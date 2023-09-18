Осенний букет: какие признаки могут быть при депрессии

Осень считается порой романтической грусти, хандры и меланхолии. Такие особенности настроения люди ошибочно объединяют понятием «депрессия». Между тем это состояние не сводится только к беспричинной тоске. Депрессия — это нарушение психического здоровья, от которого не избавиться с помощью чашки кофе или шопинга. В большинстве случаев требуется помощь врачей. Как распознать первые признаки депрессии, можно ли самостоятельно избавиться от ее проявлений и кто больше подвержен душевному недугу осенней порой — в материале «Известий».

Посмотреть на свет

Осенью или весной чаще всего проявляется эндогенная депрессия , отмечает психотерапевт, сексолог Алексей Вилков. Это состояние возникает из-за сбоев в работе нейромедиаторов головного мозга, а также по причине нарушения гормонального баланса, то есть очевидна цикличность, связанная с солнечной активностью, — она-то и влияет на работу нейромедиаторов.

— Прямая взаимосвязь депрессии с осенним сезоном объясняется укорочением светового дня. Свет, взаимодействуя с меланоцитами кожи, участвует в выработке нейромедиатора настроения — серотонина. Советую проверить показатели витамина D в организме и с его помощью восполнить серотониновый провал , — говорит психиатр высшей категории реабилитационного центра «Двойной диагноз» Людмила Нугаманова.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

А вот так называемая психогенная депрессия — это последствие внешних факторов: нервного стресса, конфликтов в семье или на работе . Она настигает в любое время года и не связана с эндогенными причинами и солнечной активностью, подчеркивает Вилков.

Противостоять психогенной депрессии реально. Для этого нужно следить за своим эмоциональным состоянием, фактически заниматься профилактикой настроения. Для этого человеку надо снижать тревогу, предупреждать стресс, по возможности снимать напряжение, избегать конфликтов дома и на работе. Также важно не терять оптимизма и в целом поддерживать здоровый образ жизни.

— А если мы говорим об эндогенной депрессии, связанной с нейромедиаторами, то самому повлиять на нее невозможно. В наших силах только заметить первые признаки заболевания и обратиться за помощью к психиатру или психотерапевту, чтобы медикаментозно скорректировать состояние, — подсказывает Алексей Вилков. Следует учитывать, что характерные для депрессии переживания (сниженное настроение, апатия, а также тревожность и нарушения сна) длятся не менее двух недель, подчеркивает собеседник. Если же подобные переживания непродолжительны или настроение человека время от времени меняется, то о неприятном диагнозе речи нет.

В поисках радости

По словам Вилкова, синонимом депрессии не может быть понятие «хандра». Это состояние пусть и сопровождается тоской, неудовлетворенностью и легким снижением настроения, но само по себе непродолжительно, неустойчиво и может пройти спонтанно или под влиянием внешних факторов, например позитивных событий или общения с хорошими людьми. Депрессия обычно самостоятельно не проходит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Отличить депрессию от обычных переживаний можно, зная так называемую триаду депрессии, которую описал основоположник психиатрии Эмиль Крепелин, — рассказывает Людмила Нугаманова. — В эту триаду входят сниженный фон настроения, изменение мышления по депрессивному типу и двигательная заторможенность.

Во время депрессии к устойчивому мрачному настроению присоединяется гнетущая тоска: она ощущается, как ком в груди. Это длительное и мучительное состояние часто возникает при потере близкого человека. Накрывает людей и безысходность, характерно ощущение слабости и бессилия.

— Депрессия еще отличается тем, что человек подолгу не ощущает радости. При депрессии время тянется мучительно долго , и пациенту кажется, что его страдания вечные и беспросветные. Люди даже говорят, что они живут в непрекращающейся черной полосе, — продолжает Людмила Нугаманова.

Порой человек настолько отчуждается от своих эмоций, что впадает в состояние психического бесчувствия. А во время тревожной депрессии к неприятным симптомам присоединяется еще один — ожидание чего-то плохого. Для такого типа недуга характерно расстройство сна: ранние подъемы, бессонница и сонливость днем , подчеркивает эксперт.

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Куда уходят мысли

К сожалению, люди не всегда вовремя обращают внимание на нежелательные перемены в своем поведении и самочувствии. А первые звоночки очевидны. Психиатр предостерегает: при депрессии замедляется темп мышления, следовательно, уменьшается работоспособность, становятся не по силам некоторые задачи, появляются ошибки и просчеты. Всё дело в том, что когнитивная (познавательная) и эмоционально-волевая сферы взаимосвязаны и влияют друг на друга.

