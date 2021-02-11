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Диетолог посоветовала блюда и напитки на День всех влюбленных

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Какие блюда и напитки подойдут для праздничного ужина в День влюбленных рассказала в четверг, 11 февраля, в интервью «РИА Новости» главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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По ее словам, россияне всё больше отдают предпочтение легким и здоровым блюдам, стремясь к здоровому образу жизни. Для создания особой праздничной атмосферы, пояснила специалист, чрезвычайно важны красивая сервировка и подача, при этом совсем не обязательно готовить слишком много блюд.

Главное, по мнению диетолога, блюда должны быть вкусными, полезными, ароматными, красиво оформленными, хорошо сочетаться друг с другом, но не слишком калорийными и жирными.

«Чтобы избежать переедания, ужин должен поместиться на небольшой тарелке — около 20-25 см в диаметре. Хорошо если половина этой тарелки будет представлена различными овощами, свежей зеленью и фруктами. Можно, например, приготовить различные салаты из свежих овощей и зелени, сервировав их в виде небольших красочных букетов или сердечек», — отметила она.

В качестве горячего Стародубова рекомендовала запеченных в фольге или рукаве кролика, индейку, цыпленка или рыбу с овощами и пряными травами, приготовленную на гриле.

«Традиционно в меню романтического ужина особое место занимают десерт и напитки. Лучше выбрать что-нибудь легкое и ароматное. Это могут быть фрукты и ягоды как свежие, так и в виде желе, сорбета или фруктовых муссов», — пояснила диетолог.

Врач призвала с осторожностью отнестись к употреблению морепродуктов, различных экзотических овощей и фруктов, ранней клубники и шоколаду, особенно тем людям, которые склонны к различным аллергиям.

«Также хочется отметить весьма значительные риски, связанные с употреблением алкогольных напитков. Это, в первую очередь, последствия опьянения и токсического воздействия алкоголя. Врачи в целом рекомендуют отказаться от спиртных напитков. Вместо них лучше приготовить безалкогольные коктейли на основе фруктов, ягод, пряностей, ароматных трав, черного или зеленого чая. Такие коктейли можно подавать горячими или охлажденными в зависимости от ваших вкусовых предпочтений», — подчеркнула Стародубова.

Ранее, 8 февраля, врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, что цинк, селен и белок являются источниками сексуальной энергии, потому при планировании романтического вечера стоит выбирать продукты, где их больше всего.

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