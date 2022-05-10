Грудной сбор: где Россия будет закупать импланты для дамских бюстов

Сфера эстетической медицины оказалась в центре особого внимания соотечественниц в последние месяцы. Дамы опасаются, что из-за санкций скоро станет невозможно обратиться за помощью специалистов, и не отказываются от операций даже в условиях повышения цен. Ожидается ли дефицит на рынке пластической хирургии и что делать тем, кому не хватает денег на услуги эстетической медицины — выясняли «Известия».

Красота в цене

Рынок индустрии красоты в нашей стране был востребован многие годы, тем более что эстетическая медицина в России развита на высшем уровне. По словам пластического хирурга ФНКЦ ФМБА России Виктора Щербинина, на долю РФ приходится примерно 15% мирового рынка пластической хирургии. Эстетическая медицина считается одним из наиболее динамично растущих сегментов здравоохранения. Так, по данным медицинского центра, с 2016 года спрос на пластическую хирургию в России вырос на 10%, а общий объем рынка достиг 7,5 млрд рублей. Причем даже период пандемии не помешал росту этих показателей. Только в 2021 году, по данным НАКЭМ (Национальная ассоциация клиник эстетической медицины), оборот клиник, оказывающих услуги эстетической медицины, увеличился на 30% . Отказываться от услуг специалистов клиенты не намерены и в период глобальных перемен.

По данным ФНКЦ ФМБА России, самыми популярными процедурами остаются блефаропластика (изменение формы век), подтяжка лица, отопластика (исправление ушных раковин), липосакция и абдоминопластика (подтяжка живота). Квалифицированных врачей в нашей стране хватает, а вот наличие расходных материалов зависит в основном от зарубежных поставок.

Грудной сбор Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

«Традиционным спросом пользуется и маммопластика, причем данный тип операций наиболее зависим от импорта — коррекция формы и размера молочной железы проводится с применением имплантов, которые на данный момент подорожали на 30–40%. Кроме того, на 30% увеличилась стоимость эндотинов — небольших имплантов, которые применяются при подтяжке лица. А вот блефаропластика и абдоминопластика подразумевают минимальный расход материалов, поэтому данные операции в ближайшее время дорожать не будут», — говорится в комментарии медицинского центра, предоставленном «Известиям».

Виктор Щербинин не исключает, что текущая ситуация в экономике коснется в том числе и некоторых видов пластики. Однако в клинике не ждут серьезного падения спроса. «Сейчас мы даже видим небольшой рост востребованности некоторых процедур — россияне торопятся сделать операции, пока в клиниках нет дефицита материалов и пока цены не успели сильно вырасти », — отметил Виктор Щербинин.

В клинике отметили, что цены по оказанию медуслуг считаются одними из самых невысоких в мире, выгодно отличаясь от Германии, Израиля и Турции.

Тревожно в груди

На специализированных форумах пользователи всё же опасаются возможного дефицита имплантов для груди — в России эти расходники пока не производятся. Основные страны-производители, с товарами которых работают многие отечественные пластические хирурги: США, Германия, Франция, Бразилия, Коста-Рика. Пациентки с тревогой высказываются о том времени, когда на складах закончатся запасы. Те, кто располагает деньгами, решаются на операции за любую цену.

— На данный момент все необходимые расходники и препараты для оказания медпомощи у нас в клинике есть, да и у большинства наших коллег тоже. К тому же прямого запрета на поставку тех же имплантов в РФ нет, то есть дефицита ожидать не стоит. В дальнейшем же медклиники будут искать альтернативные варианты закупки. Скорее всего, будем фокусироваться на поставщиках из Азии, в частности Китая. Уверен, что российская индустрия эстетической медицины в ближайшее время сможет адаптироваться к новым условиям работы и на пациентах эти изменения никак не отразятся , — отмечает Виктор Щербинин.

Тем не менее первые звоночки в отношении нехватки расходников уже коснулись индустрии красоты.

