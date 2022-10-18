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Лишние весы: хирургическое лечение ожирения просят добавить в ОМС

Почему в России проводится лишь 500 бесплатных бариатрических операции в год
Фото: Getty Images/bfk92
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Людям с ожирением должно быть доступно хирургическое лечение по ОМС. С таким предложением к Минздраву обратился Всероссийский союз пациентов. Сейчас в стране проводится лишь около 500 бесплатных операций в год и только больным с сильным ожирением в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа. При этом ожирением страдают до трети взрослых россиян. Хирургические методы его лечения эффективны в 95% случаев, в то время как диеты, лекарства и физиотерапия — лишь в 30%, отмечают эксперты. Федеральный фонд ОМС не исключает, что предложение союза пациентов будет принято, но только после рассмотрения финансово-экономического обоснования и не раньше, чем с 2024 года.

Ожирение вызывает тревогу

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Всероссийский союз пациентов (ВСП) просит Минздрав обеспечить пациентам с ожирением доступ к хирургическому лечению по ОМС. Соответствующее письмо имеется в распоряжении «Известий». Ожирение — серьезная медицинская и государственная проблема, которая требует решения, следует из письма.

«По разным оценкам экспертов, около трети взрослых россиян — с ожирением, две трети — с избыточной массой тела. Если мы будем двигаться с такой же скоростью распространения ожирения, то в стране практически не останется здоровых людей. Особую тревогу вызывает тот факт, что ожирение увеличивает риск смерти приблизительно в три раза, преимущественно у лиц трудоспособного возраста», — сказано в документе.

Когда консервативные методы лечения не помогают, могут быть использованы хирургические, подчеркнули в союзе. Речь идет о бариатрических операциях. Они позволяют добиться стойкого снижения массы тела и предотвратить развитие ассоциированных с ним осложнений и заболеваний, указано в письме.

Лишние весы
операция
Фото: TASS/Boris Roessler

«Однако существуют значительные ограничения в доступности данного вида помощи пациентам. В настоящее время хирургическое лечение могут получить только пациенты с ожирением в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа, имеющие индекс массы тела (ИМТ) более 40 кг/м2, и только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию по профилю «Эндокринология», — пояснили во ВСП.

Согласно данным организации, другие варианты получения такой помощи при ожирении не работают, поскольку реальные затраты лечебно-профилактических учреждений при оказании подобной помощи значительно превышают установленную стоимость для клинико-статистических групп заболеваний, предполагающих такие операции.

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При этом квота в рамках высокотехнологичной медицинской помощи составляет порядка 500 операций в год на всю страну.

«Складывается негативная ситуация, когда пациенты должны получать хирургическую помощь лечения ожирения согласно клиническим рекомендациям, а на практике россияне ограничены в своих правах и не могут получить эту медицинскую услугу», — резюмировали в союзе.

ВСП просит принять меры, чтобы обеспечить равный доступ пациентов к хирургическому лечению ожирения. Для этого, по мнению организации, нужно, чтобы в рамках бесплатной медицинской помощи была выделена отдельная клинико-статистическая группа «Бариатрические операции» и установлены адекватные тарифы покрытия затрат лечебных учреждений.

Лишние весы
желудок
Фото: Getty Images/Capifrutta

Важна подготовка

Проблема ожирения не теряет своей актуальности, рассказала «Известиям» врач-эндокринолог Клиники интегральной и восстановительной медицины Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова. По ее словам, увеличивается также число людей, имеющих сверхожирение — когда индекс массы тела превышает 45 кг/м2. Оно зачастую осложняется различными нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, костно-мышечного аппарата и других органов.

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— Основными методиками лечения ожирения по-прежнему остаются диетотерапия, расширение физической активности, прием лекарственных средств, психотерапия и различные методики физиотерапии. Но сверхожирение с осложнениями, особенно с сахарным диабетом, почти не поддается консервативному лечению. Внедрение в практику бариатрической хирургии дает пациенту шанс похудеть раз и навсегда и излечиться от осложнений, сохранить здоровье и продлить жизнь, — пояснила она.

Хирургия эффективна в 95% случаев, в то время как нехирургические методы — не более чем в 30%, добавила она.

Существует несколько видов бариатрических операций, рассказала секретарь Общества бариатрических хирургов Наталья Бордан. При одних ограничивается объем желудка, а значит, и объем пищи, которую может съесть пациент. Другие обладают комбинированным типом действия: помимо снижения объема желудка, от прохождения пищи изолируется часть тонкой кишки — это уменьшает всасывание питательных веществ.

— Второй вид операций называется шунтирующими, они обладают более выраженным и стойким эффектом в перспективе. Они позволяют не просто хорошо снизить вес, но и удерживать этот результат долгие годы. Особенно операции второго типа обладают потрясающим эффектом в отношении коррекции сахарного диабета 2-го типа. При разном весе пациентов, когда делаются шунтирующие операции, у 90% пациентов пожизненно проходит сахарный диабет, операция дает двойной эффект, — отметила она.

Лишние весы
талия
Фото: Getty Images/Tetra Images

По ее словам, риски при проведении таких операций минимальные, но важна правильная подготовка к ним.

— При разумном подходе, если пациента готовят к операции несколько месяцев командой специалистов — хирург, кардиолог, диетолог, психотерапевт — операция тоже проходит достаточно безопасно, — добавила Наталья Бордан.

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Во всем мире это полностью признанная технология, которая во многих странах применяется в рамках ОМС, отметила эксперт. Однако в России такие операции мало распространены.

— В Москве и крупных городах России они представлены одной, максимум двумя командами бариатрических хирургов. Я хорошо знаю ситуацию по стране. Во многих областных центрах и этого нет. Команда из двух хирургов и врача терапевта может провести максимум 300 операций в год и всё, и это при условии, что они будут только бариатрию оперировать и больше ничего, — подчеркнула Наталья Бордан.

Нехватка кадров в отрасли, по ее словам, напрямую зависит от спроса.

Если этой операции не будет по ОМС, никто и не будет стремиться к тому, чтобы стать бариатрическим хирургом. Сейчас бариатрия делается только частным образом в коммерческих клиниках, не все хирурги готовы активно этим заниматься, потому что нужно самому формировать поток своих пациентов, надо отдельно этим заниматься, — подчеркнула она.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить инициативу ВСП. На момент публикации ответ не получен.

Лишние весы
операция
Фото: Getty Images/Thirawatana Phaisalratana
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Ждут обоснований

Хирургическое лечение ожирения может войти в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи, если будут пройдены все необходимые процедуры, следует из ответа Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), который поступил в ответ на обращение ВСП.

Прежде всего речь идет о необходимости «рассмотреть детальное финансово-экономическое обоснование» этого предложения, подчеркнули в фонде.

Если все необходимые процедуры будут выполнены в срок, высокотехнологичное лечение по ОМС для пациентов с ожирением может войти в программу госгарантий бесплатной медпомощи с 2024 года.

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