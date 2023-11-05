Понять и забыть: как бытовые привычки разрушают любовь

Рейтинг бытовых привычек, которые раздражают россиян, постоянно меняется и дополняется. В этом перечне — чавканье, опоздания, громкие телефонные разговоры, публичное прослушивание голосовых сообщений. Людей раздражает, что пассажиры в общественном транспорте толкаются, коллеги по работе громко разговаривают в опенспейсе, а домочадцы оставляют в раковине немытую посуду. Можно ли научиться не реагировать на внешние раздражители и как самому избавиться от неприятных привычек — в материале «Известий».

Почему быт убивает любовь

Практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева советует задуматься не столько о том, почему окружающие совершают какие-то неприятные для других действия, сколько почему мы сами болезненно реагируем на их привычки.

— Порой нас выводит из себя то, что мы себе когда-то запретили, — рассуждает собеседник «Известий». — И в данном случае объект раздражения является просто провокатором подавляемого нами желания. Есть такое выражение: «меня ничто не цепляет, потому что у меня ничего не торчит. А если торчит и цепляет, то с этим надо разобраться» .

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Пожалуй, чаще всего людей раздражает не конкретная привычка, а человек, который совершает это действие. И это больше характерно для супружеских пар.

— Мы любим человека, живем с ним и у нас всё хорошо, а потом вдруг начинаем обращать внимание на его недостатки. Но он всегда был такой — забывал закрывать колпачок тюбика с пастой, много курил или не мыл за собой чашку. Просто иллюзии изначальной влюбленности разбились об опыт жизни с конкретным человеком, — рассуждает Анна Гусева.

Таким образом, настоящая причина раздражения в быту — это не чавканье или грязные ботинки. Бывает, что на начальном этапе отношений людей сближает не истинная любовь, а любовная зависимость, благодаря которой на некоторые спорные моменты не обращают внимания. Потом пелена спадает и «вылезают» многочисленные недостатки. Но в этом случае, с точки зрения психологии, вопрос к тому человеку, который в свое время идеализировал избранника. Он нарисовал некий образ, соответствовать которому вторая сторона просто не в состоянии. Эксперт советует думать не о том, «почему он (она) так себя ведет», а рассуждать с точки зрения своей реакции на супруга. Изменение эмоционального типа отношений, нежелание мириться с чужими привычками и раздражение по этому поводу свидетельствуют о явном кризисе отношений.

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— Нужно либо перестраивать эти отношения, отказываясь от своих иллюзий, либо мирно заканчивать их, не дожидаясь того момента, когда подавляемая агрессия перерастет в конфликт, а затем и в ненависть, — говорит психолог.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, супругам, испытывающим подобные проблемы, советуют обратиться к семейным психологам. А с озлобленными друг на друга сотрудниками в некоторых организациях работают коучи и конфликтологи.

Как перестать раздражаться

Что касается общественных мест, где раздражение вызывают посторонние люди, то тут дело обстоит сложнее. Не зря существует поговорка «на чужой роток не накинешь платок».

— За тем, что человек в общественном транспорте кладет ногу на ногу, может скрываться банальное удобство, когда он сидит так, как привык, и просто не задумывается, что такая поза может быть помехой для других. В то же время это может быть некой защитной реакцией агрессивной раскованности или даже наглости, чтобы никто не заметил уязвимой стороны личности человека и не навредил ему. Но также это может означать безразличие к нуждам других людей, — говорит врач-психиатр, психотерапевт сети клиник «Медси» Кристина Вирт.

Что же делать, если приходится сталкиваться с бытовым хамом и приходится как-то реагировать на его поведение?

— Существуют три варианта развития событий. Первый — это ограничить контакт с раздражителем, например, уйти от него подальше. Второй — вступить с ним в открытый конфликт, но в этом случае мы разделяем его проблему и несем неприятную ситуацию дальше. Если же мы переходим на личности, то работаем не с ситуацией, а просто оскорбляем человека. Третий момент — терпеть. Но иногда даже самый спокойный человек может взорваться, а если сдерживаться и загонять проблему внутрь, то это вредно для психического здоровья , — говорит Анна Гусева.

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Эксперт советует как следует поработать над собой, чтобы психологически не зависеть от досадных мелочей и принимать мир таким, какой он есть. В любом случае переделать других людей невозможно, значит, нужно самому жить так, чтобы никакие внешние провокации не стали помехой для душевного равновесия. Для такой работы Анна Гусева прежде всего рекомендует завести дневник, на страницах которого можно записывать и анализировать конкретные ситуации. Также хороши занятия спортом и творчеством — они помогают вырабатывать выносливость и творческий подход ко всему.

— Можно порассуждать, по какой причине возле меня оказался именно такой человек , — подсказывает психолог. — Например, если в общественном транспорте вытянутые ноги пассажиров мешают проходу других и вас это раздражает, то, возможно, настал момент что-то изменить в своей жизни. В частности, выходить из дома пораньше, чтобы миновать час пик или сделать выбор в пользу такси или каршеринга. А груда грязных тарелок — это прекрасный повод наконец-то купить посудомоечную машину.

Замечания, опоздания, чавканье: топ-3 вредных привычек людей

Переделывать других — дело неблагодарное. Между тем, чтобы не потерять добрые отношения с окружением, люди сами пытаются избавиться от некоторых бытовых привычек, что оказывается не так-то просто.

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Кристина Вирт советует каждую ситуацию рассматривать отдельно: например, чавканье может быть вызвано особенностью строения челюстей. А в некоторых странах эта привычка даже приветствуется, потому что свидетельствует о том, что повар хорошо приготовил кушанье. Кроме того, некоторые люди считают, что с шумом втягивать воздух во время еды полезно для процесса пищеварения.

— Стереотип жевания формируется с раннего возраста и в дальнейшем происходит автоматически, без волевых усилий. Для того чтобы этот стереотип изменить, требуется сознательный контроль движений челюстями. Однако сложно во время одного действия контролировать другое. Поэтому с чавканьем бороться не так уж просто, — комментирует психиатр.

Хронические опоздания выводят из себя многих россиян. В таком случае психиатр советует учитывать как внешние факторы (например, плохую работу транспорта), так и свои личные особенности. В зависимости от этого можно подобрать и способ решения проблемы.

— Если человек постоянно опаздывает из-за того, что не хочет куда-то идти, то следует разобраться с мотивацией. Так ли уж нужно быть в этом месте и что произойдет, если туда не пойти , — подсказывает Кристина Вирт.

Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Weißbrod

К опозданиям склонны люди, которые часто отвлекаются и переключаются на другое дело, не закончив предыдущее. Во время подготовки к выходу психиатр советует сконцентрироваться на том, что в настоящий момент времени наиболее важно.

По мнению интернет-пользователей, в числе самых неприятных привычек — публичные замечания, в частности, подчеркнутое исправление чужих орфографических ошибок. Люди по-разному реагируют на это — кто-то обижается, другие благодарят за науку. Чтобы не раздражаться и не выходить из себя, можно учесть, что за такой привычкой иногда стоит потребность в самовозвеличивании. По словам психиатра, некоторые люди настолько глобально ощущают неуверенность в себе, что получают возможность почувствовать себя лучше, увидев несовершенство другого.