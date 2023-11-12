Издан отказ: в мире бойкотируют произраильские компании

Во многих странах набирает силу экономический антисемитизм. Палестинские сторонники пытаются оказать давление на Израиль через бойкот компаний , как-то связанных с еврейским государством. Больше всего от этого страдают американские бренды . Однако отказаться от всего, что создано либо израильтянами, либо американцами, фактически невозможно, и в подобных акциях есть элемент лицемерия, считают эксперты. К каким реальным последствиям могут привести антиизраильские настроения — в материале «Известий» .

McDonald’s как главный «козел отпущения»

По всему миру прокатились бойкоты бизнесу, который каким-либо образом поддерживает Израиль в борьбе с ХАМАС. По факту под опалу попадают многочисленные американские бренды, так как США — главный союзник еврейского государства в конфликте на Ближнем Востоке. Бойкотируют также непосредственно израильские компании и даже предприятия, основанные бизнесменами еврейского происхождения.

Фото: Global Look Press/Majdi Fathi

Всё началось с McDonald's. Представители израильской франшизы самой известной сети фастфуда еще в октябре после внезапной атаки ХАМАС заявили, что передали израильским солдатам тысячи бесплатных обедов . Тот факт, что военные ЦАХАЛ питаются гамбургерами и картошкой фри, тогда как палестинцы в секторе Газа не имеют доступа даже к самой простой еде и электричеству, вызвал массовое возмущение на Ближнем Востоке.

Недовольство вылилось в устрашающие демонстрации. В Стамбуле неизвестный принес в ресторан сети коробку мышей , сообщили турецкие СМИ. На опубликованной записи видно, как посетитель выпускает грызунов с криком: «Ешьте не мясо мусульман, а этих мышей». Аналогичную акцию провели сразу в нескольких отделениях McDonald's в британском Бирмингеме . На видео в соцсетях гости одного из ресторанов подпрыгивают из-за снующих под ногами мышей, окрашенных в цвета палестинского флага.

Американская корпорация уже высказалась по этому поводу. В McDonald's заявили, что не финансируют и не поддерживают какие-либо правительства, вовлеченные в палестино-израильский конфликт . «Любые действия наших местных деловых партнеров-лицензиатов предприняты независимо, без согласия или одобрения McDonald's», — уточнили в офисе в компании.

Фото: Global Look Press/Christoph Hardt via www.imago-im

От США до Австралии

К радикальным мерам в разных странах призывает, в частности, BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) — это возглавляемое палестинцами движение, которое стремится любыми способами оказать давление на Израиль. Его участники поощряют бойкоты, продажу израильских активов и введение санкций .

У BDS есть свой сайт, где опубликован конкретный список компаний, «получающих прибыль от геноцида палестинцев». Причем бренды разделены на группы по степени бойкотирования . Тотальная (в данном случае потребительская) опала ждет, например, Puma (шьет формы для сборной Израиля по футболу), HP (предоставляют ПО для ЦАХАЛ), Siemens (строит подводный электрический кабель между Израилем и ЕС).

Боевые действия на территории Израиля и сектора Газа продолжаются уже больше недели. Число погибших с обеих сторон достигло 3,5 тыс. человек и продолжает расти. Как развиваются события — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Amir Cohen Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта остается тяжелой Фото: REUTERS/Ronen Zvulun Число вынужденных мигрантов растет с обеих сторон Фото: REUTERS/Shir Torem На фоне эскалации боевых действий внимание мировой общественности приковано к гуманитарной ситуации Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura Целями ударов с обеих сторон становятся и гражданские объекты Фото: REUTERS/Ronen Zvulun В ООН признали обстрелы сектора Газа со стороны Израиля военным преступлением Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg Общее число жертв с обеих сторон превысило 4 тыс. человек Фото: REUTERS/Lisi Niesner Информация постоянно обновляется, судьбы многих людей остаются неизвестными Фото: REUTERS/Anas al-Shareef Ключевой проблемой конфликта является гуманитарная ситуация в секторе Газа Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Территория анклава находится в полной блокаде со стороны Израиля Фото: REUTERS/Stringer Организация Объединенных Наций оценивает эту меру как нарушение международного права Фото: REUTERS/Mohammed Salem Международное сообщество расходится в оценках конфликта Фото: REUTERS/Stoyan Nenov Волна митингов в поддержку палестинского населения прокатилась по многим странам Фото: REUTERS/Mohammed al-Masri Между тем признается право Израиля на оборону Фото: REUTERS/Amir Cohen Группировка ХАМАС продолжает удерживать заложников, в том числе иностранцев Фото: REUTERS/Ronen Zvulun Потенциальное проведение наземной операции в секторе Газа неминуемо приведет к росту жертв среди мирного населения Фото: REUTERS/Amir Cohen Израиль настаивает на полном уничтожении группировки ХАМАС и призывает жителей покинуть зону боевых действий Фото: REUTERS/Mohammed Salem Однако постоянный гуманитарный коридор по-прежнему не обеспечен Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Сохраняется угроза эскалации конфликта и вовлечения в него третьих сторон Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura Большинство стран мира призывают стороны к прекращению насилия, сдержанности и началу переговорного процесса Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

