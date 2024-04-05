Несладкая месть: Иран пообещал ответить Израилю за атаку на консульство

Тель-Авив и Тегеран оказались на грани прямого военного столкновения. Военные Израиля нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли 13 человек, среди них два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пять офицеров, а также шесть мирных жителей. Иранские власти пообещали ответить «с таким же размахом и жестокостью». О том, что может сделать Тегеран и стоит ли мир на пороге новой большой войны, — в материале «Известий».

Ракетный удар по консульству

Израиль с воздуха атаковал иранское консульство в сирийской столице 1 апреля в 17:00 мск. В результате здание было полностью разрушено, на верхних этажах находилась резиденция иранского посла, сам он не пострадал.

Жертвами нападения стали 13 человек, среди них пять офицеров и два генерала КСИР, ветераны ирано-иракской войны, работавшие в Дамаске военными советниками: Мохаммад Хади Хаджи Рахими и Мохаммад Реза Захеди. Смерть последнего считается самой значимой потерей для элитной иранской гвардии КСИР со времен гибели генерала Касема Сулеймани в результате американской бомбардировки Ирака в январе 2020 года.

Плакаты с изображением иранцев, погибших в результате авиаудара по комплексу иранского посольства в Дамаске Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, эти генералы «стояли за многими атаками на американские и израильские объекты и планировали новые нападения».

В США заявили о непричастности к произошедшему, Израиль, который обычно не комментирует подобные атаки, и в этот раз не стал ни подтверждать, ни опровергать свою причастность.

При этом американское издание The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников сообщило, что за нападением стоит ЦАХАЛ. В самом Израиле, хотя произошедшее никак не прокомментировали, напомнили об ударе дрона по базе ВМС страны в Эйлате. Тогда израильские военные сообщили, что беспилотник изготовили в Иране и атака была совершена по указанию Тегерана.

Резко осудили

Тель-Авив довольно регулярно наносит удары по иранским объектам в Сирии. В конце прошлого года в пригороде Дамаска был убит высокопоставленный офицер КСИР, генерал Сейед Рази Мусави, в конце января в сирийской столице в результате авиаудара погибли пятеро военных советников Ирана.

Атака по Дамаску продемонстрировала новый виток противостояния между Тель-Авивом и Тегераном, учитывая, что ранее Израиль воздерживался от ударов по зданиям дипмиссий.

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Эр-Рияд, Доха и Абу-Даби раскритиковали нападение на здание иранского консульства в Дамаске. В Лиге арабских государств осудили атаку и выступили с призывом положить конец «преступлениям, совершаемым Израилем» в регионе ежедневно.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад назвал случившееся гнусной террористической атакой, которая привела к гибели невинных людей.

Россия также решительно осудила атаку Израиля и запросила заседание Совбеза ООН по этому вопросу. В российском МИДе заявили о недопустимости нападений на дипломатические объекты, указав на их неприкосновенность в рамках Венских конвенций.

«Нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, МИД Китая также раскритиковал нападение, призвав к поддержанию безопасности дипломатических учреждений, уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Фото: ТАСС/JUSTIN LANE

Как может ответить Иран

Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал, что «это трусливое преступление не останется без ответа». Как пояснил посол страны в Сирии Хоссейн Акбари, Тегеран ответит «с таким же размахом и жестокостью», а проиранская «Хезболла» пообещала ответить «местью и расплатой».

Аятолла Али Хаменеи написал в Х пост на иврите: «С Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в преступлении, связанном с нападением на иранское консульство в Дамаске».

К тому же МИД Ирана вызвал сотрудника посольства Швейцарии, который выступает в качестве представителя Вашингтона, и указал ему на ответственность США за произошедшее, отметив, что американские власти должны быть привлечены к ответственности за случившееся.

В ночь на 2 апреля впервые за два месяца атаке дронов подверглась военная база США в сирийском городе Эт-Танф.

Как сообщает CNN, скорее всего, инструментом мести станет ливанская группировка «Хезболла», которая с октября прошлого года практически каждый день атакует север Израиля, в результате чего власти страны были вынуждены эвакуировать в более безопасные районы свыше 125 тыс. человек. В последние недели Израиль и «Хезболла» стали еще активнее атаковать друг друга.

Антиизраильский баннер с изображениями министра обороны Израиля Йоава Галланта, начальника Генерального штаба Израиля Герци Халеви, командующего ВМС Израиля Давида Саара Саламы, заместителя начальника генерального штаба Амира Барама и командующего Томера Бара из ВВС Израиля после предполагаемого удара Израиля по консульству Ирана Фото: REUTERS/Majid Asgaripour

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с «Известиями» назвал возможные варианты дальнейшего развития событий.

