Курс увеличения: новый материал поможет сделать силиконовую грудь больше

Российские ученые разработали технологию производства биологических имплантов для пластических операций по увеличению и восстановлению груди . После пересадки материал прорастает собственными клетками организма и превращается в обычную соединительную ткань пациентки. Отечественная разработка стоит в 50 раз дешевле западных аналогов, утверждают ее авторы. По словам пластических хирургов, изобретение поможет добиться более естественного внешнего вида груди, чем при установке силиконовых протезов.

Объем имеет значение

Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали технологию производства биологических имплантов для пластических операций . Их можно использовать не только в косметических целях, но и при реконструкции молочной железы или при ушивании грыжи. В отличие от синтетических аналогов разработка российских ученых хорошо приживается в организме, заселяется его клетками и со временем превращается в обычную соединительную ткань . И стоит это в 50 раз дешевле аналогичных иностранных материалов , утверждают авторы изобретения.

— Себестоимость разработанного материала размером, например, 7 на 10–15 см — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей. Зарубежный аналог такого размера стоит около 500 тыс. рублей, — сказала заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией Кубанского государственного медицинского университета Карина Мелконян.

Взять под грудь: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По словам специалиста, основа импланта — по сути, один из слоев кожи свиней , в котором удаляют ДНК и все клеточные структуры с помощью уникальной запатентованной методики (матрикс из дермы). В результате остается только каркас из коллагена — белка, служащего основой всех тканей организма. Этот бесклеточный материал у животных практически ничем не отличается от человеческого, благодаря чему клетки, окружающие имплант, легко на него переходят, что дает высокую совместимость .

Часто, когда у женщины развивается рак молочной железы, ей проводят операцию по удалению груди — мастэктомию. Это негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии пациентки и, как следствие, ее общем здоровье, пояснили «Известиям» в Кубанском меде. Вместе с опухолью удаляют все окружающие ткани, это очень осложняет дальнейшую реконструкцию с помощью силиконовых протезов. Именно для таких ситуаций и необходим имплант, который в этом случае служит фиксирующей основой для силиконовой вставки и позволяет выполнить операцию для симметрии груди.

Похожая проблема возникает и при маммопластике для увеличения груди. Женщины худого телосложения могут захотеть использовать силиконовый имплант большего объема, чем позволяют особенности их фигуры. Тогда нехватку соединительной ткани в районе груди может компенсировать коллагеновый матрикс, который можно сделать любого размера, рассказали разработчики.

— Благодаря тому, что матрикс не обрабатывают химическими реагентами, он очень мягкий и податливый. За счет этого его можно подстроить под любую часть тела, будь то живот, который у всех разной формы, или грудная клетка. Поэтому пластическому хирургу гораздо проще подшить к окружающим тканям нашу разработку, чем зарубежные аналоги, которые, как бы на них ни воздействовали, практически не гнутся. Коллагеновый каркас вшивается одновременно с силиконовым имплантом. И через короткое время пациент начинает ощущать его как часть собственного организма, — сказала Карина Мелконян.

Ученые уже завершили доклинический этап испытаний своей разработки и сейчас ищут партнера для клинических исследований.

Практическая плоскость

Такие импланты на основе матрикса необходимы для реконструкции груди , пояснил «Известиям» пластический хирург Андрей Копасов. Если после мастэктомии просто установить силиконовый протез, будут видны его контуры под кожей, и он будет ощутим при прикосновении .

Взять под грудь Фото: Getty Images/bymuratdeniz

— Дополнительный материал из коллагена дает объем и защищает силиконовый имплант. Это позволяет получить более естественный и эстетичный вид. Важно, как будет приживаться матрикс, какие возможны осложнения и противопоказания при использовании. Это всегда индивидуально, и каждому пациенту выбирают имплант с учетом его анатомических особенностей. В случае с мастэктомией разработка поможет снизить количество манипуляций и осложнений , — сказал Андрей Копасов.

По словам специалиста, матрикс поможет добиться того, чтобы вокруг силиконового импланта не возникало неровностей из-за недостатка кожной ткани. Сейчас худым девушкам увеличивают грудь с дополнительной пересадкой собственного жира. Возможно, использование новой технологии позволит избежать осложнений: воспалений, фиброза. Кроме того, собственная жировая ткань имеет свойство со временем рассасываться, а коллагеновый каркас будет надежнее и долговечнее.

Взять под грудь Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Кубанский вуз входит в Консорциум по созданию и развитию Сетевого национального центра трансфера медицинских и фармацевтических технологий на базе Сеченовского университета в Москве. Там отбирают перспективные инновационные проекты, которые уже можно выводить на рынок.

— Сотрудники центра разработают необходимое технико-экономическое обоснование проекта, сформируют бизнес-план с четкой маркетинговой стратегией. Совместно с коллегами мы планируем довести работу до высокого уровня готовности, а затем масштабировать ее с индустриальным партнером, — сказал руководитель Центра коммерциализации технологий Сеченовского университета Сергей Еске.