В отношении ряда других компаний рекомендуется оказывать только давление , но не уточняется, какое именно: это Google (предоставляет облачные технологии правительству Израиля), Booking.com и Airbnb («предлагают аренду жилья в незаконных израильских поселениях») и даже Disney (принадлежащая медиакорпорации Marvel Studios в 2024 году выпустит фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир», в котором появится новый персонаж — израильская супергероиня Сабра).

Фото: Global Look Press/Ayman Nobani

В третью группу включили, в частности, Barclays (кредитует компании, предоставляющие оружие и технологии ЦАХАЛ), Chevron (не только собирается добывать газ в Восточном Средиземноморье для Израиля, но и усугубляет климатически кризис) и Volvo (шведская техника используется для «принудительного перемещения палестинцев и строительства незаконных поселений») — BDS настаивает на изъятии их капиталов, продаже активов или вообще всей компании.

Бойкот в отношении гигантов фастфуда BDS не инициировали, но поддерживают его , так как McDonald's, Burger King, Domino’s Pizza и Papa John’s «открыто выступают за геноцид палестинцев». Накануне начались призывы бойкотировать модный дом Dior. Бренд заменил в своей последней рекламной кампании многолетнего представителя Беллу Хадид (модель палестинского происхождения) на израильтянку Май Тагер. После этого в соцсетях завирусился хештег #BoycottDior, а также комментарии «Бойкотируйте все бренды LVMH» (конгломерат, которому принадлежит Dior).

Супермодель Белла Хадид Фото: Global Look Press/Wang Yiqing

Самый масштабный бойкот развернулся, ожидаемо, в странах Ближнего Востока. Многие муниципалитеты Турции запретили продавать израильские товары в своих учреждениях . В парламенте заявили, что продукции компаний, поддерживающих Израиль, не будет в ресторанах и кафетериях их кампуса. Из меню парламентариев убрали товары Coca-Cola и Nestle. В соцсетях местные также призывают игнорировать Unilever. В Катаре закрылись филиалы американского кафе Pura Vida Miami и французской кондитерской Maitre Choux в столице Дохе — сообщается, что их руководство опубликовало произраильский контент в соцсетях. В Иордании распространяются сообщения о произраильских брендах под лозунгом «Не вкладывайтесь в их пули».

Похожие настроения охватили и мусульман из азиатских стран. В Малайзии местные бойкотируют американские сети быстрого питания и кофейни (Starbucks, McDonald's, KFC, Pizza Hut и Burger King), чтобы снизить их прибыль. Так они надеются сократить средства, направляемые на помощь Израилю. При этом призывы распространяются через американские соцсети.

В Индонезии подобные настроения не так сильны, поскольку в обществе витает скептицизм по поводу реальных последствий таких действий, отмечает CNA. Однако «под раздачу» также попало несколько американских компаний, включая Pringles и Head&Shoulders. По крайней мере в индонезийских супермаркетах некоторые, стоя перед прилавками, сверяют свои покупки со списком «нежелательных» компаний, распространившимся по сети , рассказывает South China Morning Post.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Негодование бушует от севера до юга Африки. В Египте чрезвычайную популярность приобрела местная компания по производству газированных напитков Spiro Spathis в качестве альтернативы «опальных» Pepsi и Coca-Cola. В ЮАР местная халяльная организация MJC запретила сертифицировать любые товары или услуги, имеющие отношение к Израилю.

