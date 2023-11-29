 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков допустил военный конфликт России и НАТО
Мир
ХАМАС пригласило Илона Маска в сектор Газа
Мир
В Пентагоне признали выведенный на орбиту разведывательный спутник КНДР
Мир
Страны Прибалтики бойкотируют заседание СМИД ОБСЕ из-за приезда Лаврова
Мир
Генпрокурор РФ провел переговоры с руководителями ведомств Алжира
Мир
В НАТО заявили об отсутствии запросов Финляндии по теме закрытия границ с РФ
Общество
Сотрудники МЧС на вертолете эвакуировали раненого гражданина Грузии с сухогруза
Мир
Небензя заявил о риске втягивания Сирии в конфликт на Ближнем Востоке
Мир
В МИД обвинили НАТО в снижении ядерного порога
Общество
Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России
Общество
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русской культуре из-за миграционной политики РФ
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Мир
В МИДе назвали нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
/

Подкупательная способность: Байден получил от произраильского лобби $4 млн

Эксперты видят в этом причину американской поддержки действий ЦАХАЛ в секторе Газа
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Джо Байден получил в несколько раз больше денег от произраильских спонсоров, чем другие кандидаты во время предвыборной гонки в 2020 году. По подсчетам американской некоммерческой организации Open Secrets, речь идет о сумме в почти $4 млн. Это, по словам опрошенных «Известиями» экспертов, объясняет поддержку действий Израиля в секторе Газа нынешней американской администрацией. От произраильского лобби может зависеть избрание Байдена и на второй президентский срок, а также ход расследований о коррупции и свершение угрозы импичмента. Почему ставка при решении палестинского вопроса была сделана именно на Байдена — в материале «Известий».

Причины произраильской позиции Байдена

Байден был не единственным кандидатом, на которого в 2020 году свои надежды возложило произраильское лобби в преддверии предыдущих выборов. В тройку лидеров по вложениям вошли Дональд Трамп и экс-сенатор Дэвид Пердью. Однако «инвестиции» в Байдена оказались почти в четыре раза больше, чем в Пердью ($1 млн) и в Трампа ($894 тыс.).

Подсчеты Open Secrets основаны на открытых данных о пожертвованиях на суммы более $200 со стороны физических лиц и так называемых комитетов по политическим действиям (освобожденных от налогообложения организаций, созданных для сбора и отправки взносов на проведение кампаний в поддержку или против кандидатов).

военные
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

Столь крупные пожертвования израильского лобби на ведение предвыборной кампании Байдена могут быть объяснением продолжающейся поддержки действий Израиля в секторе Газа действующим президентом США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Кроме денег, причинами, по которым Байден не настаивает на прекращении огня, могут быть обещания произраильского лобби обеспечить ему поддержку на предстоящих выборах, а также закулисные сделки. Например, по смягчению призывов к импичменту или по приостановке расследований, связанных с коррупцией, — считает американский политолог Алекс Крейнер.

Справка «Известий»

В конце октября спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон объявил о намерении рассмотреть вопрос объявления импичмента Джо Байдену по итогам расследования о коррупции. Республиканцы подозревают действующего президента в участии в коррупционных схемах во время его пребывания на посту вице-президента в администрации Обамы.

Еврейская община вполне может обеспечить Байдену поддержку на выборах–2024. Согласно ноябрьскому опросу Института еврейского электората, порядка 74% выборщиков из еврейской диаспоры США полностью одобряют политику Байдена в отношении палестино-израильского конфликта. Они же настаивают на том, что нынешний американский лидер должен победить на следующих выборах, поскольку он якобы лучше других кандидатов способен решить палестино-израильский конфликт.

сектор газа
Фото: REUTERS/Mohammed Salem

С начала вооруженного противостояния Израиля с группировкой ХАМАС Байден избегал осуждающих высказываний в сторону еврейского государства и до последнего не настаивал на остановке огня в секторе Газа. По подсчетам консалтинговой компании Leader Capital Markets, война в секторе Газа обходится американской экономике в $270 млн в день. И только недавно Белый дом высказался о возможности ограничить поставки вооружения Израилю. Об этом 26 ноября объявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Причем речь идет только о введении условий использования оружия, но не о прекращении его поставок. Уже 4 декабря по запросу Байдена в США назначено новое голосование по предоставлению военной помощи Израилю и Украине. Ранее он предложил выделить Израилю $14,3 млрд.

Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
Белый дом стоит перед необходимостью решить ряд сложных задач

Ситуация 2020 года, когда Байдену было перечислено $3,75 млн, остается исключительной. В преддверии выборов 2016 года произраильское лобби сделало ставку на представительницу демократов Хиллари Клинтон, но выделила ей гораздо меньше — $1,2 млн. Кандидат от республиканцев Митт Ромни в 2012-м получил $863 тыс. Еще меньше досталось в 2008 году республиканцу Джону Маккейну — $769 тыс.

Почти четырехмиллионные вложения в Байдена сложно объяснить тем, что произраильские спонсоры традиционно поддерживают демократов. Предшественник Трампа — демократ Барак Обама, — судя по данным Open Secrets, не получил финансирования произраильского лобби ни во время своей первой избирательной кампании, ни во время второй. Точно так же, как и президент-демократ Билл Клинтон, находившийся у власти с 1993 до 2001 год.

