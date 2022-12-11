Мастер спорта по кикбоксингу Екатерина Думбрава найдена мертвой в Подмосковье

В подмосковном Орехово-Зуеве 11 декабря обнаружено тело мастера спорта международного класса по кикбоксингу Екатерины Думбравы.

По данным «Известий», она была найдена мертвой в своей квартире на улице Бирюкова. Спортсменка покончила жизнь самоубийством.

Знакомый с ситуацией собеседник рассказал, что в последнее время Думбрава употребляла запрещенные вещества. Предсмертной записки при ней обнаружено не было.

В настоящее время обстоятельства гибели женщины устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Думбрава являлась победителем и призером чемпионатов России, Европы и мира по кикбоксингу.