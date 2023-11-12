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Издан отказ: в мире бойкотируют произраильские компании

Что произойдет с экономикой еврейского государства и стоит ли ждать новую волну антисемитизма
Фото: Global Look Press/Ayman Nobani
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Во многих странах набирает силу экономический антисемитизм. Палестинские сторонники пытаются оказать давление на Израиль через бойкот компаний, как-то связанных с еврейским государством. Больше всего от этого страдают американские бренды. Однако отказаться от всего, что создано либо израильтянами, либо американцами, фактически невозможно, и в подобных акциях есть элемент лицемерия, считают эксперты. К каким реальным последствиям могут привести антиизраильские настроения — в материале «Известий».

McDonald’s как главный «козел отпущения»

По всему миру прокатились бойкоты бизнесу, который каким-либо образом поддерживает Израиль в борьбе с ХАМАС. По факту под опалу попадают многочисленные американские бренды, так как США — главный союзник еврейского государства в конфликте на Ближнем Востоке. Бойкотируют также непосредственно израильские компании и даже предприятия, основанные бизнесменами еврейского происхождения.

сектор Газа
Фото: Global Look Press/Majdi Fathi

Всё началось с McDonald's. Представители израильской франшизы самой известной сети фастфуда еще в октябре после внезапной атаки ХАМАС заявили, что передали израильским солдатам тысячи бесплатных обедов. Тот факт, что военные ЦАХАЛ питаются гамбургерами и картошкой фри, тогда как палестинцы в секторе Газа не имеют доступа даже к самой простой еде и электричеству, вызвал массовое возмущение на Ближнем Востоке.

Недовольство вылилось в устрашающие демонстрации. В Стамбуле неизвестный принес в ресторан сети коробку мышей, сообщили турецкие СМИ. На опубликованной записи видно, как посетитель выпускает грызунов с криком: «Ешьте не мясо мусульман, а этих мышей». Аналогичную акцию провели сразу в нескольких отделениях McDonald's в британском Бирмингеме. На видео в соцсетях гости одного из ресторанов подпрыгивают из-за снующих под ногами мышей, окрашенных в цвета палестинского флага.

Американская корпорация уже высказалась по этому поводу. В McDonald's заявили, что не финансируют и не поддерживают какие-либо правительства, вовлеченные в палестино-израильский конфликт. «Любые действия наших местных деловых партнеров-лицензиатов предприняты независимо, без согласия или одобрения McDonald's», — уточнили в офисе в компании.

логотип McDonalds
Фото: Global Look Press/Christoph Hardt via www.imago-im

От США до Австралии

К радикальным мерам в разных странах призывает, в частности, BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) — это возглавляемое палестинцами движение, которое стремится любыми способами оказать давление на Израиль. Его участники поощряют бойкоты, продажу израильских активов и введение санкций.

У BDS есть свой сайт, где опубликован конкретный список компаний, «получающих прибыль от геноцида палестинцев». Причем бренды разделены на группы по степени бойкотирования. Тотальная (в данном случае потребительская) опала ждет, например, Puma (шьет формы для сборной Израиля по футболу), HP (предоставляют ПО для ЦАХАЛ), Siemens (строит подводный электрический кабель между Израилем и ЕС).

Израильско-палестинский конфликт
Боевые действия на территории Израиля и сектора Газа продолжаются уже больше недели. Число погибших с обеих сторон достигло 3,5 тыс. человек и продолжает расти. Как развиваются события — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Израильско-палестинский конфликт
Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта остается тяжелой
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Израильско-палестинский конфликт
Число вынужденных мигрантов растет с обеих сторон
Фото: REUTERS/Shir Torem
Израильско-палестинский конфликт
На фоне эскалации боевых действий внимание мировой общественности приковано к гуманитарной ситуации
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Израильско-палестинский конфликт
Целями ударов с обеих сторон становятся и гражданские объекты
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Израильско-палестинский конфликт
В ООН признали обстрелы сектора Газа со стороны Израиля военным преступлением
Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
Израильско-палестинский конфликт
Общее число жертв с обеих сторон превысило 4 тыс. человек
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Израильско-палестинский конфликт
Информация постоянно обновляется, судьбы многих людей остаются неизвестными
Фото: REUTERS/Anas al-Shareef
Израильско-палестинский конфликт
Ключевой проблемой конфликта является гуманитарная ситуация в секторе Газа
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Израильско-палестинский конфликт
Территория анклава находится в полной блокаде со стороны Израиля
Фото: REUTERS/Stringer
Израильско-палестинский конфликт
Организация Объединенных Наций оценивает эту меру как нарушение международного права
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Израильско-палестинский конфликт
Международное сообщество расходится в оценках конфликта
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Израильско-палестинский конфликт
Волна митингов в поддержку палестинского населения прокатилась по многим странам
Фото: REUTERS/Mohammed al-Masri
Израильско-палестинский конфликт
Между тем признается право Израиля на оборону
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Израильско-палестинский конфликт
Группировка ХАМАС продолжает удерживать заложников, в том числе иностранцев
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Израильско-палестинский конфликт
Потенциальное проведение наземной операции в секторе Газа неминуемо приведет к росту жертв среди мирного населения
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Израильско-палестинский конфликт
Израиль настаивает на полном уничтожении группировки ХАМАС и призывает жителей покинуть зону боевых действий
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Израильско-палестинский конфликт
Однако постоянный гуманитарный коридор по-прежнему не обеспечен
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Израильско-палестинский конфликт
Сохраняется угроза эскалации конфликта и вовлечения в него третьих сторон
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Израильско-палестинский конфликт
Большинство стран мира призывают стороны к прекращению насилия, сдержанности и началу переговорного процесса
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