При сниженном эмоциональном фоне функционально снижаются и когнитивные способности: нарушается внимание, снижается память, а мышление становится непродуктивным. Эффективность мыслительных процессов надолго ухудшается даже для обладателей хорошего интеллекта. Это приводит к тому, что человек чувствует себя неуспешным, а фон настроения снижается всё больше, рассуждает психиатр. Многие принимают такое состояние за общую усталость и начинают принимать различные стимуляторы, однако это еще больше усугубляет ситуацию.

— Возникает чувство вины за свою малопродуктивную деятельность, снижается самооценка и появляются навязчивые мысли негативного характера. Человек воспринимает в мрачном свете любую нейтральную или даже позитивную информацию, — рассказывает Людмила Нугаманова.

Если люди смотрят на жизнь через призму депрессивности, то теряют интерес к жизни, впадают в состояние растерянности, разочарования и никчемности.

— Во время депрессии замедляются движения, человек с трудом встает с кровати. Речь его становится тихой и монотонной, а мимика однообразной — на лице сохраняется постоянное выражение грусти и печали. Даже еда в такой период кажется безвкусной, — разъясняет собеседница.

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По словам психиатра, самое тяжелое состояние для больных — это именно депрессивный ступор: неподвижность, отсутствие движений, конкретных мыслей, чувств. Такой пациент нуждается в стационарном лечении. Но бывает и противоположное ступору состояние психомоторного возбуждения . Оно опасно тем, что человек может причинить себе вред.

Быть среди людей

Специалисты также подразделяют проявления депрессии на три уровня: невротический (речь об условно здоровых людях), пограничный (у пациентов с пограничными состояниями) и психотический (более тяжелое заболевание).

Самый простой вариант — первый. По словам психиатра, на невротическом уровне реактивная депрессия появляется, например, по причине горя и может длиться от двух недель до двух-трех месяцев. Людям требуется психотерапевтическая помощь, но, как правило, из этого состояния человек выходит без существенных потерь. Можно даже попробовать справиться с недугом самостоятельно. Парадокс: депрессию невротического характера могут вызвать сложные жизненные обстоятельства, но порой они же способны мобилизовать человека. Всё зависит от того, насколько психика может справиться с навалившимися на нее чувствами. При хорошей стрессоустойчивости депрессивное состояние не должно развиться.

В двух других случаях обойтись без помощи специалистов не получится. Например, при психотическом уровне депрессии человек уже предрасположен к такому состоянию и с этим ничего не поделать. Тем, кто самостоятельно не может справиться с навалившимися переживаниями, психиатр советует оставаться с людьми, не отказываться от их поддержки.

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— Не геройствуйте, пытаясь самостоятельно справиться со своей бедой. Депрессия имеет тенденцию к усилению и расширению, если не заниматься ею своевременно. Она накапливается, как снежный ком, и побеждает человека своей мощью, поэтому своевременно обращайтесь за помощью, — советует специалист.

Любовная лихорадка

Противоположностью депрессии Алексей Вилков называет гипоманию, это состояние также обостряется осенью. Для него характерно приподнятое настроение, чрезмерная социальная активность, влюбчивость и повышение сексуальной активности.

Казалось бы, ничего плохого в этом нет, но врачи в некоторых случаях видят причиной столь яркого подъема жизненных сил опять же нарушения работы мозга. В частности, насторожиться следует тем, кто настроен чересчур оптимистично и чувствует прилив положительных эмоций, когда для этого нет никаких оснований. Однако впадать в крайности не стоит: хорошее настроение и состояние влюбленности в золотую пору не следует списывать только на проблемы со здоровьем.

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— В целом осенью увеличивается активность в плане общения и трудовой деятельности, что влияет на коммуникацию и повышает вероятность романтических знакомств. Также осенью оживляется и сексуальная жизнь, что опять же связано с работой нейромедиаторов, которые способны повышать либидо. Это в свою очередь вызывает успокоение, помогает снять стресс и снизить общий уровень тревожности, — продолжает Алексей Вилков.

А вот на фоне депрессии потребность в интимных отношениях неизбежно снижается. Подобный фактор тоже может послужить симптомом неприятного состояния.

— Чтобы вернуться к активной личной жизни, человеку нужно выйти из депрессии с помощью специалистов, и потом либидо восстанавливается само собой, — обнадеживает эксперт.

В любом случае врачи рекомендует учиться распознавать свои эмоции и жить в гармонии с ними. Чувства не всегда бывают позитивными, но прятаться от них нельзя. Например, с точки зрения психиатра, грусть — базовая эмоция человека, его естественная реакция. Она неизбежно связана с разочарованиями, утратами, неоправданными ожиданиями.

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— Эмоционально зрелый человек не подавляет грусть, а проживает ее. И если не удается сделать это самому, то обращается за помощью к близким людям, чтобы разделить с ними свои переживания. Тогда грусть «не застревает», а на смену ей приходят другие чувства, — рассказывает эксперт.