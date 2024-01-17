Ударными штампами: США и Израиль провоцируют Иран на войну

США и Израиль провоцируют Иран на прямую конфронтацию после серии атак на его союзников в регионе, чтобы вывести Тегеран из стратегического равновесия, это похоже на реализацию Западом сценария украинского кризиса, заявляют эксперты. Удары иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по ячейке израильской разведки в Ираке и по вооруженным формированиям в Сирии Тегеран называет ответом на действия западной коалиции. Тем не менее усиление конфронтации сейчас невыгодно Исламской Республике, поскольку Запад может таким образом оправдать свои действия на Ближнем Востоке. О ситуации в регионе — в материале «Известий».

Новая эскалация в регионе

В ночь на 16 января иранское военизированное подразделение КСИР нанесло массированный ракетный удар по иракскому Курдистану и Сирии. В Иране отчитались об успешной атаке по штабу израильской разведки (МОСАД) в Ираке и вооруженным формированиям в САР, которые ведут террористическую деятельность против Тегерана. Военная активность со стороны Исламской Республики вызвана недавними терактами, в результате которых погибло более 100 человек.

«Удар по Иракскому Курдистану — ответная реакция на последние агрессивные действия Израиля и убийство военного руководства КСИР и оси сопротивления [иранских прокси в регионе, включая «Ансар Аллах (хуситы в Йемене) и ливанскую военизированную партию «Хезболла»]», — приводит заявление армейского подразделения агентство Tasnim News Agency 16 января.

Также местные СМИ сообщили о гибели курдского бизнесмена Пешрава Дизайи, владельца компании Falcon Group, и членов его семьи в Эрбиле (административный центр Иракском Курдистане). Его связывали с работой на израильские спецслужбы.

Удары в Ираке пришлись не только, как предполагается, на израильские цели и другие военные террористические группировки, но и нанесли ущерб американской стороне. Так, агентство Rudaw со ссылкой на источники в военных кругах рассказало о поражении консульства США и международного аэропорта в Эрбиле, где базируется западная международная коалиция.

Со своей стороны, Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о гибели четырех человек в результате бомбардировки, шестеро получили ранения.

Однако в Вашингтоне опровергли информацию о каком-либо уроне, нанесенном его объектам в Ираке. «Мы изучили все сообщения и отследили движение ракет, которые упали на севере Ирака и Сирии. Наши вооруженные силы и объекты в регионе не пострадали. Мы находимся в контакте с иранскими и курдскими ответственными лицами», — заявила представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон 16 января.

По ее словам, Вашингтон продолжит проводить оценку произошедшего. Однако, согласно первоначальным данным, речь идет о безрассудных и неточных ударах со стороны Ирана, добавила она.

Госдепартамент США осудил ночные удары Тегерана и выразил соболезнования семьям погибших, следует из сообщения пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллера.

На фоне этих событий посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел Ирака для дачи объяснения по поводу ночных атак.

В СМИ также появилась информация, что ракетные атаки по Сирии были проведены против сирийской оппозиции на подконтрольной ей территориях. Остальные ракеты поразили цели «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в пустыне.

В частности, сообщается, что Иран впервые применил со своей территории оперативно-тактический арсенал на такое большое расстояние — свыше 1,2 тыс. км.

Удары по Сирии в Иране назвали ответом за теракт в начале этого месяца. «Были поражены штабы и скопления террористов, ответственные за планирование событий 3 января», — заявили в иранском армейском корпусе. В тот день в иранском Кермане произошел теракт рядом с могилой бывшего командующего спецподразделением «Аль-Кудс» (входит в состав КСИР) Касема Сулеймани во время церемонии почтения его памяти. Он был убит 3 января 2020 года в результате ракетного удара ВВС США в окрестностях аэропорта Багдада.

По последним данным, жертвами теракта 3 января 2024 года стало более 100 человек, свыше 200 раненых. Позже ответственность за случившееся взяло на себя ИГ.

