Боец ММА Александр Писарев умер в 33 года

Российский боец ММА Александр Писарев скончался на 34-м году жизни. Об этом 1 ноября сообщила команда спортсмена «Томагавк» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Причины смерти спортсмена не приводятся. По предварительной информации, он не имел хронических заболеваний и умер во сне.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», причиной смерти мужчины могло стать пищевой отравление.

Назначено проведение медицинской экспертизы.

За карьеру в MMA Писарев провел пять поединков и одержал три победы при двух поражениях. Он участвовал в турнирах российских промоушенов АМС Fight Nights Global и RCC.