Сердечная болезнь: как пережить отсутствие взаимности в любви

Считается, что тема любви с научной точки зрения до сих пор не раскрыта. Несмотря на различные исследования, мы почти ничего не знаем об этом чувстве. Иначе у людей было бы больше шансов встретить свою половинку. По каким признакам догадаться о том, что испытывает другой человек, почему не имеет смысла торопить близкие отношения и как забыть о несчастной любви без ущерба для психического здоровья, — в материале «Известий».

Загадочная болезнь

Ученые пытаются разложить по полочкам даже высокие отношения. Ключевыми структурами, обеспечивающими эмоции и реакции на что-то приятное, считаются такие участки мозга, как гипоталамус и миндалевидное тело. Они относятся к лимбической системе, которая контролирует эмоции, настроение, мотивацию, память. Функционирование этих высших структур как единого целого возможно благодаря системе нейромедиаторов — биологически активных веществ, передающихся нервными импульсами.

В частности, когда речь идет о влечении одного человека к другому, в дело включается так называемый стриатум — скопление серого вещества в глубине полушарий переднего мозга. За страсть и вожделение отвечает та его часть, которая возбуждается и при поглощении пищи. А если возникает любовь в самом возвышенном смысле этого слова, то к делу подключается другой участок, который, в частности, активизируется и при употреблении алкоголя или наркотиков. Это ли не свидетельство того, что любовь способна вызывать зависимость! Между тем с научной точки зрения это совсем не так.

— В Международной классификации болезней есть шифр f63.9 — «расстройство привычек и влечений неуточненное». Возможно, человек, не имеющий специальных знаний, клинического и диагностического опыта, отнесет к этому понятию и саму любовь. Но, скорее всего, это будет диагностической ошибкой — в классификаторе болезней это слово нигде не фигурирует , — рассказывает Людмила Лозовская, клинический психолог, заместитель главного врача по премиум-реабилитации Клиники Маршака.

Фото: Global Look Press/Britta Pedersen

Однако если обратиться к основным критериям зависимости, которые утверждены для разных ее видов, то можно найти общие черты со всепоглощающим чувством. Клинический психолог приводит в качестве примера «игнорирование ранее значимых видов деятельности и событий и сужение круга интересов до объекта зависимости; распад или значительное нарушение ранее значимых отношений (близкие, друзья); безуспешные попытки самостоятельного регулирования зависимого поведения; замкнутость и изменение психоэмоционального состояния в сторону неустойчивости, снижения» . А вот в здоровых отношениях человек может жить без объекта влюбленности не хуже, чем рядом с ним, и качество его жизни не должно снижаться, поясняет Людмила Лозовская.

Миллион алых роз

Когда речь идет о любви, в первую очередь стоит разобраться в том, какая она — истинная или созависимая, советует практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева.

— Истинная любовь — это когда мы любим человека, несмотря ни на что, принимаем его таким, какой он есть, радуемся за него, восхищаемся им просто так. Очень хороший пример — песня про миллион алых роз. Бедный художник не ожидал ничего в ответ — он просто любил , — рассуждает эксперт.

Такое чувство, по мнению психолога, не может регулироваться материальными законами и выгодой. А вот если спутника или спутницу жизни выбирают исключительно из-за банковских счетов или высокого положения, то речь идет уже о созависимой любви. Равно как и в том случае, когда люди ревнуют друг друга, контролируют, нарушают личные границы и пытаются подчинить партнера себе и своим интересам. Подобное чувство обычно возникает, если у человека есть травматический опыт личной жизни или не совсем здоровый семейный сценарий, когда отношения родителей были далеки от гармоничных.

— Возможно, ребенка воспитывала бабушка, а мамы не было рядом. Значит, на определенном этапе он не добрал любви и, испытав сильное чувство уже будучи взрослым, боится его потерять. В итоге такой человек пытается буквально поглотить любимого или любимую. И тут речь идет как раз о созависимости, — подчеркивает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Психолог советует стремиться к истинной любви, но не зацикливаться на поисках своей родственной половинки. Не стоит бояться и одиночества — это состояние возникает не случайно: мир словно создает специальные условия, чтобы человек подготовил себя к настоящему чувству, стал психологически зрелой личностью.

