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Сад из доз: торговцы наркотиками находят все новые способы прятать свой товар

Полицейский рассказал, как вести себя при встрече с кладменом или наркоманом
Фото: Getty Images/ D-Keine
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Московская прокуратура предъявила обвинение владелице и администратору салона красоты, которые в «бьюти-боксах» вместе с косметикой продавали синтетические наркотики. Какие еще ухищрения используют торговцы зельем — в материале «Известий».

Пудра и другие порошки

Спа-салон в центре столицы длительное время действовал как центр доставки синтетических наркотиков.

«Действуя из корыстных побуждений, обвиняемые вступили в сговор, направленный на незаконный сбыт наркотиков. Для этого они арендовали нежилое помещение на ул. Таганской, где открыли салон красоты. Клиентов они искали через чат в одном из мессенджеров, где пользователи могли ознакомиться с ассортиментом и стоимостью имеющихся у обвиняемых наркотиков, осуществить их заказ под видом «бьюти-боксов» и оплату», — говорится в сообщении Московской городской прокуратуры. Полиция изъяла почти 300 г запрещенного вещества во время обысков в салоне и по месту жительства обвиняемых. Дело направлено в суд.

Изъятые в ходе обыска наркотики
Фото: Прокуратура Москвы

В Казани другой «креативщик» от наркобизнеса продавал клиентам вещества растительного происхождения, спрятанные внутри мармеладных мишек.

«В результате осмотра машины оперативники обнаружили объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами общей массой более 650 г. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство каннабисной группы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. После того как «десерт» попал в руки сыщиков, дома у подозреваемого нашли целую плантацию наркосодержащих растений — 89 кустов. Вес высушенной листвы составил около 1,5 кг, также были изъяты 240 г марихуаны и 200 мл гашишного масла. Продукцию мужчина реализовывал через тайники.

Изъятые в ходе обыска наркотики
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

А жительница Челябинска попала под следствие после попытки передать в колонию наркотики в морковке.

«С задержанной 1978 года рождения связался знакомый и попросил за плату помочь передать наркотики отбывающим наказание. Посылку нужно было спрятать в морковь и отдать курьеру», — сообщили в областном ГУ МВД.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Городские модники

— Сегодня наркосбытчики активно используют официальные сервисы доставки для транспортировки запрещенных веществ клиенту, — рассказал «Известиям» источник в полиции. — Встречались случаи, когда наркотики также оказывались в сумках у доставщиков продуктов питания. Кладмены и наркокурьеры активно используют спецодежду, брендированные сумки для отвода глаз.

По его словам, «заморачиваются» со способами доставки в основном в больших городах.

— На территориях с лесными массивами для драгдилеров в этом нет необходимости, они прячут свои закладки среди растительности. Либо прикапывают в клумбах, придомовых садиках, на детских площадках.

курьер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Привлечь к ответу

Уголовный закон предусматривает за незаконный сбыт наркотиков, согласно ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, от четырех до восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. Но не всегда кладмена или оптового покупателя, забравшего груз в том же подъезде, можно привлечь за оконченное преступление — ведь он только собирался в дальнейшем распространить товар. В этом случае ответственность наступает за приготовление к сбыту. Но есть нюансы.

— Исходя из толкования п. 3 ст. 15 УК РФ, данное преступление относится к категории тяжких, поскольку максимальный срок наказания не превышает 10 лет лишения свободы, — рассказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. — Согласно ст. 30 УК РФ, ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

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По ее словам, высшей судебной инстанцией не было дано толкования нормы касательно приготовления к совершению сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

— Однако приготовлением к сбыту можно считать, в частности, владение, пользование и распоряжение наркотическими веществами, подготовку их к реализации путем упаковки, обеспечение их доставки.

таблетки баночка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Неудавшаяся попытка совершения сбыта будет наказываться как неоконченное преступление. Сам сбыт считается оконченным с момента передачи наркотиков покупателю.

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Как быть очевидцу

Конфликты между наркоманами, ищущими на придомовой территории закладки, и законопослушными гражданами часто оборачиваются насилием. Представитель правоохранительных органов поделился с «Известиями» советами, как поступать в подобной ситуации.

— Если в подъезде или у своего дома вы заметили подозрительных людей, которые, возможно, ищут или закладывают наркотики, то следует позвонить в полицию (102) и объяснить ситуацию. Наряд приедет и разберется. Кроме того, эта информация в обязательном порядке будет доведена до профильного подразделения по борьбе с наркотиками. Самостоятельно вступать в конфликт не стоит — лица, страдающие наркоманией, могут вести себя крайне агрессивно. Еще более опасны кладмены — они прекрасно понимают, что в случае поимки их ждет длительный срок заключения. Они могут носить с собой ножи, перцовые баллоны. Вы можете помочь полиции позже, если сообщите точное время, когда видели злоумышленника, опишете его внешность. Если вам скрытно удастся сфотографировать непрошенных гостей на мобильный, это отлично, но нужно помнить о своей безопасности.

закладчица
Фото: СК РФ

Оперативник не советует брать в руки найденные после кладменов свертки — во избежание недоразумений нужно дождаться наряда полиции.

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