— Закончились специальные пластыри, которые служат для процесса заживления, обеспечивают более комфортное ведение послеоперационных пациентов. С ними можно через неделю принимать душ, и они не отклеиваются. Впрочем, кто-то их не использовал, даже когда их было много, это зависит уже лично от методик и предпочтений хирурга. Мы придумываем выходы, находим аналоги, меняем методы ведения послеоперационного периода, — рассказал пластический хирург клиники «Эталон» Александр Сонн.

По словам эксперта, появились проблемы с нитями, которыми врачи зашивают раны или фиксируют ткани при определенных операциях. На работу пластических хирургов также повлиял запрет некоторых соцсетей в Российской Федерации — они помогали рекламировать деятельность специалистов.

Грудной сбор Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhardt

— Для многих эти площадки являлись основными для маркетинга, следовательно, поток пациентов, идущий из данных приложений, уменьшился в разы, — отметил Александр Сонн.

Тем не менее профессионалы уверяют, что трудности никоим образом не отразятся на клиентах и уж точно — на качестве операций. «Мы, прежде всего, первые, кто заинтересован в том, чтобы всё было сделано как надо», — подчеркнул Сонн.

Врачи полагают, что российский рынок красоты устоит в трудных условиях, и возлагают надежды на то, что отечественная экономика изыщет возможности для развития в секторе производства расходных материалов для пластической медицины.

Нож или самооценка

Отказываться от услуг пластических хирургов не намерены в первую очередь те, кому вмешательства требуются не просто для доведения внешности до идеала, а для исправления некоторых дефектов. Например, в коррекции формы живота и груди нуждаются женщины, чьи фигура сильно изменилась после родов.

Грудной сбор Фото: Global Look Press/imago stock&people

Однако среди клиентов все-таки больше таких, кто постоянно недоволен собой и готов тратить большие деньги ради того, чтобы выглядеть не хуже остальных. Они панически боятся, что ждет их без западных имплантов. При наихудших прогнозах относительно будущего эстетической медицины, в частности, угрозе дефицита расходников, психологи рекомендуют таким дамам простой вариант развития событий — постараться полюбить себя такими, какие они есть.

Психолог, семейный системный терапевт Ольга Марьяж отмечает, что люди воспринимают свое тело искаженно, даже не задумываясь о том, как видят нас другие.

— Женщины по разным причинам ложатся под нож пластического хирурга, — рассуждает психолог. — В первую очередь виновата зависть. Люди хотят то, чего нет у них и что есть у других. Такова природа человека.

По словам психолога, сравнивать себя с другими — естественный и неизбежный процесс. В каком-то смысле это положительное качество, которое стимулирует людей к достижениям и развитию. Этот психологический механизм задействован и когда дело идет о размере груди.

— Срабатывают влияние коллективного стереотипа «большая грудь — залог успеха» и требования моды. Женщины попадают в эту ловушку. Чтобы быть реализованной в личной жизни и в карьере, им необходимо иметь особую, «модную» внешность. И здесь никаких средств не жалко, поскольку считается, что усилия, вложенные в то, чтобы себя изменить, оправдывают цель, — продолжает Марьяж.

Грудной сбор Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Немалую роль играет и заниженная самооценка. С точки зрения психологии мы смотрим на свое тело глазами матери и тех значимых людей, которые участвовали в нашем воспитании. Возможно, женщина в детстве не получила позитивных оценок своей красоты, которые проявлялись в родительских комплиментах и восторженных взглядах. Тогда ее личная оценка собственной внешности не будет иметь устойчивого фундамента.

— Если девочку в детстве сравнивали с другими, обзывали, высмеивали ее внешность, то, став взрослой, она по тем же критериям воспринимает свое тело. Тем, у кого есть детская травма оценки внешности, делать пластические операции может быть опасно. До тех пор пока психика «обслуживает» травму, субъективного удовлетворения от результата пластических операций не будет, — предостерегает эксперт