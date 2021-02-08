Диетолог назвала подходящие для романтического ужина продукты

Цинк, селен и белок являются источниками сексуальной энергии, потому при планировании романтического вечера стоит выбирать продукты, где их больше всего. Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова назвала в понедельник, 8 февраля, основные из них.

В грибах очень много белка и цинка. Цинк повышает выработку и подвижность сперматозоидов, стимулирует кровообращение в области половых органов и улучшает обмен веществ.

«Особенно эффективны деликатесные трюфели и, как ни странно, ничем не примечательные сморчки. Однако надо помнить, что грибы плохо перевариваются: в нашем организме практически нет для этого ферментов. Даже самый благородный белый гриб способен усвоиться максимум на 20%», — цитирует эксперта сайт aif.ru.

В устрицах и других морепродуктах также много цинка. Также устрицы насыщают организм допамином — гормоном удовольствия, в том числе сексуального. Эффективнее всего сырые устрицы с лимонным соком, отметила Денисова. При этом морепродукты — один из самых мощных аллергенов, поэтому употреблять в пищу их необходимо с осторожностью, добавила она.

По словам эксперта, финики повышают выносливость, насыщают энергией, увеличивают подвижность и количество сперматозоидов за счет большого содержания витаминов и минеральных веществ, повышают либидо. Но финики содержат очень большое количество моно- и дисахаров, поэтому не стоит ими злоупотреблять. А для людей с сахарным диабетом они не подходят.

Специи стимулируют приток крови к репродуктивным органам. К афродизиакам можно отнести кардамон, карри, имбирь и красный перец. Они содержат чуть ли не всю линейку витаминов и очень богаты антиоксидантами.

Клубника — источник гормонов удовольствия — эндорфинов, благодаря чему не только улучшается настроение, но и повышается влечение к партнеру. Также же эта ягода содержит много антиоксидантов, витамина С и цинка, рассказала Денисова.

В красном вине содержится большое количество природных антиоксидантов, оно способствует выработке гормонов удовольствия.

По словам Денисовой, черный шоколад увеличивает концентрацию гормона счастья, в результате усиливается и желание. При этом диетолог предупредила, что шоколад — калорийный продукт, поэтому не стоит съедать в день больше 30–50 г.

Идеальным продуктом для романтического ужина является красная и черная икра. Она положительно влияет на либидо, так как богата цинком, селеном и йодом. Также натуральная икра содержит много аминокислот, минеральных веществ, витамины А, D, С, PP, В2, В6, В12.

Диетолог предупредила, что ни один афродизиак не будет работать в ослабленном организме. Поэтому ключевыми факторами для обеспечения яркой сексуальной жизни являются сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

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