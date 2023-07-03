Именная претензия: надо ли называть супругов зайчиками и котиками

Психологи уверены: человеку важно его имя, а милые прозвища, например Зайчик и Котик, характерные для общения в некоторых семьях, обезличивают партнеров. Как люди теряют индивидуальность, нормально ли с точки зрения психиатра давать имена машинам, холодильникам, ноутбукам и почему супругам лучше не называть друг друга мамочкой и папочкой — в материале «Известий».

Помни имя свое

О каком человеке идет речь — яркой индивидуальности или серой мышке? Для того чтобы определиться с ответом на этот вопрос, практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева предлагает взять для рассмотрения параметры «индивидуальность», «личность» и «индивид».

— Обезличивание — это когда мы теряем себя, утрата самосознания, боязнь оценки. Они часто возникают в ситуациях, которые фактически гарантируют нам анонимность и не концентрируют внимание на отдельном человеке. Например, обращаясь к любимому человеку «зая» или «киса», мы обезличиваем его, а постоянное обезличивание губит личность, — считает Анна Гусева.

Профессор психологии, доктор наук, автор книг про тайны имени Борис Хигир также считает, что подобные обращения фальшивы и свидетельствуют об отсутствии настоящих чувств по отношению к партнеру.

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— Имя важно для каждого из нас. И если человека не называют по имени, то вряд ли к нему относятся искренне, с настоящим теплом. Даже грудных детей нельзя постоянно называть пупсиками или зайчиками. К ним с рождения надо обращаться правильно — так, как их зарегистрировали в загсе — Федор (или Федя), Даниил (Даня), — комментирует Борис Хигир.

С точки зрения психологии имя отражает индивидуальность человека, и если в семейных парах люди редко обращаются к партнеру по имени, то действительно появляется некая обезличенность, предостерегает психиатр, сексолог Алексей Вилков. Впрочем, по мнению эксперта, уменьшительно-ласкательные обращения и милые прозвища в личных отношениях допустимы. Таким образом мы даем партнеру характеристику, учитывая его привычки и особенности характера: например, мягкость, доброту, инфантильность или мужественность. Но подобные слова сексолог рекомендует использовать изредка, в качестве комплимента или своеобразной игры.

— А вот обращения «любимая» и «любимый» как раз отражают наше отношение к партнеру, проявление чувств. Они обычно вызывают положительные эмоции, здесь нет обезличивания, — подчеркивает сексолог.

В некоторых семьях муж и жена, став родителями, начинают называть друг друга «папочка» и «мамочка». Это подчеркивает характер взаимоотношений супружеской четы, стиль взаимодействия — они осваивают новые для себя роли, подстраиваются под своих маленьких детей. Психиатр не видит в этом ничего плохого, если такая форма общения на определенном этапе устраивает обоих и, конечно, при отсутствии внутреннего или внешнего конфликта. Но иногда подобные наименования на психологическом уровне могут закреплять в отношениях родительскую позицию со стороны одного партнера и детскую со стороны другого. Тогда фактически ломается сценарий семьи, происходит путаница понятий.

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— Отношения между мужем и женой становятся похожими на отношения родителя и ребенка. Это может как раз привести к инфантилизации одного из партнеров, ухудшению сексуальных взаимоотношений либо к размыванию ролей в партнерстве. Поэтому для полноценного союза всегда важно подчеркивать индивидуальность партнера и стараться чаще обращаться друг к другу по имени, — говорит сексолог.

Культурное обращение

По мнению профессора Хигира, не менее имени важно и отчество человека — оно дополняет имя, «усиливает» его. А вот тенденция последнего времени, когда отчество при общении игнорируют даже люди солидного возраста, лишает россиян индивидуальности и самобытности. Людей обезличивают и стандартные обращения вроде слов «мужчина» и «женщина».

Если посмотреть на зарубежный опыт, то в странах Юго-Восточной Азии — Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Камбодже — не принято обращаться к людям обезличенно («Дайте пройти», «Подскажите, который час»).

