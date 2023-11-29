Подкупательная способность: Байден получил от произраильского лобби $4 млн

Американский президент Джо Байден получил в несколько раз больше денег от произраильских спонсоров, чем другие кандидаты во время предвыборной гонки в 2020 году . По подсчетам американской некоммерческой организации Open Secrets, речь идет о сумме в почти $4 млн. Это, по словам опрошенных «Известиями» экспертов, объясняет поддержку действий Израиля в секторе Газа нынешней американской администрацией . От произраильского лобби может зависеть избрание Байдена и на второй президентский срок, а также ход расследований о коррупции и свершение угрозы импичмента. Почему ставка при решении палестинского вопроса была сделана именно на Байдена — в материале «Известий» .

Причины произраильской позиции Байдена

Байден был не единственным кандидатом, на которого в 2020 году свои надежды возложило произраильское лобби в преддверии предыдущих выборов. В тройку лидеров по вложениям вошли Дональд Трамп и экс-сенатор Дэвид Пердью . Однако «инвестиции» в Байдена оказались почти в четыре раза больше, чем в Пердью ($1 млн) и в Трампа ($894 тыс.).

Подсчеты Open Secrets основаны на открытых данных о пожертвованиях на суммы более $200 со стороны физических лиц и так называемых комитетов по политическим действиям (освобожденных от налогообложения организаций, созданных для сбора и отправки взносов на проведение кампаний в поддержку или против кандидатов).

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Столь крупные пожертвования израильского лобби на ведение предвыборной кампании Байдена могут быть объяснением продолжающейся поддержки действий Израиля в секторе Газа действующим президентом США, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Кроме денег, причинами, по которым Байден не настаивает на прекращении огня, могут быть обещания произраильского лобби обеспечить ему поддержку на предстоящих выборах, а также закулисные сделки . Например, по смягчению призывов к импичменту или по приостановке расследований, связанных с коррупцией, — считает американский политолог Алекс Крейнер.

Справка «Известий» В конце октября спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон объявил о намерении рассмотреть вопрос объявления импичмента Джо Байдену по итогам расследования о коррупции. Республиканцы подозревают действующего президента в участии в коррупционных схемах во время его пребывания на посту вице-президента в администрации Обамы.

Еврейская община вполне может обеспечить Байдену поддержку на выборах–2024. Согласно ноябрьскому опросу Института еврейского электората, порядка 74% выборщиков из еврейской диаспоры США полностью одобряют политику Байдена в отношении палестино-израильского конфликта. Они же настаивают на том, что нынешний американский лидер должен победить на следующих выборах, поскольку он якобы лучше других кандидатов способен решить палестино-израильский конфликт.

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С начала вооруженного противостояния Израиля с группировкой ХАМАС Байден избегал осуждающих высказываний в сторону еврейского государства и до последнего не настаивал на остановке огня в секторе Газа . По подсчетам консалтинговой компании Leader Capital Markets, война в секторе Газа обходится американской экономике в $270 млн в день. И только недавно Белый дом высказался о возможности ограничить поставки вооружения Израилю. Об этом 26 ноября объявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Причем речь идет только о введении условий использования оружия, но не о прекращении его поставок. Уже 4 декабря по запросу Байдена в США назначено новое голосование по предоставлению военной помощи Израилю и Украине. Ранее он предложил выделить Израилю $14,3 млрд.

Ситуация 2020 года, когда Байдену было перечислено $3,75 млн, остается исключительной . В преддверии выборов 2016 года произраильское лобби сделало ставку на представительницу демократов Хиллари Клинтон, но выделила ей гораздо меньше — $1,2 млн. Кандидат от республиканцев Митт Ромни в 2012-м получил $863 тыс. Еще меньше досталось в 2008 году республиканцу Джону Маккейну — $769 тыс.

Почти четырехмиллионные вложения в Байдена сложно объяснить тем, что произраильские спонсоры традиционно поддерживают демократов . Предшественник Трампа — демократ Барак Обама, — судя по данным Open Secrets, не получил финансирования произраильского лобби ни во время своей первой избирательной кампании, ни во время второй. Точно так же, как и президент-демократ Билл Клинтон, находившийся у власти с 1993 до 2001 год.

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— Отчасти причина может крыться в том, что Байден едва ли знает, где он находится. Им легче манипулировать и склонить к опрометчивым шагам, которые могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими для США, — продолжает Крейнер.

