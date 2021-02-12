Россияне в 2021 году больше потратили на покупки к 14 февраля

За год россияне увеличили расходы перед Днем святого Валентина, 14 февраля, на нижнее белье на 59%, а на парфюмерию — в 2,5 раза. Об этом говорится в исследовании маркетплейса Lamoda, результаты которого поступили в «Известия» в пятницу, 12 февраля.

Отмечается, что нижнее белье, парфюмерия и украшения традиционно пользуются популярностью у россиян в качестве подарка на этот праздник. Некоторые же приобретают эти товары для себя, чтобы принарядиться.

Так, в этом году в период с 1 по 10 февраля женское нижнее белье покупали в три раза активнее мужского. В то же время за год траты на мужское нижнее белье ко Дню всех влюбленных выросли сильнее, чем на женское (+96% в мужской категории против +42% в женской).

В этом году накануне 14 февраля спрос на женские чулки вырос в три раза. Женских колготок купили почти в два раза больше.

Спрос на мужские носки накануне праздника за год вырос на 22%.

Расходы на парфюмерию за год выросли в 2,5 раза. Больше всего перед Днем святого Валентина потратили на парфюм Byredo — по сравнению с прошлым годом в 4,2 раза больше. Также популярностью пользуются парфюмерные бренды Mancera и Calvin Klein.

Соотечественники стали больше тратить и на бижутерию к этому празднику — в этом году расходы выросли на 42%. Чаще всего покупают серьги (+24%), браслеты (+40%) и колье (+38%). Расходы на чокеры за год выросли в два раза. На кольца без драгоценных камней и металлов потратили на 74% больше.

Траты на ювелирные украшения перед за год выросли на 7%: в этой категории на кольца потратили на 11% больше.

Спрос на постельное белье за год увеличился в 2,5 раза, а на двуспальное — в 4,4 раза. На ароматы для дома накануне 14 февраля потратили в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольше популярностью пользовались аромадиффузоры и ароматические свечи, траты на которые выросли в 2,5 и 3,4 раза соответственно.

Ранее в пятницу сообщалось, что в преддверии Дня всех влюбленных аналитики AliExpress Россия и исследовательское агентство ResearchMe в том числе отметили рост продаж локальных товаров с быстрой доставкой. По сравнению с январем прошлого года в том же месяце 2021-го продажи бижутерии выросли более чем в 56 раз, ювелирки — в четыре раза, а часов — на 19%. Популярнее всего наборы бижутерии, серьги и кольца.

Также возросли продажи одежды — как мужской, так и женской — на 40% и 30% соответственно.