BDS добрались даже до Австралии. В частности, оказывается давление на предприятия, созданные бизнесменами еврейского происхождения . Известный австралийский предприниматель Пол Бассат (основатель сервиса по трудоустройству Seek Limited) заявил изданию The Australian Financial Review: «Это выводит на поверхность такой уровень антисемитизма, который, как мне казалось, я никогда не увижу в Австралии».

В ряде городов США местные жители игнорировали десятки ресторанов и пекарен за публичную поддержку Израиля, в том числе из-за вывешенных плакатов с заложниками ХАМАС. Подобные демонстрации прошли в Нью-Йорке, Филадельфии и Питтсбурге.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Новый старый виток антисемитизма

Кампания по бойкотированию израильских товаров или тех, кто сотрудничает с еврейским государством, началась не сегодня, однако, очевидно, обрела второе дыхание . При этом эксперты сомневаются, что давление сможет ослабить экономику Израиля.

— Движение BDS появилось еще 18 лет назад. Хотя эта кампания набирала силу, но большого влияния, кроме информационного, она не оказывала. Сейчас на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта BDS обретает новую силу. Однако по опыту прошлых лет его воздействие все-таки будет ограниченным. Для многих деньги не пахнут, и желание получить прибыль велико у бизнесменов с обеих сторон, — поделилась мнением с «Известиями» востоковед Елена Супонина.

По ее словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сейчас совершает много ошибок, но в одном он преуспел : за последние годы его страна подписала несколько мирных соглашений с арабскими государствами помимо уже имеющихся с Египтом и Иорданией. Так что проекты израильтян сейчас развиваются в таких странах, где раньше еврейское государство не присутствовало, например, в ОАЭ и Марокко, добавила она.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Global Look Press/Gideon Markowicz

Кроме того, на деле отказаться от действительно израильских товаров крайне затруднительно.

— Надо понимать, что многие вещи, которые были созданы или придуманы в Израиле, это часть повседневной жизни современного человека, и далеко не все задумываются об их происхождении . Это, конечно, огромная часть IT-технологий, например, флешка, и даже такие привычные вещи, как помидоры черри или эпилятор. Если говорить о компаниях, чьи владельцы евреи, то придется отказаться от очень многого. Поэтому глобального экономического бойкота Израиля не будет, поскольку израильский товарооборот очень сильно встроен в современный рынок, — рассказал «Известиям» эксперт по Ближнему Востоку и Израилю Александр Каргин.

При этом он обращает внимание на лицемерие некоторых протестующих . Например, в США недавно была большая демонстрация. Выступающая на ней девушка призывала к бойкоту американских компаний за сотрудничество с Израилем, в том числе Nike. Сама она при этом надела кроссовки именного этого бренда.

Разрушения от израильских бомбардировок в секторе Газа Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad

Точно так же локальный бойкот тем более не повлияет на американскую экономику , добавил эксперт. В данном случае возможны лишь репутационные риски, но компаниям из США, равно как и из Израиля, по его словам, к этому не привыкать.

В Соединенных Штатах гораздо большую опасность может представлять не экономическая составляющая конфликта, а социальная, несмотря на сильное еврейского лобби.

— Многие думают, что антисемитизм чужд для американского общества, но это не так. Он имеет довольно долгую историю , — отметил Александр Каргин.

Например, вплоть до 60-х годов во многих американских вузах, включая Гарвард, существовали нормы при поступлении евреев . Было очень много известных антисемитов в первой половине XX века. Тот же Генри Форд несколько лет издавал откровенно антисемитскую газету (Dearborn Independent. — «Известия») и только после довольно серьезного давления со стороны властей, которые увидели в этому угрозу стабильности общества, перестал публиковать подобные материалы.

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— Касаемо антисемитизма в мировом масштабе, новый виток, конечно, возможен. В принципе это уже происходит. Мы видим, как во Франции на домах евреев рисуют шестиконечные звезды, в Германии раздаются антиеврейские призывы, в Америке нападают на синагоги , — сказал он.

Очевидно, что конфликт уже выходит за пределы региона и разворачивается как в Европе, так и в Америке. Отношение к проблеме Палестины усугубляет расколы в обществе и становится, по сути, водоразделом.