМС Fight Nights Global и RCC.