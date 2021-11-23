Уколотая рана: косметолог рассказала, чем опасны процедуры на дому

Желая сэкономить на красоте, некоторые клиентки обращаются к домашним косметологам. Их не смущают ни кустарные условия, в которых проводится процедура, ни отсутствие экстренного оборудования. При этом часто пациенты горе-мастеров даже не в курсе, какой препарат и в каком объеме они получили, после чего грамотным врачам приходится регулярно исправлять чужую работу. Какие осложнения рискуют получить заказчики и как вернуть деньги за неудачную процедуру — выясняли «Известия».

Чем опасна косметология на дому

Мастер из Тюмени убила свою пациентку во время косметологической процедуры. Работа пошла не по плану с самого начала. Женщина, пришедшая на липосакцию подбородка, начала задыхаться после первого укола лидокаина. Все произошло в домашнем косметологическом кабинете, где не было оборудования для спасения пациентки.

Врач-дерматолог, специалист клиники кожных болезней Сеченовского университета Екатерина Вертиева наслышана о таких примерах. По ее словам, это больная тема для любого специалиста.

— Клиент должен понимать: если косметолог предлагает услуги на дому, от такого мастера надо бежать. Осложнения могут быть разные — от мелких неприятностей до летального исхода. Самое тяжелое осложнение — анафилактический шок. По сути, это смерть на игле, от которой никто не застрахован. Однако в медицинских учреждениях всегда есть аптечка на случай анафилактического шока. Если мы видим, что неблагоприятная реакция началась, счет идет на секунды. Помимо наличия аптечки врач обязательно должен знать, что и в каких концентрациях ввести пациенту. Соответственно, на дому оперативно оказать помощь не удастся, — разъяснила эксперт.

Кроме того, существует группа осложнений, связанных с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Данные правила касаются процесса антисептики: хорошо ли обрабатывается кожа в месте укола, выполняются ли меры стерильности, тщательно ли проводится уборка помещения . В противном случае клиент может иметь дело с такими неприятными осложнениями, как присоединение инфекций — стафилококка, стрептококка.

Уколотая рана Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene

— Если же речь идет о постановке нитей (процедуре лифтинга), то здесь пациент рискует получить флегмону, вплоть до сепсиса, — добавила Вертиева. — К тому же есть отсроченные осложнения, которые трудно спрогнозировать. Это связано с тем, что на дому часто колются несертифицированные препараты с сомнительным составом. В этом случае клиент может столкнуться с псевдолимфомой и гранулемой. Они поддаются лечению, но могут протекать довольно тяжело, а иногда требовать хирургического лечения.

Врач советует делать процедуры либо в медицинской клинике, либо в кабинете косметолога, арендованном в клинике. Третий вариант — салон красоты с медицинской лицензией, которая позволяет работать с инъекционной методикой. Не стоит доверять кабинетам, находящимся вне этих мест, например в подвалах жилого дома.

На что должен обращать внимание пациент

По словам Екатерины, регулярно — раз в неделю — к ней обращаются клиенты, испытавшие на себе домашнюю косметологию. За горе-мастерами то и дело приходится поправлять. При этом часто пациенты даже не в курсе, что им вкалывали.

— Вы должны четко знать, какой препарат, в каком объеме, в какое место вам вводят. Врач должен всё это расписать, отдать клиенту, а вы — сохранить. Когда мы видим осложнения, то порой даже не знаем, с чем работать, был ли препарат синтетический, как он рассасывается в тканях... Естественно, это затрудняет работу, — отметила эксперт.

Кроме того, пациенту стоит дать максимум информации об особенностях своего организма. Так, клиент должен сообщить об аллергической реакции на препараты и типах ее проявления. Также обязательно нужно сказать об аутоиммунных заболеваниях. В стадии обострения они являются абсолютным противопоказанием к косметологическим процедурам. Пациенту положено рассказать даже о таких мелких нюансах, как рецидивирующий герпес. Если процедура делается в зоне частого высыпания, то обычно врач назначает препараты для его прикрытия. Грамотный специалист всегда запросит эту информация в начале приема.

Уколотая рана Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Тем не менее первое, на что стоит обратить внимание, — это наличие соответствующей лицензии. Государство следит, чтобы услуги не вредили здоровью людей. Поэтому все виды деятельности, на которые нужна лицензия, прописаны в ст. 12 закона «О лицензировании». Среди них есть медицина, к которой относятся косметология, медицинский массаж, диетология и гигиена в стоматологии.

— Главная черта медицинской услуги — вмешательство в организм человека, — говорит адвокат Евгения Квартальнова. — То есть, когда мастер что-то колет, надрезает, надавливает или назначает препараты, это медицина. На подобное должна быть медицинская лицензия. При этом не важно, где вы оказываете такие услуги — на дому, в частном кабинете или в салоне красоты.

Если такой лицензии нет, то индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на 4 – 5 тыс. рублей, а компанию — на 40 – 50 тыс. рублей, согласно ч. 2 ст. 14.1 КоАП. После оплаты штрафа лицензию все равно придется получить или отказаться от косметологических услуг.

Как вернуть деньги за неудачную процедуру

Если пациент оказался недоволен качеством косметологической услуги, то он может вернуть за нее деньги. Для этого между клиентом и косметологом должен быть заключен договор и подписан соответствующий акт оказания услуг, предупреждает член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

— Конечно, за косметологическими процедурами лучше обращаться в медицинские центры, но если клиент решил записаться к мастеру на дому, то составление договора лишним не будет. В нем необходимо указать перечень услуг, наименование препаратов и объем инъекций с указанием цены услуг. Тем самым клиент защитит себя от риска изменения цены и создаст базу для доказательств в суде в случае некачественной работы, — пояснила юрист.

Уколотая рана Фото: ТАСС/Максим Григорьев

В целом вернуть потраченные средства можно в случае как с домашним косметологом, так и специализированной клиникой. По словам адвоката Евгении Квартальновой, для этого необходимо зафиксировать факт некачественной услуги и предоставить:

- фото до и после посещения специалиста;

- заключение независимого эксперта-медика;

- все документы о последующих вмешательствах и их необходимости.

Далее следует составить претензию, а если проблема не будет решена полюбовно, то обратиться в суд. И в первом, и во втором случае — с клиникой и с мастером на дому — пациент может требовать переделать процедуру либо уменьшить сумму за нее, либо вернуть деньги целиком и компенсировать моральный вред.

— Если же косметолог причинил вред здоровью и это подтверждено экспертизой, то наказание может быть вплоть до уголовного со штрафом в размере до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, — заключила адвокат.