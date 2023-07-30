А вес и ныне там: ликвидирован крупный сайт по торговле наркотиками

Крупный сетевой наркомагазин, действовавший в 22 регионах страны, ликвидировали сотрудники полиции. Центр нелегального бизнеса находился в Магаданской области, а работали на преступников десятки фасовщиков и курьеров по всей России. В устройстве криминальной организации разбирались «Известия».

Восточный экспресс

«Наркомагазин», снабжавший разными видами запрещенных веществ Сибирь, Урал, Поволжье, Дальний Восток, Центральную Россию и даже Калининград, смог проработать почти пять лет. Операция по ликвидации преступного сообщества началась с задержания летом прошлого года курьера, который перевозил крупную партию зелья.

По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, расследование этого дела вывело на шестерых мужчин, старшему из которых 42 года, а младшему — 19, и 36-летнюю ранее отбывавшую наказание за кражу женщину. Большая часть фигурантов проживает в Магадане или связана с регионом. Один из организаторов ранее занимался бизнесом, но несколько лет назад встал на криминальный путь. Прежде мужчина не был судим, в отличие от других его «коллег», — лишь самый юный из них не имел проблем с законом. Сообщники привлекались за хранение наркотиков, хулиганство, езду в состоянии опьянения, угоны. Всё это, однако, не помешало им реализовать проект в области наркоторговли.

Лишь самый юный из преступников не имел проблем с законом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По версии следствия, на последнем этапе своего существования площадка реализовывала товар в двух десятках регионов, где имела своих людей, личности которых устанавливает следствие. Сыщики разобрались в структуре преступного сообщества (обвинение по ст. 210 УК также инкриминировано соучастникам), состоявшего из специализированных подразделений. Первую группу можно условно назвать «отделом кадров», она занималась вербовкой; вторая отвечала за фасовку, хранение, транспортировку товара и работу с оптовыми покупателями. Третий «департамент» контролировал взаимодействие с розничными закладчиками и работу с автономными складами (как правило, в небольших населенных пунктах). Кроме того, организация имела своих людей в 22 регионах присутствия.

— Под автономным складом на практике подразумевается проверенный кладмен, которому передают «вес» и доверяют фасовку. По сути, это человек, у которого есть свой малый криминальный бизнес, штат «бегунков» , — объясняет эксперт по международному наркотрафику, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих.

Часть «веса» выставляется магазином, а по итогам рубежного контроля проходит инвентаризация.

— Если всё прошло благополучно для магазина, серьезных потерь вещества не было допущено, региональный менеджер получает зарплату и очередную партию на реализацию, — говорит отставной офицер.

Автор цитаты По данным МВД России, за первое полугодие в стране выявлено более 100 тыс. наркопреступлений. 42 тыс. из них совершены с использованием интернета. Почти на 20% увеличилось число задержаний за сбыт запрещенных веществ.

Круговая порука

Однако до сих пор встречаются и преступные группировки, где организация строится по семейному или этническому принципу.

— В подобных ОПГ редко получается доказать причастность сообщников после поимки наркосбытчика с поличным. В этих группировках всё еще сильны криминальные традиции — они хранят молчание, — рассказал «Известиям» представитель одного из подразделений по борьбе с оргпреступностью.

Полиция успешно противостоит наркоторговле Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В целом полиция успешно противостоит наркоторговле, которая предполагает очное общения соучастников между собой, отметил эксперт. Так, в Новгородской области задержали в конце июля чету ранее судимых жителей поселка Парфино с крупной партией синтетических наркотиков, расфасованной на дозы для дальнейшего сбыта зависимым. Сыщики следили за супругами несколько недель — они делали закладки не только в Новгородской области, но и на Псковщине.

Контроль персонала

О том, как крупные драгдилеры контролируют рядовых сбытчиков, «Известиям» рассказал адвокат, специализирующийся на делах о незаконном обороте наркотиков, Константин Кудряшов.

— При «трудоустройстве» закладчиком потенциальный кандидат перечисляет небольшой залог, как правило, в размере 5 тыс. рублей, который призван покрыть убытки наркомагазина в случае кражи товара, — говорит он.

По мере «карьерного роста» закладчик получает часть денег на руки, а часть направляется на увеличение суммы залога Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В дальнейшем, по мере «карьерного роста», закладчик получает часть денег на руки, а часть направляется на увеличение суммы залога. Так магазин страхует свои риски, доверяя всё большие партии наркотиков кладмену. Контроль реализуется посредством системы штрафов за неправильную работу, которые вычитаются из «зарплаты» или из суммы залога.

Битва за кадры

Вырваться из порочного круга сейчас проще, чем в былые времена. По словам собеседника «Известий», раньше соучастники знали друг друга лично, поэтому выход из наркобизнеса представлял угрозу для организации.

— Сейчас всё дается бесконтактно и анонимно, поэтому выход человека из наркобизнеса не представляет угрозы для организаторов. Как правило, бывший «сотрудник» не может никого сдать властям, потому что просто никого не знает лично. При выходе из бизнеса кладмен, по сути, рискует только суммой залога , — поясняет собеседник.

Сам по себе опытный в наркобизнесе человек представляет для наркошопа существенную ценность, и потери от ухода кадров вполне ощутимы.

Нарколаборатория, оборудованная в частном доме и производившая синтетические наркотики Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Восполняют «кадровый голод» нелегальные маркетплейсы через криминальных специалистов, которые занимаются вербовкой и обучением навыку делать закладки, отправлять отчет об их местоположении и т.п.

— Они вербуют новых сотрудников где придется, среди потребителей, размещают рекламу о найме в наркомагазинах, тематических чатах и каналах. У больших магазинов есть свой штат «кадровиков», которые получают оклад и процент, — комментирует Константин Кудряшов.

Портрет преступника

По словам адвоката, реальный образ босса наркомафии едва ли соответствует художественным воплощениям.

— Они чаще выглядят как айтишники и очень не похожи на героев гангстерских сериалов. Считаю, что правоохранительная система должна быть ориентирована на борьбу с создателями интернет-инфраструктуры по продаже наркотиков, владельцами маркетплейсов и наркомагазинов — основных выгодоприобретателей наркобизнеса. Но их трудно поймать, и поэтому их не привлекают к ответственности почти никогда. За них часто выдают обычных наркозависимых и рядовых исполнителей, тяжесть наказания которым, как правило, не соответствует их реальной роли в совершении преступления, — поделился своим мнением адвокат Кудряшов.

В некоторых регионах граждане до сих пор зарабатывают на жизнь, предоставляя свои паспортные данные и фото менеджерам наркомагазинов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт Сергей Пелих, в свою очередь, отмечает, что в некоторых регионах граждане до сих пор зарабатывают на жизнь, предоставляя свои паспортные данные и фото менеджерам наркомагазинов.

— В случае утери или присвоения товара, принадлежащего магазину, они могут реально пострадать. Для этих целей за криптовалюту дистанционно нанимаются так называемые «спортики», — рассказал Пелих.