поставки
Фото: Global Look Press/Nicholas Pilch

Отчасти причина может крыться в том, что Байден едва ли знает, где он находится. Им легче манипулировать и склонить к опрометчивым шагам, которые могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими для США, — продолжает Крейнер.

Почему произраильское лобби делает ставку на Байдена

Интересным в случае беспрецедентной поддержки произраильским лобби фигуры Байдена на выборах в 2020 году становится факт заключения во время президентского срока Трампа «Соглашений Авраама». Договоренности, подписанные три года назад между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко, предполагали установление дипломатических отношений между странами. В этой ситуации казалось бы логичным поддержать Трампа и ожидать, что на втором сроке он продолжит начатую политику по примирению Израиля со странами Ближнего Востока.

Хвост удивляет собаку: в каком состоянии американо-израильские отношения
Противостояние политических элит вредит стратегическому партнерству

Трамп очень удобен, он лихо решил все вопросы, касающиеся Палестины и Израиля, потому что он подходил к этому как человек, имеющий бэкграунд бизнесмена, — рассуждает востоковед Роланд Биджамов.

Сам Трамп не раз называл себя самым произраильским лидером за всю историю США. «Ни один президент не сделал для Израиля больше, чем я», — писал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Фигуру Трампа позитивно оценивали и в самом Израиле. Результаты опроса центра Pew Research в 2022 году показали, что Израиль — единственная страна Запада, в которой Трампу симпатизируют больше, чем Байдену.

соглашение

Проект «Соглашений Авраама» был подписан 15 сентября 2020 года в Белом доме Соединенными Штатами (в качестве посредника), Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Израилем

Фото: commons.wikimedia.org

Тем не менее внешняя политика Трампа в отношении Израиля связана скорее с желанием получить экономическую выгоду. Проект «Соглашений Авраама» для него был возможностью создать торговый путь через ближневосточные страны, который мог бы противостоять китайской инициативе «Один пояс — один путь».

— «Соглашения Авраама» были шаткими, потому что, несмотря на то что арабские страны готовы к нормализации отношений с Израилем, они не хотят отказываться от принципиальных вопросов, таких как поддержка палестинского народа, — утверждает Биджамов.

Инфографика

Эксперт уверен, что нерешенный палестинский вопрос сейчас может поставить точку на попытках США выстроить дипломатические отношения Израиля с арабскими государствами.

Несмотря на свои произраильские взгляды, Трамп оттолкнул от себя многих представителей еврейской общины. Он делал из мексиканцев, мусульман и иммигрантов козлов отпущения, что напомнило евреям времена холокоста, когда во всех проблемах Германии Гитлер винил евреев, — заметил ответственный редактор Covert Action Magazine Джереми Кузманов.

Издан отказ: в мире бойкотируют произраильские компании
Что произойдет с экономикой еврейского государства и стоит ли ждать новую волну антисемитизма

Байден как кандидат в президенты и как вице-президент при Обаме в глазах американской еврейской общины имел более либеральный образ, чем Трамп, продолжил эксперт. Его считали «хорошим полицейским», который мог подтолкнуть конгресс на предоставление помощи Израилю в моменты, когда Обама был настроен менее решительно.

военные
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

Во время второго срока Обамы в 2016 году США согласовали передачу на тот момент крупнейшего в истории военного транша суммой в $38 млрд, которые Израиль должен был бы порционно получать в течение 10 лет. Заслугу в согласовании столь крупного пакета военной помощи приписывают как раз Джо Байдену, занимавшему на тот момент должность вице-президента.

Кроме того, в целом не стоит забывать о том, что Байден лично очень положительно относится к еврейскому народу. «Не нужно быть евреем, чтобы быть сионистом», — говорил он ранее про себя. Кроме того, политик, который регулярно посещает мероприятия еврейской общины, заявлял также, что, если когда-то он и задумается о смене религии, он непременно выберет иудейство. В целом можно сказать, что Байден, как экс-сенатор от штата Дэлавер с 15-тысячной еврейской общиной, хорошо понимал, как убедить избирателей своими произраильскими высказываниями.

Это не бунт, это случайно: в Израиле подозревают вмешательство США
Американо-израильские отношения переживают не лучшие времена

Тем не менее даже в еврейской общине периодически критикуют действующего президента, так как часть денег, которые США выделяют на гуманитарные нужды, могли попасть в руки ХАМАС, добавил Алекс Крейнер. Кроме того, некоторые и вовсе напрямую обвиняют американские и в целом западные органы в связях с ХАМАС. Согласно официальным документам на сайте Госдепартамента США, в 2022 году Вашингтон распорядился направить $75 млн экономической помощи народу Палестины, а также $45 млн на поддержку сектора безопасности страны.

Годом ранее США уже отправили Палестине полумиллиардный пакет, включающий в себя $417 млн на помощь палестинским беженцам, $75 млн на гуманитарные нужды через Агентство США по международному развитию, а также $20,5 млн на поддержку после пандемии COVID-19 и на восстановление сектора Газа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир