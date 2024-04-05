В Иране снова пообещали отомстить Израилю за удар по консульству в Дамаске

В Иране во время похорон офицеров, которые погибли в результате недавнего удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, снова пообещали отомстить Израилю, сообщает 5 апреля агентство Reuters.

«Ни одно действие врага против священной исламской республики не останется без ответа», — заявил на церемонии главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами.

Агентство отмечает, что проведение похорон совпало с ежегодным праздником Аль-Кудс (арабское название Иерусалима. — Ред.), который иранцы отмечают в знак солидарности с борьбой палестинцев за независимость.

Накануне, 4 апреля, СМИ сообщили, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. По их информации, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью беспилотных аппаратов и ракет.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Он добавил, что Армия обороны Израиля усилила системы противовоздушной обороны. Позже сообщалось, что на границе Ирана и Ирака был замечен некий летящий светящийся объект.

Армия обороны Израиля 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибло 13 человек.

Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.