— Например, в Индонезии по отношению к европейцам обязательно употребляют уважительное слово «туан» (господин) или «ньонья» (госпожа). К старшим индонезийцам обращаются «бапак» — отец или «ибу» — мать. К младшим — «адик» (младший брат) или «абанг» (старший брат). К индонезийским девушкам — «какак» (сестра), европейским — «нона», — рассказывает научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Екатерина Кочеткова.

По словам эксперта, подобным образом местные жители выражают уважение к человеку. Но только почтительного обращения мало — к нему следует прибавить имя. И если человек незнаком, то, согласно правилам местного этикета, обязательно надо узнать, как зовут собеседника.

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— Малайцы и индонезийцы преисполнены чувства собственного достоинства. Они не любят, когда на них начинают давить, кстати, и в политическом смысле тоже. Сколько ни пытаются западные страны и США склонить их на свою сторону, это им никак не удается. В частности, жители Индонезии помнят то хорошее, что получили от нашей страны, когда в 1945 году провозгласили независимость от Нидерландов, и позднее — неоценимую помощь Советского Союза во время борьбы за Западный Ириан, — продолжает Кочеткова.

По словам эксперта, жители Юго-Восточной Азии с одинаковым уважением относятся и к бедным, и к богатым. В их языках даже нет ругательств. Самое страшное оскорбление в Малайзии и Индонезии — «куранг адяр», что значит «не очень умный».

Кактус Геннадий

Культурные традиции не зря играют большую роль в жизни каждого народа. Анна Гусева напоминает, что индивид — это представитель человеческого рода, конкретный носитель определенного разума, воли, потребностей, интересов. А индивидуальность — это характер, интеллект, темперамент, манера поведения и внешний облик. Понятие «личность» употребляется для обозначения конкретного человека, который сам по себе является субъектом сознательной деятельности и обладает совокупностью социально важных черт.

Специалисты разделяют социализацию на первичную и вторичную. В первом случае на формирование зрелой личности влияют конкретные люди (родители, учителя, тренеры), а также культура, социальные нормы и процесс освоения социальных ролей. А вторичная социализация невозможна, например, без средств массовой информации, а также игрушек, одежды и других предметов. Этим объясняется отчасти привычка людей разговаривать с компьютером или автомобилем и даже давать им имена. По мнению психиатра Вилкова, в случае когда человек дает имена машине, компьютеру или комнатному цветку, у него проявляются рудименты так называемого магического мышления, которое было присуще людям в древности.

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— Таким образом человек наделяет неодушевленные предметы чертами живого существа, словно видя в нем определенный характер, некие свойства. Подсознательно, символическим образом это помогает лучше обращаться с вещью или механизмом, чтобы они не ломались и качественно выполняли свою функцию. Нормальное явление для психологии человека, если при этом не теряется самоирония, рациональное и критическое мышление, — разъясняет психиатр.

Анна Гусева полагает, что во многих случаях подобная привычка больше связана с одиночеством или стремлением к уединенному состоянию — вещь становится ближе, нежели живой организм.

Ничего личного

Обезличивание может стать последствием кризиса, не обязательно возрастного, а связанного с горем или какими-то личными невзгодами .

— Человек становится уязвим, забывает о себе, чем часто пользуются различные сектанты, экстрасенсы и гадалки. Если кто-то зачастил к лжеспециалисту или постоянно ходит в секту, то, значит, ему сложно воспринимать информацию самому, он теряет индивидуальность , — предостерегает Анна Гусева.

Серьезный момент для размышления — понять, когда именно у человека стираются границы личности.

— В годы Второй мировой войны в концлагерях старались полностью обезличить человека, отнимали у него имя, заменяя его номером. Цель была буквально ампутировать личность, сформировать идеального заключенного. Как правило, такой человек оказывался совершенно нежизнеспособным существом. В нем разрушалась индивидуальность, атрофировалась жизнеспособность, затухала память, притуплялся инстинкт самосохранения, он не чувствовал голода, двигался машинально, слабел и умирал, — рассказывает Анна Гусева.

