Аналитики назвали самые частые причины ссор среди российских пар

В преддверии Дня всех влюбленных аналитики AliExpress Россия и исследовательское агентство ResearchMe провели опрос и выяснили самые частые причины ссор среди российских пар.

Оказалось, что зачастую влюбленные в России ругаются из-за вредных привычек партнера или разделения домашних обязанностей. На первую причину чаще жалуются женщины — 24% опрошенных, и 17% опрошенных мужчин.

Для мужчин главной причиной ссор является именно распределение бытовых обязанностей (17%). При этом мужчины чаще не понимают причину ссоры: 10% респондентов отметили, что зачастую конфликты в отношениях происходят «без повода». Еще 13% респондентов сообщили, что вообще не ругаются.

«И женщины (50%), и мужчины (47%) при конфликтах предпочитают не разговаривать с партнером до момента примирения. Инициативу в примирении проявляют как женщины, так и мужчины — 60% опрошенных отметили, что мирятся по очереди, в зависимости от ситуации», — говорится в исследовании.

Согласно опросу, длительность конфликтов в российских парах небольшая. Чаще всего респонденты сообщали, что мирятся уже спустя несколько минут (44% мужчин и 36% женщин). Тем не менее некоторые пары (27%) могут находиться в состоянии конфликта несколько дней.

Однако зачастую первыми шаг к примирению всё же делают мужчины — 25% против 13% среди женщин. В топ-5 способов наладить отношения попали личное извинение, приготовление обеда или подарок для партнера.

Перед Днем всех влюбленных специалисты AliExpress отметили рост продаж локальных товаров с быстрой доставкой. По сравнению с январем 2020 года в том же месяце 2021-го продажи бижутерии выросли более чем в 56 раз. Продажи ювелирных изделий выросли в четыре раза, а часов — на 19%. Наибольшей популярностью пользуются наборы бижутерии, серьги и кольца.

Кроме того, возросли продажи одежды — как мужской, так и женской (на 40 и 30% соответственно).

Среди предметов женской одежды самыми популярными стали футболки/майки: их продажи выросли на 50%. Наиболее востребованными предметами гардероба для мужчин в предпраздничный период стали худи и свитшоты (+ 40%).

Также аналитики AliExpress в предпраздничный период отметили рост спроса на средства для ухода за кожей, за волосами, а также на посуду, текстиль, элементы декора. За первые 10 дней февраля продажи ряда товаров выросли в пять раз.

В опросе приняли участие более 1,4 тыс. россиян.

Накануне главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала блюда и напитки, которые лучше всего подойдут для праздничного ужина в День влюбленных. По ее словам, россияне всё больше отдают предпочтение легким и здоровым блюдам, стремясь к здоровому образу жизни.