У Ирана заканчивается терпение

С начала войны Израиля и ХАМАС 7 октября в Тегеране активно поддерживали палестинское сопротивление и осудили начало наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Тем не менее Иран не вступает в открытую конфронтацию с Западом в регионе, ограничиваясь своими прокси-силами с целью урегулирования сложившегося палестино-израильского кризиса. Однако за последние два месяца случился не только теракт на территории Исламской Республики, но и убийства одних из ключевых командиров ХАМАС и КСИР.

Так, в конце декабря прошлого года в результате авиаудара Израиля в окрестностях Дамаска был убит командир КСИР Рази Мусави, близкий погибшему Касему Сулеймани. На его похоронах присутствовал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Мусави играл ключевую роль в обеспечении транспортировки военных грузов из Ирана в Сирию и Ливан для снабжения проиранских формирований.

Тогда иранский армейский корпус пообещал, что еврейское государство заплатит большую цену за его ликвидацию.

Вслед за этим, 2 января 2024 года, в южной части Бейрута, которая контролируется «Хезболлой», были убиты замглавы политбюро ХАМАС Салех Арури и два командира военного крыла палестинского движения «Аль-Кассам». Версии по обстоятельствам случившегося сильно разнятся: одни высказывают мнение о пуске по зданию, где находились убитые, ракеты при помощи беспилотника. Ливанские СМИ пишут о пролете израильской авиации в небе ливанской столицы на большой высоте сразу после операции.

Впрочем, несмотря на растущую эскалацию на Ближнем Востоке, Иран сохраняет стратегическую сдержанность. Прямой конфликт с Израилем и Западом в целом лишь будет играть на руку последним, поскольку общие настроения в мире демонстрируют солидарность с палестинской проблемой, тогда как прямое столкновение предоставит повод для оправдания любой новой агрессии, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Но Запад пытается спровоцировать со стороны Ирана резкие и импульсивные шаги. Эта же политика проводится на Украине: через удары по мирному населению в Белгороде пытаются вывести Россию из своего стратегического баланса, — рассказал в беседе с «Известиями» востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов.

Все эти события протекают по одному сценарию: вызвать противника выступить первым, чтобы он выглядел в глазах мировой общественности как зачинщик конфликта, полагает он.

При этом и удары Ирана в ночь на 16 января — яркая демонстрация того, что никто не собирается сидеть сложа руки после атаки на него и его союзников. Помимо того, терпение Исламской Республики в отношении израильских и американских провокаций может вскоре закончиться, полагает эксперт по Ближнему Востоку Ихаб Нафиа.

— В ближайшие дни стоит ожидать роста эскалации и дальнейшего обострения в регионе. Запад и Израиль пытаются вынудить Иран вступить в войну через серию атак по его территориям и его союзникам. Последние события стоит расценивать в качестве провокации Тегерана для его дальнейшей демонизации на международной арене, — подчеркнул он.

Все эти убийства на территориях соседних с Израилем стран остались без официальных комментариев со стороны руководства еврейского государства, в то время как 8 января ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена ХАМАС в Сирии Хасама Акаша. По словам оборонного ведомства, он отвечал за пуски ракет по израильским территориям.

Ситуация в секторе Газа и на Ближнем Востоке

С момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и начала затянувшейся кровопролитной войны между палестинским движением сопротивления и ЦАХАЛ в секторе Газа прошло уже 102 дня. Конфликт в палестинском анклаве стал самым масштабным по количеству жертв среди местного населения за столь короткий период и одной из причин разрастания кризиса на Ближнем Востоке. За последние четыре месяца ситуация обострилась не только на севере Израиля — юге Ливана, но и в регионе Красного моря.

С 10 января фактически непрерывно идут обмены ударами между йеменской проиранской группировкой «Ансар Аллах» (хуситы) и западной коалицией во главе с США и Великобританией. Со стороны Йемена выдвигается условие: ракетные атаки по израильским торговым кораблям и тем, что направляются в порты еврейского государства, продолжатся до тех пор, пока война в палестинском анклаве не закончится.

Кроме того, из-за вынужденного изменения маршрута транспортные компании увеличивают стоимость перевозок, что отрицательно сказывается на мировой торговле и поднимает цены на товары для конечного потребителя. В связи с этим ЕС планирует начать собственную миссию по защите судоходства в регионе, в которой будут участвовать Германия и Италия.