В отношении ряда других компаний рекомендуется оказывать только давление, но не уточняется, какое именно: это Google (предоставляет облачные технологии правительству Израиля), Booking.com и Airbnb («предлагают аренду жилья в незаконных израильских поселениях») и даже Disney (принадлежащая медиакорпорации Marvel Studios в 2024 году выпустит фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир», в котором появится новый персонаж — израильская супергероиня Сабра).

Бойкот Puma
Фото: Global Look Press/Ayman Nobani

В третью группу включили, в частности, Barclays (кредитует компании, предоставляющие оружие и технологии ЦАХАЛ), Chevron (не только собирается добывать газ в Восточном Средиземноморье для Израиля, но и усугубляет климатически кризис) и Volvo (шведская техника используется для «принудительного перемещения палестинцев и строительства незаконных поселений») — BDS настаивает на изъятии их капиталов, продаже активов или вообще всей компании.

Бойкот в отношении гигантов фастфуда BDS не инициировали, но поддерживают его, так как McDonald's, Burger King, Domino’s Pizza и Papa John’s «открыто выступают за геноцид палестинцев». Накануне начались призывы бойкотировать модный дом Dior. Бренд заменил в своей последней рекламной кампании многолетнего представителя Беллу Хадид (модель палестинского происхождения) на израильтянку Май Тагер. После этого в соцсетях завирусился хештег #BoycottDior, а также комментарии «Бойкотируйте все бренды LVMH» (конгломерат, которому принадлежит Dior).

Супермодель Белла Хадид

Супермодель Белла Хадид

Фото: Global Look Press/Wang Yiqing

Самый масштабный бойкот развернулся, ожидаемо, в странах Ближнего Востока. Многие муниципалитеты Турции запретили продавать израильские товары в своих учреждениях. В парламенте заявили, что продукции компаний, поддерживающих Израиль, не будет в ресторанах и кафетериях их кампуса. Из меню парламентариев убрали товары Coca-Cola и Nestle. В соцсетях местные также призывают игнорировать Unilever. В Катаре закрылись филиалы американского кафе Pura Vida Miami и французской кондитерской Maitre Choux в столице Дохе — сообщается, что их руководство опубликовало произраильский контент в соцсетях. В Иордании распространяются сообщения о произраильских брендах под лозунгом «Не вкладывайтесь в их пули».

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Похожие настроения охватили и мусульман из азиатских стран. В Малайзии местные бойкотируют американские сети быстрого питания и кофейни (Starbucks, McDonald's, KFC, Pizza Hut и Burger King), чтобы снизить их прибыль. Так они надеются сократить средства, направляемые на помощь Израилю. При этом призывы распространяются через американские соцсети.

В Индонезии подобные настроения не так сильны, поскольку в обществе витает скептицизм по поводу реальных последствий таких действий, отмечает CNA. Однако «под раздачу» также попало несколько американских компаний, включая Pringles и Head&Shoulders. По крайней мере в индонезийских супермаркетах некоторые, стоя перед прилавками, сверяют свои покупки со списком «нежелательных» компаний, распространившимся по сети, рассказывает South China Morning Post.

бойкот Старбакс
Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Негодование бушует от севера до юга Африки. В Египте чрезвычайную популярность приобрела местная компания по производству газированных напитков Spiro Spathis в качестве альтернативы «опальных» Pepsi и Coca-Cola. В ЮАР местная халяльная организация MJC запретила сертифицировать любые товары или услуги, имеющие отношение к Израилю.

