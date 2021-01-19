В День всех влюбленных в Москве собираются пожениться больше 50 пар

В Москве в День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, планируют пожениться более 50 пар. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ЗАГС во вторник, 19 января.

Праздничный день придется на воскресенье, которое является выходным днем для отделов ЗАГС. В этой связи церемонии проведут во дворцах бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) и № 3, которые работают каждый день.

«В преддверии романтического праздника, Дня всех влюбленных, в ЗАГСах Москвы планируют пожениться более 800 пар. Более 60 церемоний пройдет также на необычных площадках столицы», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя столичного управления ЗАГС.

По информации ЗАГС, в прошлом году 14 февраля поженились около 500 пар. Подать заявление на регистрацию брака в Москве можно онлайн, через единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.

25 декабря 2020 года сообщалось, что в России за девять месяцев 2020 года зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом количество разводов за этот период снизилось на 57 тыс. — до 401 тыс.