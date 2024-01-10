Тихое заявление: изменят ли США свой подход к войне в Газе

Израиль может спровоцировать расширение конфликта в секторе Газа на Ливан и Иран после убийства ряда высокопоставленных военных ХАМАС и «Хезболлы». На этом фоне президент США под давлением протестующих заявил о «тихой» работе с правительством Израиля по выводу войск, а глава Госдепа Энтони Блинкен отправился на переговоры с лидерами арабских стран. Тем временем в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах растет число случаев антисемитизма, и многие начинают сомневаться в целесообразности помощи Израилю. Как конфликт в анклаве может перекинуться на весь регион и меняет ли Вашингтон свою политику относительно войны межу Израилем и ХАМАС — в материале «Известий».

США «без шума» работают с Израилем над выводом войск

США корректируют свою позицию по отношению к действиям Израиля в секторе Газа. По крайней мере, риторика продолжительной поддержки операции Вашингтоном расходится со словами президента страны Джо Байдена в преддверии выборов в ноябре. С начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке в США резко возросло число случаев проявления антисемитизма. С 7 октября по 7 декабря этот показатель увеличился на 337% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Это также самые высокие цифры за любые два месяца с 1979 года, уточнили в Anti-Defamation League (американская еврейская неправительственная правозащитная общественно-политическая организация, противостоящая антисемитизму и другим формам нетерпимости по отношению к евреям).

По данным минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, с начала военной операции погибли более 22 тыс. палестинцев, включая свыше 8 тыс. детей. С израильской стороны насчитывается более 1,2 тыс. жертв. Кроме того, в заложниках в Газе остаются свыше 100 человек. В связи с этим в Штатах также участились и инциденты, связанные с исламофобией. Многие в США начинают сомневаться в целесообразности масштабной военной помощи Белого дома Израилю из-за потерь с обеих сторон конфликта.

8 января американский лидер выступал перед избирателями в церкви в Чарльстоне, Южная Каролина, где в 2015 году сторонник превосходства белой расы убил девять темнокожих. В своей речи он связал проблемы расизма с политическим насилием. Ее прервали пропалестинские активисты, призвав прекратить огонь в Газе, если президента действительно «волнуют погибшие». В ответ Байден заявил: «Я без лишнего шума работаю с израильским правительством, чтобы заставить их значительно сократить присутствие и в значительной степени уйти из сектора Газа». После этого прихожане остановили демонстрацию, проскандировав «еще четыре года!» в знак поддержки Байдена на предстоящих выборах.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры в Израиле в рамках своего масштабного турне преимущественно по Ближнему Востоку с 4 по 11 января. Это уже четвертая поездка главы Госдепа в регион за последние три месяца. 9 января он встретился в Тель-Авиве с президентом Ицхаком Герцогом, главой МИД Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Блинкен рассказал о «неустанных усилиях» Вашингтона вернуть заложников из плена ХАМАС, тогда как Герцог подчеркнул, что Израиль делает «все возможное», чтобы предотвратить непредвиденные последствия и избежать гражданских жертв. Планируется также встреча с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом. Предполагается, что политики обсудят возможные варианты управления анклавом.

Ранее Блинкен совершил визиты в ряд арабских стран, чтобы решить палестинский вопрос и не допустить расширения конфликта. Он уже посетил Катар и Иорданию, а также ОАЭ и Саудовскую Аравию, традиционных противников Ирана, поддерживающего ХАМАС. По его заявлениям, страны «согласились работать вместе, чтобы помочь сектору Газа стабилизироваться, наметить политический путь для палестинцев и работать в направлении долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе». В то же время он подчеркнул: для этого нужно прекратить конфликт в Газе и обозначить конкретный путь к созданию палестинского государства. Блинкен добавил, что страны региона по-прежнему заинтересованы в нормализации отношений с Израилем, но только на условиях урегулирования палестино-израильского конфликта. Ранее Эр-Рияд прекратил переговоры по нормализации отношений с еврейским государством на фоне обострения в Газе.

— Поездка Блинкена и публичные выступления Байдена, скорее всего, призваны создать видимость того, что США хотят добиться мира и положить конец насилию на Ближнем Востоке, хотя они так много сделали, чтобы спровоцировать его огромными поставками оружия в Израиль и неспособностью содействовать мирному процессу. Таким образом, Блинкену приходится немного компенсировать ущерб и показать, что США пытаются сдержать Израиль, — считает главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

Хотя в американской риторике произошел небольшой сдвиг в виде требований от Израиля проявлять большую сдержанность, нет никаких доказательств того, что это сработает, полагает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

— Официальные заявления администрации Байдена в лучшем случае прохладные и, как отмечают многие аналитики, далеко не соответствуют тому, как сверхдержава могла бы повести себя в отношениях с государством-сателлитом, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Санам Вакил, директор программы Ближнего Востока и Северной Африки в британском аналитическом центре Chatham House в Лондоне отмечает, что избежать длительного тлеющего конфликта поможет только долгосрочный план управления Газой. В противном случае, это станет наименее желательным исходом не только для противоборствующих сторон, но и для безопасности всего региона.

