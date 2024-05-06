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В Палестине рассказали о нападениях израильских поселенцев

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Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
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С начала войны в секторе Газа осенью 2023 года увеличилось количество нападений израильских поселенцев на палестинское население на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом рассказал в интервью «Известиям» губернатор провинции Хеврон Халед Дудин.

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«Нападения поселенцев продолжаются каждый день, причем армия [Израиля] обеспечивает им полную защиту. Некоторые районы старого города в Хевроне полностью закрыты, есть люди, которые не покидали свои дома почти семь месяцев, к примеру, в Тель-аль-Ремейде (одна из постоянных точек постоянных столкновений между местным палестинским населением и незаконными поселенцами. — Ред.)», — отметил он.

По его словам, также увеличивается и количество самих поселений, в том числе и в Хевроне, в рамках политики экспансии, проводимой Израилем.

«Поскольку израильское правительство заинтересовано в экспансии этих территорий, поселенцам выделяется жилье, выплачиваются деньги и предоставляется всё необходимое для полноценной жизни. Большая часть поселенцев — маргиналитет из США и Европы, их отличает сильная ненависть в отношении палестинцев. Самое интересное, что они считают именно Западный берег своей настоящей землей (евреи называют этот регион Иудеей и Самарией и относят его к своей, как предполагается, исторической родине. — Ред.)», — подчеркнул Халед Дудин.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Халеда Дудина «Известиям»:

«Большая часть израильских поселенцев — маргиналитет из США и Европы»

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