Верховный лидер Ирана на иврите пригрозил Израилю за удар по консульству в Сирии

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю за удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Соответствующий пост он опубликовал 4 апреля в соцсети Х (бывш. Twitter).

«С Божьей помощью мы заставим сионистов (Израиль. — Ред.) раскаяться в преступлении против иранского консульства в Дамаске», — написал он.

Ранее в этот день портал Israelinfo со ссылкой на данные ЦРУ сообщил, что в течение ближайших 48 часов Иран может нанести удар по Израилю. В США опасаются, что сложившаяся ситуация может стать новым витком эскалации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента США Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности Вашингтона к атаке.

В тот же день официальный представитель иранского МИДа Насер Канани заявил о том, что Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля по консульству республики в сирийском Дамаске. В свою очередь, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заверил, что республика даст решительный ответ на действия Израиля в Дамаске. По его словам, израильские власти нарушают международные законы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.