Риски распространения конфликта на весь Ближний Восток

США опасаются расширения конфликта на Ближнем Востоке, а именно открытия новых фронтов — Израиль не только продолжает военные действия в Газе, но и проводит точечные операции за пределами анклава, нацеленные на руководство исламских группировок.

8 января пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что военные уничтожили в Сирии члена ХАМАС Хасана Акаше, который координировал запуски ракет в сторону еврейского государства. Израильская сторона подчеркнула, что «не допустит терроризма с сирийской территории». 2 января замглавы политбюро ХАМАС, а также основатель военного крыла группировки Салех аль-Арури погиб в результате взрыва к югу от Бейрута, столицы Ливана. Представители организации сообщили о гибели еще двух командиров и четырех других членов группировки. Аль-Арури был тесно связан с «Хезболлой», поддерживаемой Ираном. Лидер этой организации Хасан Насралла назвал убийство «тяжелым опасным преступлением», однако избежал конкретных обвинений в адрес Израиля.

Известно и о гибели высших чинов внутри самой «Хезболлы» — Израиль также ликвидировал одного из ее командиров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Ливане. В результате целенаправленного удара убит замначальника элитного подразделения боевого крыла группировки. Более того, Виссам аль-Тавил стал самым высокопоставленным военным «Хезболлы», погибшим в результате действий ЦАХАЛ. Именно он, как сообщается, руководил операциями группировки на юге Ливана, откуда наносились удары по Израилю.

— Убийство высокопоставленных лиц ХАМАС и «Хезболлы» свидетельствует о том, что на поле боя Израиль не достигает значительных успехов. Его командованию необходимо добиться того, что можно было бы выдать за своего рода «победу». Однако какими бы высокопоставленными убитые ни были — значительной роли в сегодняшней войне это не сыграет. Подобные операции не наносят серьезного ущерба этим движениям, — рассказал «Известиям» журналист-международник Аббас Джума.

Опасность эскалации растет с каждым днем этой войны. Одна из наиболее опасных — ситуация с «Хезболлой», поскольку боевые действия на границе с Ливаном усиливаются.

— Все это может взорваться в любую минуту, в любой день и легко распространиться за пределы стран. Реальна и угроза применения странами ядерного оружия, хотя ее можно избежать, — считает профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

В частности, ликвидация ВВС США иранского командира спецподразделения «Аль-Кудс» (относится к Корпусу стражей исламской революции. — элитным иранским войскам) Касема Сулеймани в начале 2020 года ни к чему не привела. Вместо него пришел не менее эффективный лидер, потому что такие структуры изначально создавались таким образом, чтобы все было взаимозаменяемо, отметил Джума.

— С другой стороны, это неприятный эпизод для ХАМАС, особенно для «Хезболлы», когда высокопоставленного члена политбюро палестинского движения убивают на подконтрольной территории «Хезболлы». Это удар не столько по ХАМАС, сколько по ливанской партии, — подчеркнул журналист.

При этом, по его мнению, ожидать прямого столкновения не стоит, так как в Иране полагают, что прямое участие в боевых действиях — это именно то, чего добивается Израиль. Тем не менее некоторые СМИ сообщают, что Тегеран уже поставил «Хезболле» крылатые ракеты. Вероятно, удары по израильским целям, на которые незамедлительно отвечает ЦАХАЛ, продолжатся.

Конфликт может перекинуться и непосредственно на территорию самого Ирана или Йемена. 7 января стало известно о взрыве на военно-морской базе КСИР. Сообщается, что в результате повреждены 16 кораблей, предназначенных для помощи йеменским хуситам. Со своей стороны хуситы в знак против действий Израиля в Газе продолжают обстреливать суда, проходящие через Красное море — на этот маршрут приходится 10–12% мировой торговли. В ответ США в декабре объявили о начале операции в регионе с участием еще девяти стран для защиты свободной навигации.

На фоне усиления напряженности в регионе расширение конфликта вполне возможно, считает Джереми Кузмаров. Риск усиливается из-за того, что США почти ничего не делают для сдерживания Израиля, но при этом снабжают его оружием, необходимым для распространения военных действий на Ливан и даже на Иран.