Солевой бунт: в России растет число совершенных наркоманами преступлений

В России отмечен рост криминальной активности среди наркоманов. Любопытно, что одновременно наблюдается снижение числа преступлений, совершенных в стоянии алкогольного опьянения. Подробности и экспертные оценки — в материале «Известий».

В состоянии измененного сознания

По данным МВД России, в текущем году значительно выросло число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. 5639 нарушений уголовного закона были совершены «под веществами», и это на 10,5% выше показателя прошлого года (сравниваются периоды с января по сентябрь), причем показатель увеличился за счет тяжких и особо тяжких составов — таковых почти 3,5 тыс. (прибавка 32,3% относительно прошлого года).

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

При этом число «пьяных» правонарушений сократилось почти на 12%. Впрочем, их совершено было в 30 раз больше — с января по сентябрь зарегистрировано почти 172 тыс. таких преступлений. Но стоит отметить, что тяжких составов у «алкоголиков» стало меньше (на 6,3%).

Методические тонкости

Эксперт в области международного наркотрафика Сергей Пелих считает, что при оценке статистических данных следует учитывать некоторые неочевидные нюансы.

— Наркотическое опьянение чаще всего фиксируется по исследованию анализов мочи, крови. А запрещенные вещества достаточно долго могут присутствовать в организме человека в отличие, например, от того же алкоголя. Поэтому не всегда справедливо сравнивать одно состояние опьянения с другим.

Он подчеркнул, что по ряду преступлений подобные тесты обязательны.

— Дорожно-транспортные происшествия, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, — само собой [требуют экспертизы], — рассказал полковник юстиции в отставке. — Кроме того, исследование проводится по преступлениям против личности, по тяжким и особо тяжким составам. Следователь или дознаватель может назначить исследование или экспертизу по любому уголовному делу или материалу проверки, если сочтет целесообразным.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

По его словам, в последние годы полиция довольно щепетильна в вопросах проведения освидетельствований подозреваемым и обвиняемым, что также могло отразиться в статистике.

— Были времена, когда силовики пренебрегали дополнительными процессуальными действиями, поездками в медучреждения, особенно по делам небольшой и средней тяжести. Сегодня ситуация меняется.

Молодая спесь

Сергей Пелих также отметил, что активность преступников-наркоманов гораздо выше, чем у людей, злоупотребляющих алкоголем.

— Удел чрезмерно пьющих — это, как правило, бытовые преступления против личности, незначительные корыстные преступления, такие как дачные кражи. К тому же это недуг людей постарше в сравнении с наркоманами. Зависимые от веществ — это молодые, полные сил люди, подкованные в IT-сфере. Они могут наворотить дел. Наркоманом часто движет поиск средств для приобретения дозы, им в силу болезни свойственны изворотливость и жестокость.

Наукой доказано

Состояние алкогольного опьянения не является непосредственной причиной общественно опасного деяния, но представляет собой обстоятельство, способствующее проявлению общественно опасного поведения лица, рассказала «Известиям» доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Себила Саламова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Абсолютно бесспорна и доказуема криминогенная роль наркотиков и алкоголя на поведение лица, страдающего алкоголизмом или наркотической зависимостью. Постоянное токсическое воздействие больших доз опьяняющих веществ на организм приводит к нарушениям интеллектуальной, мотивационной и волевой сфер — в частности, к повышенной возбудимости, жестокости, циничности, неконтролируемой агрессии, снижению критичности, нравственной деформации, примитивности суждений, нарушениям сексуального поведения и деформации понимания иерархии удовлетворения потребностей.

Торможение алкоугрозы

Уменьшение числа «пьяных» преступлений Саламова связывает в том числе с профилактическими мерами и законодательным регулированием.

— В последние годы наметились положительные тенденции в профилактике пьянства и алкогольной зависимости. Сократилось употребление алкоголя несовершеннолетними и молодежью, уменьшились объемы потребления крепких спиртных напитков, усилена борьба с незаконным производством и продажей спиртосодержащей продукции, ограничено число мест и время торговли спиртными напитками.

Она уточнила, что потребление алкоголя как таковое нельзя отнести к девиантному поведению, но оно часто сопутствует различным асоциальным действиям, правонарушениям и даже преступлениям.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Нередко человек даже под влиянием небольшой дозы алкоголя совершает неадекватные действия и ситуативные преступления, — говорит эксперт.

Гроза городов

Основная масса «пьяных» преступных деяний совершается в районных и сельских муниципальных образованиях, в то время как большинство наркотических преступлений регистрируется в городах, поделилась данными Саламова.

Криминолог привела более точный список преступлений, наиболее характерных для лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

— Это убийство (ст. 105 УК РФ); убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ); умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111, 112, 115 УК РФ), побои, истязания; угроза убийством; преступления против половой неприкосновенности; вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий (ст. 150, 151 УК РФ); хулиганство и вандализм (ст. 213, 214 УК РФ); хищения (ст. 158,159, 161 – 163 УК РФ) , — говорит Саламова, оставляя за скобками составы, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Вот в чем «соль»

На сегодняшний день употребление так называемых солевых наркотиков значительно выше, чем опиатов , рассказал «Известиям» психиатр-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

Фото: TASS/Jonas Walzberg

— Опиатные наркоманы чаще всего совершают преступления в период, когда наступает ломка. Обычно это грабеж или кража с целью достать денежные средства, чтобы заполучить новую дозу вещества.

С «солевыми» всё сложнее.

— Современные наркотики стимуляторного плана способны после одного-двух употреблений вызывать нарушения психического состояния настолько, что возврат к прежнему состоянию почти невозможен. «Солевые» наркоманы могут совершать непредсказуемые преступления как в момент наркотического опьянения, так и на фоне отмены, как правило в состоянии психоза.

Специалист отмечает, что в своей практике регулярно видит пациентов, которые не употребляют наркотики в трезвом виде и лишь после приема алкоголя отправляются за дозой. В любом случае на преступления идут прежде всего уже зависимые люди с нарушенными психическими и поведенческими реакциями , отмечает доктор Петров. У зависимого человека происходит «поломка» в ГАМК-системе (система гамма-аминомасляной кислоты), которая должна обеспечивать успокаивающее, тормозящее действие на психику.

— Не просто так говорят «человек без тормозов»: повышенная активность центральной нервной системы, которую нечем замедлить, приводит к вспышкам агрессии и другим неприятным последствиям, — объясняет природу девиантного поведения зависимых психиатр.