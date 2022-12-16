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В погоне за несчастьем: как россиянки становятся жертвами липовых косметологов

Псевдомастера проводят сложные процедуры прямо на диване в квартире после пары недель онлайн-«обучения»
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В Сети набирают популярность услуги липовых косметологов и пластических хирургов, которые предлагают провести сложные процедуры за скромную плату. Прямо на домашнем диване они готовы подтянуть веки, увеличить грудь или избавить от жировой прослойки. Причем стоят таки услуги в 5–10 раз ниже, чем в профессиональном салоне или клинике. Цены привлекают клиентов, но далеко не всегда подобные операции заканчиваются благополучно, выяснили «Известия». Деятельность доморощенных пластических хирургов незаконна, практически все они не имеют должного медицинского образования и лицензии Минздрава, говорят юристы. Какие проблемы для здоровья можно получить в погоне за дешевизной и как распознать липовых специалистов — в нашем репортаже.

Операция на диване

На сервисе объявлений «Авито Услуги», можно найти сотни предложений от бьюти-мастеров на проведение различных косметических процедур — от простых (чистка лица) до крайне сложных (увеличение груди). И хотя в каждом объявлении указано, что мастера имеют медицинское образование, корреспонденты «Известий» выяснили, что некоторые «специалисты» обладают только полученными в интернете сертификатами, а все манипуляции проводятся в кустарных условиях прямо дома у косметологов.

«Известия» решили на себе проверить услуги косметологов с «Авито». Корреспонденты издания записались к одному из специалистов на процедуру по нитевой блефаропластике — это подтяжка век при помощи биосовместимых нитей, которые вводятся под кожу и поддерживают ее в нужном положении.

Оказалось, что мастер Жанна принимает пациентов у себя дома, процедура проводится прямо на диване. В квартире у нее грязно. Комнатой для дезинфекции служит ванная, рядом на кухне едят дети. Профильного образования у женщины нет. На вопрос корреспондента о гарантиях, мастер протянула сертификат с каких-то интернет-курсов. Разумеется, о возможных побочных эффектах процедуры речи не идет. На этот случай меры экстренной помощи также не предусмотрены.

В погоне за несчастьем
игла укол
Фото: TASS/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

— Я иголочкой, всё, конечно стерильное, подшиваю веко вверх, чтобы оно не провисало, — рассказала «мастер». По сути, признав, что собирается провести на диване хирургическую операцию.

Стоимость такой услуги в специализованных салонах составляет порядка 50–70 тыс. рублей. «Мастер» Жанна проводит блефаропластику всего за 8 тыс.

Другие «мастера», к которым обратились корреспонденты «Известий», принимали клиентов в съемном помещении. Там условия, на первый взгляд, выглядели приличнее, но на поверку оказались столь же удручающими. Когда съемочная группа «Известий» зашла в кабинет одного из таких «косметологов», оказалось, что в помещении нет стерильного стола и отсутствуют необходимые для процедуры препараты. Кроме того, мастер отказался показать корреспондентам диплом и лицензию на медицинскую деятельность. При этом по закону документы, подтверждающие квалификацию врача, должны висеть в кабинете на видном месте.

«Известия» направили «Авито» запрос с просьбой указать, как сервис модерирует подобные объявления. В ответ на запрос редакции представители площадки отметили, что все объявления на платформе проходят проверку на предмет соответствия законодательству и правилам платформы.

— Кроме того, мы всегда советуем пользователям смотреть на рейтинг исполнителя и отзывы о его работе, а также уточнять наличие лицензии, — добавили там.

Аллергия и жар

Для пациентов поход к псевдокосметологу не всегда заканчивается положительно. Одна из пострадавших рассказала «Известия», что после проведенной процедуры получила отек Квинке.

Девушка обратилась к специалисту, который обслуживает клиентов на дому, чтобы сделать себе мезотерапию — микроинъекцию фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку. Но после процедуры у нее началась сильная аллергическая реакция.

— После этой мезотерапии мое лицо и шею осыпало красными пятнами. Когда я обратилась с проблемой к врачу, мне сказали, что у меня начинается отек Квинке, — рассказала пострадавшая «Известиям». — В итоге сейчас я лечусь капельницами и уколами. Открыла больничный лист на работе. Внешний вид — уродливый, лицо в местах проколов — в шишках, которые не проходят. Врачи говорят, что для полного выздоровления нужен год. И то полностью рубцы исчезнут только благодаря лазерной шлифовке и другим дорогостоящим процедурам. Я получила «красоту», за избавление от которой плачу и плачу до сих пор.

