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Уколотая рана: косметолог рассказала, чем опасны процедуры на дому

Последствия могут быть разные — от мелких неприятностей до летального исхода
Фото: Depositphotos/imagepointfr
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Уколотая рана: косметолог рассказала, чем опасны процедуры на дому
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2021-11-19 17:56:24
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Желая сэкономить на красоте, некоторые клиентки обращаются к домашним косметологам. Их не смущают ни кустарные условия, в которых проводится процедура, ни отсутствие экстренного оборудования. При этом часто пациенты горе-мастеров даже не в курсе, какой препарат и в каком объеме они получили, после чего грамотным врачам приходится регулярно исправлять чужую работу. Какие осложнения рискуют получить заказчики и как вернуть деньги за неудачную процедуру — выясняли «Известия».

Чем опасна косметология на дому

Мастер из Тюмени убила свою пациентку во время косметологической процедуры. Работа пошла не по плану с самого начала. Женщина, пришедшая на липосакцию подбородка, начала задыхаться после первого укола лидокаина. Все произошло в домашнем косметологическом кабинете, где не было оборудования для спасения пациентки.

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Врач-дерматолог, специалист клиники кожных болезней Сеченовского университета Екатерина Вертиева наслышана о таких примерах. По ее словам, это больная тема для любого специалиста.

— Клиент должен понимать: если косметолог предлагает услуги на дому, от такого мастера надо бежать. Осложнения могут быть разные — от мелких неприятностей до летального исхода. Самое тяжелое осложнение — анафилактический шок. По сути, это смерть на игле, от которой никто не застрахован. Однако в медицинских учреждениях всегда есть аптечка на случай анафилактического шока. Если мы видим, что неблагоприятная реакция началась, счет идет на секунды. Помимо наличия аптечки врач обязательно должен знать, что и в каких концентрациях ввести пациенту. Соответственно, на дому оперативно оказать помощь не удастся, — разъяснила эксперт.

Кроме того, существует группа осложнений, связанных с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Данные правила касаются процесса антисептики: хорошо ли обрабатывается кожа в месте укола, выполняются ли меры стерильности, тщательно ли проводится уборка помещения. В противном случае клиент может иметь дело с такими неприятными осложнениями, как присоединение инфекций — стафилококка, стрептококка.

Уколотая рана
уколы
Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
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— Если же речь идет о постановке нитей (процедуре лифтинга), то здесь пациент рискует получить флегмону, вплоть до сепсиса, — добавила Вертиева. — К тому же есть отсроченные осложнения, которые трудно спрогнозировать. Это связано с тем, что на дому часто колются несертифицированные препараты с сомнительным составом. В этом случае клиент может столкнуться с псевдолимфомой и гранулемой. Они поддаются лечению, но могут протекать довольно тяжело, а иногда требовать хирургического лечения.

Врач советует делать процедуры либо в медицинской клинике, либо в кабинете косметолога, арендованном в клинике. Третий вариант — салон красоты с медицинской лицензией, которая позволяет работать с инъекционной методикой. Не стоит доверять кабинетам, находящимся вне этих мест, например в подвалах жилого дома.

На что должен обращать внимание пациент

По словам Екатерины, регулярно — раз в неделю — к ней обращаются клиенты, испытавшие на себе домашнюю косметологию. За горе-мастерами то и дело приходится поправлять. При этом часто пациенты даже не в курсе, что им вкалывали.

— Вы должны четко знать, какой препарат, в каком объеме, в какое место вам вводят. Врач должен всё это расписать, отдать клиенту, а вы — сохранить. Когда мы видим осложнения, то порой даже не знаем, с чем работать, был ли препарат синтетический, как он рассасывается в тканях... Естественно, это затрудняет работу, — отметила эксперт.

Кроме того, пациенту стоит дать максимум информации об особенностях своего организма. Так, клиент должен сообщить об аллергической реакции на препараты и типах ее проявления. Также обязательно нужно сказать об аутоиммунных заболеваниях. В стадии обострения они являются абсолютным противопоказанием к косметологическим процедурам. Пациенту положено рассказать даже о таких мелких нюансах, как рецидивирующий герпес. Если процедура делается в зоне частого высыпания, то обычно врач назначает препараты для его прикрытия. Грамотный специалист всегда запросит эту информация в начале приема.

Уколотая рана
кабинет
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Тем не менее первое, на что стоит обратить внимание, — это наличие соответствующей лицензии. Государство следит, чтобы услуги не вредили здоровью людей. Поэтому все виды деятельности, на которые нужна лицензия, прописаны в ст. 12 закона «О лицензировании». Среди них есть медицина, к которой относятся косметология, медицинский массаж, диетология и гигиена в стоматологии.

— Главная черта медицинской услуги — вмешательство в организм человека, — говорит адвокат Евгения Квартальнова. — То есть, когда мастер что-то колет, надрезает, надавливает или назначает препараты, это медицина. На подобное должна быть медицинская лицензия. При этом не важно, где вы оказываете такие услуги — на дому, в частном кабинете или в салоне красоты.

Если такой лицензии нет, то индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на 45 тыс. рублей, а компанию — на 4050 тыс. рублей, согласно ч. 2 ст. 14.1 КоАП. После оплаты штрафа лицензию все равно придется получить или отказаться от косметологических услуг.

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Как вернуть деньги за неудачную процедуру

Если пациент оказался недоволен качеством косметологической услуги, то он может вернуть за нее деньги. Для этого между клиентом и косметологом должен быть заключен договор и подписан соответствующий акт оказания услуг, предупреждает член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

— Конечно, за косметологическими процедурами лучше обращаться в медицинские центры, но если клиент решил записаться к мастеру на дому, то составление договора лишним не будет. В нем необходимо указать перечень услуг, наименование препаратов и объем инъекций с указанием цены услуг. Тем самым клиент защитит себя от риска изменения цены и создаст базу для доказательств в суде в случае некачественной работы, — пояснила юрист.

Уколотая рана
качество
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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В целом вернуть потраченные средства можно в случае как с домашним косметологом, так и специализированной клиникой. По словам адвоката Евгении Квартальновой, для этого необходимо зафиксировать факт некачественной услуги и предоставить:

- фото до и после посещения специалиста;
- заключение независимого эксперта-медика;
- все документы о последующих вмешательствах и их необходимости.

Далее следует составить претензию, а если проблема не будет решена полюбовно, то обратиться в суд. И в первом, и во втором случае — с клиникой и с мастером на дому — пациент может требовать переделать процедуру либо уменьшить сумму за нее, либо вернуть деньги целиком и компенсировать моральный вред.

— Если же косметолог причинил вред здоровью и это подтверждено экспертизой, то наказание может быть вплоть до уголовного со штрафом в размере до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, — заключила адвокат.

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