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На этом суровом примере можно понять, насколько важно для людей сохранять свою целостность и индивидуальность. Психолог подчеркивает: человек без личности становится полностью управляемым, им можно манипулировать, со временем он просто тупеет. Потеря индивидуальности происходит незаметно. Например, порой трудоголик замыкается только на служебных обязанностях. Или многодетная мама, если ей не оказывают помощь, погружается в домашние заботы, забывая о своей внешности и интересах.

— Когда человек говорит, что у него нет ресурса, ему плохо и он ничего не хочет, речь как раз о том, сохранил ли он свою целостность и индивидуальность. А люди, утрачивая индивидуальность, не уделяют внимания своему собственному поведению, буквально не осознают себя. У них исчезает текущий контроль и анализ поведения, снижается хранилище долговременной памяти, — продолжает Анна Гусева.

Психология толпы

Еще одним состоянием обезличивания эксперт называет ситуацию в так называемых провоцирующих условиях, когда формируется некая группа, для которой характерны анонимность и чувство толпы. В качестве примера специалист приводит буллинг. В этом случае обезличенная масса травит одного человека за непохожесть на других. Иногда после гонений жертва не выдерживает прессинга, сдается, теряет индивидуальность. Не менее страшно, если человек попадает в толпу, которая начинает им управлять и манипулировать его сознанием.

— Бывает, что толпа охвачена паникой или азартом. Человеческая психика в этой ситуации превращает любого рационально мыслящего человека в глупца. Это можно отследить на хоккейных или футбольных матчах, когда один болельщик бежит что-то громить, а за ним несутся другие. Потом эти последователи даже не поймут, как это произошло — такова психология толпы, — рассказывает эксперт.

По образному выражению Анны Гусевой, толпа словно ворует сознание личности и тогда преобладать начинает бессознательное. Мысли и чувства ориентированы в сторону нерациональных действий .

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— Мы не должны винить толпу. Весь вопрос: как ты оказался в этой толпе, почему ты туда пришел. Причины элементарны — человеку проще не развиваться и не обучаться. Печально, но 15% населения — это ведущие, а 85% — ведомые. Важно определиться, кто вы. Если ведущий, то идите вперед, а если ведомый, то будьте аккуратны в выборе того, кто является для вас гуру и указывает жизненный путь, — рассуждает Гусева.

Психолог подчеркивает, что очень сложно оставаться целостной личностью, индивидуальностью и не поддаваться какому-то ожиданию чуда. Когда человек целостен, он способен побуждать других людей идти за ним, как Данко с горящим сердцем, вырванным из груди.

Одно лицо

Попасть в ловушку обезличенных стандартов можно и в погоне за модным образом. Не зря каждой эпохе соответствуют определенные черты и тренды, которые становятся присущи даже совершенно разным людям. Так, по внешности актеров в фильмах можно безошибочно определить год съемки.

По словам врача-косметолога Елены Романенко, первые убеждения по поводу внешности, красоты, фигуры и другие физиологические аспекты формируются еще в детстве в зависимости от окружения, в котором человек растет. Затем на этот образ наслаиваются жизненный опыт, стереотипы времени и местности, в частности публикации в СМИ и имидж модных блогеров.

— Фактически происходит постоянное программирование нашего подсознания, которое и определяет мнение про то, как мы выглядим и живем. Мы вольно или невольно сравниваем себя с окружающими, воспринимая их плюсы как свои минусы. Формулировка «хочу как у нее» касается не только внешности, но и количества друзей, достижений в разных сферах, возможности путешествовать и так далее, — рассуждает врач-косметолог.

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Результаты по бесконечной работе по улучшению себя зависят чаще всего от того, кто задает тренд. В итоге получается, что многие люди по типажу, фигуре и манере одеваться выглядят одинаково . Причем представления о красоте кардинально меняются уже не от поколения к поколению, а из сезона в сезон.

— Улучшайзинг — это любые изменения во внешности посредством различного рода косметических или хирургических процедур. В результате можно как улучшить внешность, так и «перестараться». Кажущаяся доступность косметологических услуг привела к тому, что мы часто видим лица, сделанные будто по шаблону: одинаковые губы, брови, улыбки и даже выражение лица, — продолжает Елена Романенко.