В погоне за несчастьем
скорая инфекция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На странице псевдомастера, к которой обращалась потерпевшая, есть комментарии и других пострадавших клиентов. Так, у еще одной пациентки после биоревитализации — уколов гиалуроновой кислоты — опухло лицо и поднялась температура. Пострадавшая пыталась связаться с мастером после процедуры, но та заблокировала ее номер.

«Мошенница! Она сделала мне процедуру просроченным материалом, после чего меня весь вечер тошнило. Мы уже обратились в правоохранительные органы. Будем решать вопрос по закону», — пишет еще один комментатор.

На момент подготовки материала предложение этого «специалиста по косметологии» всё еще висело на сайте. После запроса издания в сервисе «Авито» заявили, что объявление «отправлено на дополнительную проверку». Вскоре после этого оно было удалено.

Легли под нож

Свои «дипломы», «сертификаты» и прочие документы, якобы доказывающие их высокий профессиональный уровень, большинство подобных специалистов получают не в медицинских институтах и университетах, а на краткосрочных онлайн-курсах. В Сети можно найти массу объявлений о курсах косметологии по видеоурокам или нескольким очным встречам. Так, всего за несколько онлайн-лекций предлагают стать не только косметологом, но и стоматологом, дермавенерологом, гинекологом и даже главврачом. «Образование» в обход нескольких лет обучения в медвузе и ординатуре обойдется в среднем в 8,5–10 тыс. рублей.

Именно эти «образовательные» онлайн-сервисы по итогам обучения выдают «сертификаты», якобы подтверждающие право на проведение косметических манипуляций. Хотя по закону для аккредитации медиков нужна лицензия от Минздрава.

За подделку сертификатов о профессии косметолога учебному центру грозит штраф в размере до 150 тыс. рублей, рассказал «Известиям» юрист Алексей Гавришев. Кроме того, на руководителей или сотрудников организации могут завести уголовное дело, добавил он.

В любом случае обучиться профессии косметолога, а тем более хирурга за несколько недель невозможно, отметил пластический хирург Филипп Выступец.

— Чтобы проводить хирургические процедуры, нужен колоссальный опыт и профильное образование, на получение которого по закону требуется не менее восьми лет. Более того, согласно приказу Минздрава 298н, для проведения пластических операций нужно оборудованное помещение. Это и рентген, и лаборатория, и центр переливания крови, — подчеркнул врач.

В погоне за несчастьем
косметолог процедура
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Поэтому даже наличие официальной лицензии, не говоря уж о сертификате из интернета, не дает специалисту права оперировать на дому. Очевидно, что проводить «кустарные» операции в квартире — будь то липосакция, блефаропластика или что-то иное, связанное с разрезами на теле, — недопустимо, согласен сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин.

— На медицинскую деятельность такого рода существует лицензирование. И это не просто сертификат у конкретного специалиста, а свод правил — как операция может происходить и где. Жилое помещение невозможно обследовать на предмет бактериологической безопасности, наличие оборудования, медикаментов, освещения, — отметил он в беседе с «Известиями».

При этом если посетитель клиники сможет в случае урона для здоровья получить компенсацию, то у клиента-частника велика вероятность остаться как без здоровья, так и без денег.

— Мы понимаем, что некоторые такие мастера даже не являются гражданами России. В случае ваших претензий они могут банально не открыть дверь, а потом и вовсе покинуть страну. Вам останется только обратиться в полицию, которая объявит их в розыск. Иногда и профессиональные клиники включают в договор пункт об отказе от ответственности в случае ущерба здоровью, но юридической силы он не имеет. Это скорее пугалка, чтобы клиент не шел жаловаться, — пояснил Алексей Егармин.

По словам Алексея Гавришева, за некачественно оказанные услуги потребитель имеет право через суд требовать возмещение нанесенного вреда здоровью, компенсацию морального вреда, а также возврат средств, потраченных на реабилитацию. Но если проблемы со здоровьем возникли после кустарной операции на дому, даже подать в суд практически нереально — ведь в таких случаях договор оказания услуг, как правило, не заключается.

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