— Самый экстремальный — это прямое военное столкновение Израиля и Ирана. Но лучше сосредоточиться на более вероятных сценариях. Первый — это условное открытие второго фронта на израильско-ливанской границе, через «Хезболлу» — давнюю союзницу Ирана, сейчас она что-то периодически запускает по территории Израиля, что-то прилетает по транспортной, энергетической инфраструктуре, военным объектам, Израиль ограниченно отвечает, — пояснил эксперт.

При этом, как отметил политолог, полномасштабного столкновения на ливано-израильской границе, как было, например, в 2006 году, не происходит. Однако «Хезболла» обладает достаточными ресурсами, опытом, полученным за многие десятилетия. Она тоже принимала участие в сирийском конфликте и имеет представление о современном ведении боевых действий, пояснил специалист.

По его словам, второй вариант развития событий — это усиление поддержки хуситов в Йемене и попытка блокирования Ормузского пролива.

Фото: ТАСС/YAHYA ARHAB

— Это более серьезный шаг, вероятнее всего, он вызовет недовольство основных действующих лиц операции «Страж процветания» — США и Великобритании. И это может стать следующим этапом, где ход уже будет за Израилем, США и Британией и ответственность за развязывание полномасштабного конфликта ляжет на них, а не на Иран, — отметил аналитик.

Останин-Головня добавил, что третий, наиболее вероятный, сценарий — это удар по объектам Израиля на Красном море и на севере Ирака, где Израиль и США плотно сотрудничают с курдами, в частности с пешмерга.

— В любом случае, насколько хватит Ирана при любом раскладе, говорить трудно, но отличительной чертой Тегерана во всей ситуации является то, что он обладает широкими возможностями в регионе, при этом сильно ограничен на международной арене как в дипломатическом, так и в экономическом планах, — пояснил политолог, добавив, что в регионе Тегеран действует через многочисленных прокси и своих союзников.

Надо ответить, но аккуратно

Востоковед, публицист, автор телеграм-канала «Восточные ворота» Ан дрей Онтиков в разговоре с «Известиями» отметил, что в нынешней ситуации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в ползучей эскалации и постепенном выходе конфликта за пределы сектора Газа и противостояния между израильской армией и ХАМАС.

Фото: Global Look Press/Замир Усманов

— А выходы за пределы могут быть разными, будь то война с Ираном, эскалация в сторону Ливана, более плотное вовлечение Египта во все события вокруг Газы. Просматриваются разные варианты. Главная проблема в том, что именно Нетаньяху заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта, — считает специалист.

По его мнению, Иран тоже поставлен в очень непростое положение, поскольку были ликвидированы высокопоставленные военнослужащие и ему надо как-то отвечать.

— Соответствующий запрос есть внутри самой Исламской Республики, многие сейчас смотрят на Тегеран извне. Если Иран проглотит эту израильскую атаку и никак не отреагирует, то понятно, что можно будет наращивать давление и уже ликвидировать более серьезных людей или делать это не на сирийской территории, а на других, еще более чувствительных для Ирана. Так что Тегерану нужно отвечать, — уверен политолог.

При этом, как отметил эксперт, Иран не заинтересован во втягивании в войну. Онтиков считает, что в данном случае, вероятно, со стороны Тегерана идут некие консультации, прямые и непрямые переговоры с США, другими государствами с целью прощупывания почвы и обозначения тех целей, которые потенциально могут стать объектами для ударов.

— Эти цели должны удовлетворять задачу создания большого медийного эффекта, но при этом чтобы израильская ответная реакция не вела к началу войны. Вот в этом заключается задача Ирана. В этом смысле можно вспомнить, как США убили в 2020 году в аэропорту Багдада Касема Сулеймани, обладавшего дипломатическим иммунитетом, знаковую фигуру для иранского общества, — считает политолог.

Эксперт отметил, что после этого иранцы также пообещали жесткий ответ.

Фото: ТАСС/Zuma

— Прошло какое-то время, предположу, что в это время тоже велись прямые и непрямые консультации, и в итоге Иран обстрелял американскую базу в Ираке. На этом всё успокоилось. Отличие нынешней ситуации в том, что американцы тогда не были настроены на эскалацию, а Биньямин Нетаньяху — настроен. Как иранцам проскочить в это узкое бутылочное горлышко, чтобы, с одной стороны, сохранить лицо, а с другой — не дать повод начать войну, будет для них серьезной задачей на ближайшее время, — резюмировал аналитик.