Как удержать чувство

Любовь начинается с влюбленности. За отношения на этом этапе отвечает гормон фенилэтиламин. Он вырабатывается в мозге как реакция на объект, который нам нравится, и обычно выделяется вместе с дофамином и серотонином. В этот момент повышается симпатия и появляется эмоциональная теплота.

По словам Анны Гусевой, если влюбленному не присущ эгоизм, то волшебный гормон счастья окрыляет, заставляет радоваться и позволяет быть, что называется, в состоянии ресурса. Далее в процесс включается гормон привязанности окситоцин. Он постоянно напоминает о хороших отношениях с конкретным человеком, о мыслях, связанных с предметом любви. Поэтому часто на этапе синтеза окситоцина не так уж просто выйти из отношений.

По этой же причине психолог не рекомендует девушкам вступать в интимные отношения раньше чем через три-шесть месяцев после первого знакомства. Следует дождаться этапа привязанности. Когда подключается окситоцин, возникает самое яркое чувство. Избранник не просто влюбляется в человека, но и подсознательно привязывается ко всему, что входит в сферу интересов объекта любви и имеет для него значение. Разрушить такие отношения будет уже сложнее. Но многое зависит от того, насколько человек готов к судьбоносной встрече.

— Влюбленный может испытывать яркое красивое чувство счастья, но также способен ощущать ярость, страх и вину, что бывает чаще, чем тихие, приятные и спокойные моменты. Поэтому многие, боясь подобного состояния, пытаются совсем закрыться от любви, а кто-то даже называет сильное чувство приворотом , — рассказывает Анна Гусева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Негативными моментами эксперт считает патологический страх потерять любовь, чувство вины, обиду и даже дрожание рук и сильное потоотделение при встрече с «объектом». В этих случаях следует обратиться за помощью к специалисту. Подобные реакции нежелательны, поскольку в идеале чувство влюбленности — это совокупность приятных чувств, импульсов и намерений. Чем больше положительных эмоций, тем более счастливыми люди ощущают себя и тем большего добиваются в жизни.

Навязчивый образ

Хуже всего дело обстоит, если человек не испытывает взаимности. Негативные эмоции плохо влияют на здоровье. Из-за неудач на личном фронте не ладятся дела и на работе.

— При невзаимной любви повышается уровень тревоги и переживаний. Если это состояние затягивается, то мозг включает защитный механизм — переводит тревогу в навязчивые мысли об объекте любви, — рассказывает психиатр, сексолог Алексей Вилков.

Навязчивые мысли раскручиваются в разные сюжеты с участием возлюбленного или дамы сердца. Поначалу человек благодаря этим мечтам испытывает некоторое облегчение, но потом понимает, что не может освободиться от ненужных фантазий. Порой устремления, связанные с объектом любви, рассматриваются как сверхценная идея — элемент психического расстройства. К счастью, подобные клинические проявления при невзаимной любви случаются не так уж часто. Но на волне переживаний у многих отвергнутых возникает высокий уровень тревожности, снижается настроение, а порой появляются и депрессивные переживания.

Если говорить о любовной химии, вернее, биохимии, то у безнадежно влюбленных снижена концентрация нейромедиатора серотонина, который называют гормоном радости. Подобное состояние характерно также при депрессии и депрессивно-тревожном расстройстве.

— Роль нейромедиаторов в деле любви очень велика. Когда человек предвкушает удовольствие, думая о том, как он встретится с объектом своей любви, у него активно вырабатывается дофамин. А нейромедиатор стресса норадреналин тем временем вызывает сильные эмоциональные колебания: учащенное сердцебиение и тревогу. Если человек не добивается своего, то эти нейромедиаторы постепенно приводят к истощению психики , — предостерегает сексолог.

Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg

Принудительно помочь зависимому от несчастной любви человеку, который не ищет помощи сам и не относится критично к собственным изменениям, практически невозможно, подчеркивает Людмила Лозовская. Но близким людям не нужно скрывать свои переживания, особенно если сам человек спрашивает их мнения о наболевшем.

— Говорить следует безоценочно, но передавая свои ощущения и мысли. Если есть возможность и человек доступен для диалога, то можно натолкнуть его на решение обратиться к специалисту, который выслушает и поможет. Главное — не оставлять человека в одиночестве с его сложными переживаниями, — комментирует клинический психолог.

Болезненные чувства могут вспыхнуть в любом возрасте — всё зависит от эмоциональной зрелости человека, его уровня рефлексии и понимания своих особенностей. Нездоровые отношения могут сформироваться, если человек переживает стресс, или в периоды обострения психических расстройств и дезадаптации, подчеркивает клинический психолог.

— Если в любви превалируют грусть, боль, обида и прочие не всегда приятные и трудные переживания, которые еще и безразличны партнеру, то, возможно, это не те отношения, в которых нужно оставаться. Любовь рождается во взаимности и неиссякающем интересе к себе и другому, — говорит Людмила Лозовская

Специалисты советуют не поддаваться навязчивым мыслям о неприступном объекте, а найти выход в том, чтобы переключить себя на что-то другое. Подойдут путешествия, новые знакомства и тренинги.

— Люди по разным причинам закрывают свое сердце. И если между вами не возникло реакции, то важно не зацикливаться на этом. Следует разобраться в себе, посвятить время саморазвитию, и тогда в вашу жизнь придет нужный человек , — обнадеживает психолог Гусева.

Фото: Getty Images/Martin Barraud

Дайте знак

Увы, именно страх получить от ворот поворот чаще всего мешает людям обрести счастье. В мире много мужчин и женщин, которые сохраняют гордый, независимый вид, а на самом деле просто боятся признаться в своих чувствах. Они страдают, откладывают решение на потом и живут в надежде, что объект любви сделает первый шаг. Чтобы буквально не остаться в гордом одиночестве, психолог рекомендует не пропустить знаки, дающие человеку надежду на взаимность.

— У влюбленного расширяются зрачки, спина выпрямляется, мы видим, как он меняется в нашем присутствии. Если человек визуал, то он будет незаметно фотографировать, украдкой поглядывать на объект любви, а его щеки покраснеют, если это заметили. Кинестетики воспринимают мир через запахи и прикосновения, поэтому будут стараться прикоснуться к объекту страсти, попытаются его чем-то угостить. Аудиалы не могут наслушаться, когда говорит любимый , — рассказывает Анна Гусева.

Порывистые, импульсивные, напористые холерики становятся еще энергичнее и активнее, но могут нагрубить объекту своей любви или, что называется, берут его нахрапом. Однако очень часто такие люди, ярко проявив себя на первом этапе, очень устают от собственной активности и на некоторое время пропадают из виду.

Общительные и легкие сангвиники не скупятся на комплименты и готовы часами разговаривать с любимым человеком. Однако психолог предостерегает: чувства беззаботных сангвиников столь же легко меняются, как и возникают. И если объект любви на них не посмотрел или не обратил внимание, то они очень быстро забывают об этом и идут дальше, навстречу новым впечатлениям. Удержать влюбленного сангвиника можно с помощью интеллекта, непредсказуемости и загадочности, но главное не переборщить, чтобы ему не стало скучно.

Флегматики начинают выбирать объект любви, когда уже получили образование и прочно встали на ноги в материальном плане. Ухаживают старомодно, но настойчиво. От внимательного взгляда не укроется, что рядом с любимым человеком обычно собранный и серьезный флегматик становится рассеянным и безвольным, попадает в неловкие, смешные ситуации, отмечает Анна Гусева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сложнее всего выстроить отношения с ранимыми меланхоликами. Как правило, это ученые и люди творческих профессий. Они старательно скрывают свои чувства, да так, что предмет страсти может никогда не догадаться о пылкой влюбленности. Меланхолики, независимо от пола и возраста, больше всего боятся отказа и ожидают от любимого человека первого шага.