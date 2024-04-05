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США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

Дипломат Джамшиди: США попросили Иран не наносить удары по американским объектам
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Фото: Global Look Press/Sobhan Farajvan
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Вашингтон попросил Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне израильского удара по консульству Ирана в Дамаске. Об этом 5 апреля написал на своей странице X (бывш. Twitter) заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Высокопоставленный иранский дипломат рассказал, что в своем письменном послании Иран предостерег руководство США, чтобы оно «не попало в ловушку [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху» и «держалось подальше, чтобы не пострадать».

«В ответ США попросили Иран не наносить удары по американским объектам», — цитирует сообщение Джамшиди Al Arabiya.

Ранее в этот день главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что ни одно действие против Ирана не останется без ответа. Во время церемонии похорон офицеров, которые погибли в результате удара по консульству, он пообещал отомстить Израилю. Похороны совпали с ежегодным праздником Аль-Кудс, который иранцы отмечают в знак солидарности с борьбой палестинцев за независимость.

Несладкая месть: Иран пообещал ответить Израилю за атаку на консульство
В результате ракетного удара погибли 13 человек, среди них два генерала Корпуса стражей исламской революции

Накануне, 4 апреля, СМИ сообщили, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. По их информации, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью беспилотных аппаратов и ракет.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Он добавил, что Армия обороны Израиля усилила системы противовоздушной обороны. Позже сообщалось, что на границе Ирана и Ирака был замечен некий летящий светящийся объект.

Армия обороны Израиля 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибло 13 человек.

Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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