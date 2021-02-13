Цена любви: спрос на валентинки падает, на драгоценности — растет

Отмечать День святого Валентина в этом году собирается лишь каждый восьмой житель страны, показал опрос SuperJob, проведенный для «Известий». Столь низкого интереса к празднику еще не было. Например, в 2007 году к нему готовился каждый второй россиянин. По мнению психологов, это связано с тем, что сейчас пары проводят много времени вместе, работая удаленно, и просто не испытывают потребности в отдельном романтическом свидании. В итоге зафиксировано падение продаж валентинок на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот спрос на товары для взрослых, напротив, заметно вырос — на 80%. В три раза увеличились продажи и в ювелирных магазинах.

Не до романтики

В этом году праздновать День святого Валентина собираются лишь 13% россиян, показал опрос сервиса SuperJob, проведенный для «Известий». Это меньше, чем когда-либо за последние 14 лет: в 2007 году День влюбленных отмечала половина опрошенных (50%), в 2013-м — треть (33%), а в 2016-м — только каждый пятый (20%). Интерес к 14 февраля снижается с возрастом: если среди молодежи до 24 лет намерены праздновать 19%, то среди опрошенных старше 45 лет — лишь 8%.

Романтичнее всего настроены бармены (33% будут отмечать праздник), администраторы (23%), секретари (19%), офис-менеджеры (18%) и менеджеры по продажам (17%). В числе самых неромантичных профессий оказались системные администраторы и водители (по 5%), бухгалтеры, мерчандайзеры и программисты (по 6%).

Цена любви Фото: Depositphotos

— День святого Валентина трудно назвать общенародным праздником, он скорее молодежный, поэтому не стоит удивляться, что с возрастом его празднуют реже, — пояснил старший преподаватель Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, психолог Артем Карабанов. — Но значит ли снижение готовности отмечать этот день, что мы становимся менее романтичными? Я считаю, нет. Этот праздник был особенно важен тем, кто проводит вместе мало времени, это был их шанс как-то компенсировать упущенное время. А сейчас многие пары работают удаленно и, живя вместе, могут попросту не испытывать потребности в отдельном Дне влюбленных. Так что, возможно, падение популярности этого праздника даже можно назвать хорошим знаком.

Любовь по-взрослому

Несмотря на то что День святого Валентина теряет популярность, четверо из 10 мужчин, состоящих в браке или отношениях, планируют купить букет своей подруге 14 февраля, показал опрос сервиса SuperJob.

Молодые люди романтичнее зрелых мужчин: цветы любимой подарят 53% россиян до 24 лет и лишь 31% мужчин старше 45 лет.

В этом году многие предпочли отказаться от покупки главного атрибута праздника — валентинок. Их продажи в натуральном выражении в преддверии праздника с 1 по 10 февраля снизились на 18% год к году, подсчитали для «Известий» службы аналитики «Платформы ОФД» (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране).

Цена любви Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

А вот спрос на товары для взрослых, напротив, заметно вырос. Перед праздником на 80% увеличились продажи товаров для взрослых по сравнению с прошлым годом, на 30% — предметов нижнего белья.

— Предпраздничная активность в преддверии Дня святого Валентина и гендерных праздников 23 февраля и 8 марта совпала с периодом снятия ковид-ограничений в регионах, что придало дополнительный импульс к оживлению этого сектора ритейла, — рассказали эксперты службы аналитики «Платформы ОФД». — Магазины и организации сферы услуг наращивают объем маркетинговых акций в целях привлечения покупателей. Потребитель, в свою очередь, после длительного домашнего времяпровождения более лояльно относится к покупкам, направленным на повышение настроения и получение новых впечатлений,

На некоторые товары и услуги спрос растет прямо сейчас, на другие «выстрелит» в дни праздников, отметила операционный директор сервиса «СберУслуги» Марина Александровская. Так, по данным службы аналитики «Платформы ОФД», уже за две недели до 14 февраля на 22% выросли продажи услуг массажных кабинетов.

Праздник для себя

Наибольший рост продаж наблюдается в сегменте ювелирных украшений. В начале февраля продажи в штуках выросли втрое год к году , рассказали «Известиям» в интернет-магазине Ozon. Чаще всего пользователи выбирают в качестве подарков серьги.

Цена любви Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Популярностью пользуются и гаджеты. Самыми востребованными среди них стали наушники, отметили в интернет-магазине. Растет также спрос на смартфоны, смарт-часы, фитнес-трекеры и другие умные устройства.

При этом многие покупатели в последнее время собираются радовать подарками не вторую половину, а себя, уверены эксперты.

— Сегодня многие бренды стараются отойти от классического восприятия Дня святого Валентина как праздника для пары и предлагают воспринимать его как день любви к себе, — отметили в пресс-службе сервиса «СберМаркет».

Впрочем, есть и такие влюбленные, кто решил вложиться в праздник по-крупному, выбрав путешествия. По данным сервиса Ostrovok.ru, самые дорогие отели за рубежом в День влюбленных туристы зарезервировали на Мальдивах (в среднем 17 тыс. рублей за сутки), в Дубае (12 тыс. рублей) и Анталье (10 тыс. рублей).

Цена любви Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Стабильно высоким остается спрос на мягкие игрушки и сладости, добавили в службе аналитики «Платформы ОФД». В начале февраля люди купили в два раза больше мягких игрушек, чем за аналогичный период прошлого года. На 38% также выросли продажи сладких подарков.