Почему произраильское лобби делает ставку на Байдена

Интересным в случае беспрецедентной поддержки произраильским лобби фигуры Байдена на выборах в 2020 году становится факт заключения во время президентского срока Трампа «Соглашений Авраама». Договоренности, подписанные три года назад между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко, предполагали установление дипломатических отношений между странами. В этой ситуации казалось бы логичным поддержать Трампа и ожидать, что на втором сроке он продолжит начатую политику по примирению Израиля со странами Ближнего Востока.

— Трамп очень удобен, он лихо решил все вопросы, касающиеся Палестины и Израиля, потому что он подходил к этому как человек, имеющий бэкграунд бизнесмена , — рассуждает востоковед Роланд Биджамов.

Сам Трамп не раз называл себя самым произраильским лидером за всю историю США. «Ни один президент не сделал для Израиля больше, чем я», — писал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Фигуру Трампа позитивно оценивали и в самом Израиле. Результаты опроса центра Pew Research в 2022 году показали, что Израиль — единственная страна Запада, в которой Трампу симпатизируют больше, чем Байдену.

Проект «Соглашений Авраама» был подписан 15 сентября 2020 года в Белом доме Соединенными Штатами (в качестве посредника), Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Израилем Фото: commons.wikimedia.org

Тем не менее внешняя политика Трампа в отношении Израиля связана скорее с желанием получить экономическую выгоду . Проект «Соглашений Авраама» для него был возможностью создать торговый путь через ближневосточные страны, который мог бы противостоять китайской инициативе «Один пояс — один путь».

— «Соглашения Авраама» были шаткими, потому что, несмотря на то что арабские страны готовы к нормализации отношений с Израилем, они не хотят отказываться от принципиальных вопросов, таких как поддержка палестинского народа, — утверждает Биджамов.

Эксперт уверен, что нерешенный палестинский вопрос сейчас может поставить точку на попытках США выстроить дипломатические отношения Израиля с арабскими государствами.

— Несмотря на свои произраильские взгляды, Трамп оттолкнул от себя многих представителей еврейской общины . Он делал из мексиканцев, мусульман и иммигрантов козлов отпущения, что напомнило евреям времена холокоста, когда во всех проблемах Германии Гитлер винил евреев, — заметил ответственный редактор Covert Action Magazine Джереми Кузманов.

Байден как кандидат в президенты и как вице-президент при Обаме в глазах американской еврейской общины имел более либеральный образ , чем Трамп, продолжил эксперт. Его считали «хорошим полицейским», который мог подтолкнуть конгресс на предоставление помощи Израилю в моменты, когда Обама был настроен менее решительно.

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Во время второго срока Обамы в 2016 году США согласовали передачу на тот момент крупнейшего в истории военного транша суммой в $38 млрд, которые Израиль должен был бы порционно получать в течение 10 лет. Заслугу в согласовании столь крупного пакета военной помощи приписывают как раз Джо Байдену, занимавшему на тот момент должность вице-президента.

Кроме того, в целом не стоит забывать о том, что Байден лично очень положительно относится к еврейскому народу. «Не нужно быть евреем, чтобы быть сионистом» , — говорил он ранее про себя. Кроме того, политик, который регулярно посещает мероприятия еврейской общины, заявлял также, что, если когда-то он и задумается о смене религии, он непременно выберет иудейство . В целом можно сказать, что Байден, как экс-сенатор от штата Дэлавер с 15-тысячной еврейской общиной, хорошо понимал, как убедить избирателей своими произраильскими высказываниями.

Тем не менее даже в еврейской общине периодически критикуют действующего президента, так как часть денег, которые США выделяют на гуманитарные нужды, могли попасть в руки ХАМАС , добавил Алекс Крейнер. Кроме того, некоторые и вовсе напрямую обвиняют американские и в целом западные органы в связях с ХАМАС. Согласно официальным документам на сайте Госдепартамента США, в 2022 году Вашингтон распорядился направить $75 млн экономической помощи народу Палестины, а также $45 млн на поддержку сектора безопасности страны.

Годом ранее США уже отправили Палестине полумиллиардный пакет, включающий в себя $417 млн на помощь палестинским беженцам, $75 млн на гуманитарные нужды через Агентство США по международному развитию, а также $20,5 млн на поддержку после пандемии COVID-19 и на восстановление сектора Газа.