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BDS добрались даже до Австралии. В частности, оказывается давление на предприятия, созданные бизнесменами еврейского происхождения. Известный австралийский предприниматель Пол Бассат (основатель сервиса по трудоустройству Seek Limited) заявил изданию The Australian Financial Review: «Это выводит на поверхность такой уровень антисемитизма, который, как мне казалось, я никогда не увижу в Австралии».

В ряде городов США местные жители игнорировали десятки ресторанов и пекарен за публичную поддержку Израиля, в том числе из-за вывешенных плакатов с заложниками ХАМАС. Подобные демонстрации прошли в Нью-Йорке, Филадельфии и Питтсбурге.

заложники ХАМАС
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Новый старый виток антисемитизма

Кампания по бойкотированию израильских товаров или тех, кто сотрудничает с еврейским государством, началась не сегодня, однако, очевидно, обрела второе дыхание. При этом эксперты сомневаются, что давление сможет ослабить экономику Израиля.

— Движение BDS появилось еще 18 лет назад. Хотя эта кампания набирала силу, но большого влияния, кроме информационного, она не оказывала. Сейчас на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта BDS обретает новую силу. Однако по опыту прошлых лет его воздействие все-таки будет ограниченным. Для многих деньги не пахнут, и желание получить прибыль велико у бизнесменов с обеих сторон, — поделилась мнением с «Известиями» востоковед Елена Супонина.

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По ее словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сейчас совершает много ошибок, но в одном он преуспел: за последние годы его страна подписала несколько мирных соглашений с арабскими государствами помимо уже имеющихся с Египтом и Иорданией. Так что проекты израильтян сейчас развиваются в таких странах, где раньше еврейское государство не присутствовало, например, в ОАЭ и Марокко, добавила она.

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Global Look Press/Gideon Markowicz

Кроме того, на деле отказаться от действительно израильских товаров крайне затруднительно.

Надо понимать, что многие вещи, которые были созданы или придуманы в Израиле, это часть повседневной жизни современного человека, и далеко не все задумываются об их происхождении. Это, конечно, огромная часть IT-технологий, например, флешка, и даже такие привычные вещи, как помидоры черри или эпилятор. Если говорить о компаниях, чьи владельцы евреи, то придется отказаться от очень многого. Поэтому глобального экономического бойкота Израиля не будет, поскольку израильский товарооборот очень сильно встроен в современный рынок, — рассказал «Известиям» эксперт по Ближнему Востоку и Израилю Александр Каргин.

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При этом он обращает внимание на лицемерие некоторых протестующих. Например, в США недавно была большая демонстрация. Выступающая на ней девушка призывала к бойкоту американских компаний за сотрудничество с Израилем, в том числе Nike. Сама она при этом надела кроссовки именного этого бренда.

Разрушения от израильских бомбардировок в секторе Газа

Разрушения от израильских бомбардировок в секторе Газа

Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad

Точно так же локальный бойкот тем более не повлияет на американскую экономику, добавил эксперт. В данном случае возможны лишь репутационные риски, но компаниям из США, равно как и из Израиля, по его словам, к этому не привыкать.

В Соединенных Штатах гораздо большую опасность может представлять не экономическая составляющая конфликта, а социальная, несмотря на сильное еврейского лобби.

Многие думают, что антисемитизм чужд для американского общества, но это не так. Он имеет довольно долгую историю, — отметил Александр Каргин.

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Например, вплоть до 60-х годов во многих американских вузах, включая Гарвард, существовали нормы при поступлении евреев. Было очень много известных антисемитов в первой половине XX века. Тот же Генри Форд несколько лет издавал откровенно антисемитскую газету (Dearborn Independent. — «Известия») и только после довольно серьезного давления со стороны властей, которые увидели в этому угрозу стабильности общества, перестал публиковать подобные материалы.

Звезда Давида
Фото: Getty Images/Dar Yaskil

— Касаемо антисемитизма в мировом масштабе, новый виток, конечно, возможен. В принципе это уже происходит. Мы видим, как во Франции на домах евреев рисуют шестиконечные звезды, в Германии раздаются антиеврейские призывы, в Америке нападают на синагоги, — сказал он.

Очевидно, что конфликт уже выходит за пределы региона и разворачивается как в Европе, так и в Америке. Отношение к проблеме Палестины усугубляет расколы в обществе и становится, по сути, водоразделом.

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