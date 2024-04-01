Сотни протестующих вышли на улицы Тегерана после удара ЦАХАЛ по консульству Ирана

Протесты проходят в Тегеране в связи с ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии. Об этом сообщило издание Alalam в понедельник, 1 апреля.

В публикации сказано, что на площадь Палестины в Тегеране вышли десятки иранцев. Они выражают протест против израильской армии в связи с гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммада Реза Захеди.

Сотни протестующих, как видно из трансляции иранского государственного телеканала IRIB, выкрикивают лозунги, размахивают флагами Палестины, а флаги Израиля и США бросают на землю и топчут.

ЦАХАЛ 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погиб высокопоставленный командующий КСИР Ирана Мохаммад Реза Захеди. Обеспокоенность по поводу произошедшего выразили в Организации Объединенных Наций (ООН). Отмечалось, что организации нужно больше сведений, чтобы установить правдивость сообщений в СМИ.

Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

Телеканал Al Mayadeen 26 марта сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Несколько человек погибли, их точное число неизвестно. По данным телеканала, атакованы были район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.